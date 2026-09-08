¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 22
La vigesimosegunda jornada del Campeonato Nacional culminó con el triunfo de Deportes Limache sobre Cobresal.
Finalizó la vigesimosegunda jornada de la Liga de Primera. Colo Colo sigue escapado en el liderato, aunque esta vez solo empató ante Huachipato.
La UC, por su parte, le ganó a Everton y es escolta, con los mismos puntos que la U que venció a Coquimbo Unido.
Los resultados de la vigesimosegunda fecha de la Liga de Primera
Deportes Concepción 0-1 Audax Italiano
Everton 0-1 Universidad Católica
Universidad de Chile 4-2 Coquimbo Unido
Deportes La Serena 2-1 Ñublense
Palestino 2-1 Universidad de Concepción
Deportes Limache 3-0 Cobresal
Así quedó la tabla de la Liga de Primera
|Posición
|Equipo
|Partidos jugados
|Diferencia de goles
|Puntos
|1
|Colo Colo
|22
|+26
|53
|2
|Universidad Católica
|22
|+16
|39
|3
|Universidad de Chile
|22
|+13
|39
|4
|Palestino
|22
|+4
|36
|5
|Everton
|22
|+10
|33
|6
|Deportes Limache
|22
|+9
|33
|7
|Ñublense
|22
|-1
|32
|8
|Deportes Concepción
|22
|-1
|30
|9
|Deportes La Serena
|22
|-1
|30
|10
|Coquimbo Unido
|21
|+1
|29
|11
|O’Higgins
|22
|-7
|27
|12
|Audax Italiano
|22
|-6
|25
|13
|Huachipato
|21
|-10
|25
|14
|Universidad de Concepción
|22
|-20
|22
|15
|Cobresal
|22
|-11
|21
|16
|Unión La Calera
|22
|-22
|14
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