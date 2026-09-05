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    El Deportivo

    La eficacia del inagotable Fernando Zampedri le basta a la UC para saltar la valla ruletera y afirmarse en el Chile 2

    Un testazo del capitán cruzado, en el primer tiempo, le entregó el triunfo a Universidad Católica por 1-0 sobre Everton, en un duelo directo en la pelea por alcanzar la Libertadores 2027. El Toro llegó a 23 anotaciones, igualando su mejor campaña en torneos nacionales.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La eficacia de Zampedri le basta a la UC para superar a Everton y afirmarse en el Chile 2. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Duelo directo en la pelea por el Chile 2 de la Copa Libertadores 2027. Universidad Católica ganó con lo mínimo en Sausalito. El desafío era complejo, porque los ruleteros arrastraban un alza sostenida (tres triunfos en los últimos cuatro partidos). No obstante, el cuadro estudiantil venció por 1-0 y se mantiene en la pole position para el cupo continental.

    Con el objetivo de mantener la segunda posición del torneo, los cruzados presentaron novedades. Eugenio Mena fue baja por un esguince de rodilla, lo que ocasionó la entrada de Cristián Cuevas como lateral izquierdo. Mientras Fernando Zuqui retornó al mediocampo, luego de una suspensión de dos fechas, Clemente Montes inició en la banca. Daniel Garnero optó por Corral y Giani.

    En el contexto de un primer tiempo discreto y de escasa fluidez, el desequilibrio solo se iba a producir gracias al oportunismo del intratable Fernando Zampedri, mediante una pelota detenida. El arranque tuvo a ruleteros y estudiantiles optando por el juego directo, saltándose el medio. Vicente Bernedo, figura ante O’Higgins, estaba evidentemente complicado con el sol durante la primera mitad.

    Escasas llegadas, nula elaboración. Esa fue la tónica de los 45′ iniciales, de lado y lado. Mientras Everton no aprovechaba los balones detenidos que tenía, a la UC le duraba poco el dominio del balón. Tanto Corral como Giani, instalados por afuera, no lograban ser factor en ofensiva.

    En un panorama opaco, la luz fue el máximo artillero del campeonato. Católica no había hecho mucho mérito, sin embargo cuenta con un factor interminable: la capacidad goleadora de Zampedri. En los 35′, el Cimbi Cuevas ejecuta un córner con la zurda y el envío es conectado por el Toro, quien gana por arriba y bate a Nacho González. Es el 23º tanto del oriundo de Chajarí en la Liga 2026, igualando su mejor campaña en torneos nacionales (concretó 23 en 2021, junto a Gonzalo Sosa). Fue el único tiro a portería de los cruzados en la primera mitad.

    El gol de Zampedri. MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

    Apenas comenzó la segunda parte, Everton tuvo el empate. En los 46′, Montiel falló debajo del arco. Mérito importante de Bernedo, quien justo metió una mano para desviar el balón y que impactara en el travesaño. Fue la más clara de los oro y cielo. El ímpetu ruletero levantaba el partido. La UC trataba de contragolpear, sin embargo no lograba cerrar las jugadas. Giani, en una curva descendente hace rato, no estaba particularmente fino.

    Buscando corregir las imprecisiones, pasada la hora de partido ingresaron Montes y Palavecino, que le dieron algo más de oxigenación al equipo de mitad hacia arriba. Everton machacó. De hecho, encontró la igualdad en los 73′, pero fue anulado el tanto de Montiel por fuera de juego. Esto sucedió justo después de una interrupción producto de bengalas y fuegos artificiales.

    Si la UC hubiese terminado algún contraataque con mayor peso, no tendría que haber concentrado a toda su gente en el epílogo para sostener la ventaja mínima. Pero en el contexto de un duelo directo por el Chile 2, había que aguantar y lo hizo. Tercer triunfo seguido, para alcanzar 39 puntos. Mantiene la segunda posición de la tabla, que entrega un premio muy importante.

    Ficha del partido

    Everton: I. González; L. Soto (61’, G. Charrupí), V. Vidal, D. Oyarzún, N. Baeza (69′, V. Fernández); J. Alfaro (61’, J. Ovalle), B. Berríos, J. Moya, E. Ramos (69′, B. Martínez); A. Medina y N. Montiel (86′, C. Palacios). DT: W. Ribonetto.

    U. Católica: V. Bernedo; S. Arancibia, B. Ampuero, A. García Basso, C. Cuevas; J. Valencia; D. Corral (61′, C. Montes), F. Zuqui, J. Martínez (61′, M. Palavecino), J. Giani (81′, M. Gómez); y F. Zampedri. DT: D. Garnero.

    Goles: 0-1, 35′, Zampedri, cabezazo tras córner de Cuevas.

    Árbitro: J. Cabero. Amonestó a Berríos (E); Cuevas, Ampuero (UC).

    Estadio Sausalito. Asistieron 8.863 personas.

    En cursiva, jugadores juveniles.

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