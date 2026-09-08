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    Comienza la postulación al llamado especial del Subsidio de Arriendo: ¿Quiénes pueden solicitarlo?

    El beneficio del Minvu se puede solicitar tanto de forma presencial como en línea y entrega un aporte de hasta el 90% para este gasto.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Comienza la postulación al llamado especial del Subsidio de Arriendo: ¿Quiénes pueden solicitarlo? Foto referencial de archivo

    Este martes comienza el plazo para postular al Subsidio de Arriendo 2026 en su modalidad de llamado especial, dirigido a personas mayores o con discapacidad.

    El beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) recibirá solicitudes durante un mes y se asignará al cumplir con determinados requisitos.

    Se trata de un aporte estatal que cuenta con condiciones más flexibles para los grupos mencionados y permite cubrir hasta el 90% del valor del arriendo. Revisa a continuación cómo se solicita.

    Cómo postular al Subsidio de Arriendo

    La postulación al llamado especial del Subsidio de Arriendo se realiza desde el 8 de septiembre hasta el 8 de octubre en minvu.cl.

    Además del trámite en línea, se permite completar la gestión de forma presencial en las oficinas de atención del Serviu.

    Para solicitar este beneficio se debe cumplir con acreditar ingresos desde 5 UF y encontrarse en alguna de las siguientes condiciones:

    • Persona mayor de 60 años o que los cumpla durante 2026.
    • Persona con discapacidad inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad.

    Los beneficiarios podrán aplicar el subsidio en una vivienda que no supere las 11 UF mensuales, o las 13 UF en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes.

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