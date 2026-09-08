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    Gobierno atribuye salto del IPC a sistemas frontales y Medio Oriente, y Hacienda reconoce preocupación por el diésel

    El Ejecutivo afirmó que se trata de factores que “no dependen directamente de nuestra política económica”.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El equipo económico del gobierno abordó el alto IPC de agosto DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El gobierno atribuyó fundamentalmente al conflicto en Medio Oriente y a los sistemas frontales el IPC de 0,6% de agosto, el cual superó todas las expectativas del mercado y los inversionistas, llevando a la inflación en 12 meses a 4,1%.

    “El IPC de un 0,6% en agosto responde a alzas en los precios de los combustibles, producto del conflicto internacional en Medio Oriente, y el frente de mal tiempo que afectó a distintas regiones del país, dentro de otros componentes”, dijo el ministro Daniel Mas en una declaración en X.

    La autoridad afirmó que se trata de factores que “no dependen directamente de nuestra política económica”, aunque reconoció el impacto que tiene en las familias.

    El INE reveló que en alimentos y bebidas no alcohólicas, la división de mayor ponderación de la canasta, nueve de sus 15 clases anotaron aumentos mensuales en agosto. La más relevante fue carnes, con un alza de 2,7%, seguida de hortalizas, legumbres y tubérculos, que subió 5,5%.

    De los 81 productos que componen la división, 48 registraron incrementos, encabezados por la carne de vacuno (3,9%) y las papas (17,8%).

    “Subieron hortalizas principalmente papas, zanahorias, lechugas, que era esperable dado los temporales que hubo. Y subieron también la carne, porque recordemos que la mitad de la carne en Chile aproximadamente es importada y tuvimos el paso de libertadores cerrado por 35 días”, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, desde Teatinos 120.

    El equipo económico del gobierno destacó, en cambio, que, sacando los volátiles, la inflación subyacente avanzó “solo” un 0,1%.

    “De todas formas, será importante monitorear si estos aumentos puntuales comienzan a transmitirse hacia otros precios de la economía”, dijo Mas.

    Ministro Jorge Quiroz destacó el IPC subyacente de 0,1% en agosto. Dedvi Missene

    En esa misma línea, Jorge Quiroz dijo que la expectativa es que los precios vayan disminuyendo en los próximos meses conforme la situación climática y la reposición de los stocks se vaya de a poco normalizando.

    Bencinas y diésel

    En una jornada en la que el precio del barril rozó los US$ 100 (Brent), el jefe de la billetera fiscal abordó también el fuerte aumento que han experimentado los combustibles y que generarán otro incremento en los precios locales esta semana.

    Tras el “bencinazo” de marzo pasado, el ministro de Hacienda afirmó que los esfuerzos del gobierno de ir ordenando las arcas fiscales les ha permitido ir generando alzas más acotadas en el valor de los hidrocarburos.

    El precio del diésel ha subido más que el de las bencinas, hecho que preocupa a Hacienda. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    “Por fortuna, el alza de bencina afuera, si bien ha continuado, ha tenido un menor ritmo que el alza del diésel. Lamentablemente el diésel es un insumo estratégico global que domina su demanda en la situación de guerras en distintas partes del mundo, no solo en Medio Oriente, recordemos, y además hay destrucción de refinerías. Por lo tanto, el diésel es un tema de preocupación”, sostuvo.

    Quiroz explicó que el transporte de carga ha debido absorber ese aumento.

    Consultado específicamente si la economía chilena corre el riesgo de entrar en lo que se conoce como estanflación, Quiroz solo manifestó su confianza en que este periodo de bajo crecimiento y mayores presiones inflacionarias sean transitorias, reiterando el optimismo del gobierno que la situación mejorará hacia fin de año.

    Lee también:

    Más sobre:IPCInflaciónBencinasJorge QuirozDaniel Mas

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