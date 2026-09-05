Carabineros difunde la identidad de Néstor Quiñones, prófugo condenado por homicidio en Copiapó

Para dar con la ubicación de un hombre condenado por el delito de homicidio, y que está actualmente prófugo, carabineros de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos y Personas (SEBV) difundieron la fotografía e identidad del sujeto de interés.

Se trata de Néstor Jair Quiñones Hernández (21), quien había sido condenado a 10 años de régimen cerrado por el delito de homicidio calificado en Copiapó, Región de Atacama.

“La salida del condenado fue autorizada por el Juzgado de Garantía de Copiapó, a petición de su defensa y sin la realización de una audiencia previa en que pudiera intervenir el Ministerio Público ”, señalaron desde la Fiscalía Regional de Atacama.

Así, estos últimos abrieron una investigación para esclarecer cómo se habría fugado el veinteañero, además de establecer si existió alguna participación de terceros en ese proceso y perseguir eventuales responsabilidades penales.

Del mismo modo, instruyeron una orden de búsqueda y otra de detención a la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile, con diligencias dentro y fuera de la región.

Según las descripciones que entregó la SEBV, Quiñones tiene una altura de 1.83 metros y una contextura delgada. Su tez es morena y su cabello es negro. Como señal particular, tiene una cicatriz ubicada en el pómulo de su mejilla izquierda.

Desde Carabineros indicaron que cualquier información puede ser comunicada directamente a ellos. Asimismo, solicitaron no intentar enfrentar al condenado ni intervenir.