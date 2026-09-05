Operativo en Arauco deja 54 detenidos y 85 gallos rescatados tras investigación por riñas clandestinas

Un operativo permitió desbaratar un recinto clandestino destinado a la realización de peleas de gallos en un sector rural de la comuna de Arauco, en la Región del Biobío, así como rescatar a 85 ejemplares utilizados en la comisión del delito.

El procedimiento, efectuado por la Fiscalía y la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI, se desarrolló en el marco de una investigación por maltrato animal asociado a la organización de riñas clandestinas de gallos y culminó con la detención de 54 personas.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ministerio Público, durante el operativo fueron rescatadas 85 aves que se encontraban en el recinto, mientras que los funcionarios policiales incautaron además aproximadamente $2,5 millones, dinero que estaría vinculado a las apuestas y premios asociados a las peleas.

El fiscal jefe de Arauco, Johnny Cares, explicó que el procedimiento se originó tras “una orden de entrada de registro en el sector rural de la comuna de Arauco, por una investigación que hizo relación con maltrato animal ejecutado por un grupo de sujetos quienes convocaban a actividades de peleas de gallos en un lugar debidamente habilitado para esos efectos”.

Según detalló el persecutor, la intervención permitió ingresar al inmueble y recuperar tanto los animales como el dinero que se encontraba en el lugar.

“Tras la irrupción se ha logrado rescatar un total aproximado de 85 ejemplares de estas aves, asimismo también se ha logrado recuperar una suma superior a los 2 millones de pesos provenientes de las apuestas y premios que estas personas mantenían en el lugar”, dijo.

El persecutor agregó que de los detenidos que participaban en las actividades desarrolladas en el recinto, ocho pasarán a control de detención este domingo, instancia en la que se determinará su situación procesal.