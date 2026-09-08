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    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 22

    La vigesimosegunda jornada del Campeonato Nacional culminó con el triunfo de Deportes Limache sobre Cobresal.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 22. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Finalizó la vigesimosegunda jornada de la Liga de Primera. Colo Colo sigue escapado en el liderato, aunque esta vez solo empató ante Huachipato.

    La UC, por su parte, le ganó a Everton y es escolta, con los mismos puntos que la U que venció a Coquimbo Unido.

    Los resultados de la vigesimosegunda fecha de la Liga de Primera

    Deportes Concepción 0-1 Audax Italiano

    Everton 0-1 Universidad Católica

    Universidad de Chile 4-2 Coquimbo Unido

    Deportes La Serena 2-1 Ñublense

    O’Higgins 2-1 Unión La Calera

    Huachipato 0-0 Colo Colo

    Palestino 2-1 Universidad de Concepción

    Deportes Limache 3-0 Cobresal

    Así quedó la tabla de la Liga de Primera

    PosiciónEquipoPartidos jugadosDiferencia de golesPuntos
    1Colo Colo22+2653
    2Universidad Católica22+1639
    3Universidad de Chile22+1339
    4Palestino22+436
    5Everton22+1033
    6Deportes Limache22+933
    7Ñublense22-132
    8Deportes Concepción22-130
    9Deportes La Serena22-130
    10Coquimbo Unido21+129
    11O’Higgins22-727
    12Audax Italiano22-625
    13Huachipato21-1025
    14Universidad de Concepción22-2022
    15Cobresal22-1121
    16Unión La Calera22-2214
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