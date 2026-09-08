Pedropiedra lanza videoclip de “Cielo”, realizado con inteligencia artificial

A modo de cierre y festejo de su etapa con “Tótem”, su álbum 2024, Pedropiedra aceptó el desafío que le propuso Estudio LOICA de crear, producir, dirigir y animar una historia con inteligencia artificial para “Cielo”, su canción más querida de este último trabajo en estudio. De este modo nace el videoclip que lleva al músico a un imaginario de ciencia ficción, en medio de un viaje espacial lleno de desafíos.

El clip lo sitúa como un explorador del universo que enfrenta diferentes peripecias en otros planetas, conoce seres extraterrestres y sorprende con un final inesperado, jugando a expandir aún más la imaginación gracias a nuevas tecnologías.

La canción forma parte de su sexto disco, fue compuesta por Pedropiedra y producida junto a Camilo Artigas, y desde su origen ha tenido un tratamiento especial; por ello, en los shows de lanzamiento de “Tótem” en Santiago y Concepción, fue enriquecida con la participación de un coro integrado por fans que pasaron por una audición y tuvieron la oportunidad de sumarse en escenario a estos hitos.

“Cielo” es parte del alabado disco “Tótem” (2024), que ya celebra dos años y que incluye 17 canciones que transitan por distintos registros del pop, siendo una de las placas destacadas de ese año y logrando nominaciones a los Premios Pulsar.

Mira el videoclip de Cielo a continuación