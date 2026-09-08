¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 22.

Finalizó la vigesimosegunda jornada de la Liga de Primera. Colo Colo sigue escapado en el liderato, aunque esta vez solo empató ante Huachipato.

La UC, por su parte, le ganó a Everton y es escolta, con los mismos puntos que la U que venció a Coquimbo Unido.

Los resultados de la vigesimosegunda fecha de la Liga de Primera

Deportes Concepción 0-1 Audax Italiano

Everton 0-1 Universidad Católica

Universidad de Chile 4-2 Coquimbo Unido

Deportes La Serena 2-1 Ñublense

O’Higgins 2-1 Unión La Calera

Huachipato 0-0 Colo Colo

Palestino 2-1 Universidad de Concepción

Deportes Limache 3-0 Cobresal

Así quedó la tabla de la Liga de Primera