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    EN VIVO

    Repasa el debut de Darío Osorio en la Premier League en el triunfo del Crystal Palace

    El chileno sumó sus primeros minutos en la victoria de las Águilas sobre el Fulham.

    El presidente del Crystal Palace se rinde ante Darío Osorio. Foto: Crystal Palace.

    Minuto a minuto

    Fulham 2-3 Crystal Palace

    Actualiza el relato

    Finaliza la transmisión

    Gracias por acompañarnos en una nueva transmisión de El Deportivo. Esperamos encontrarlos en otra oportunidad.

    Revisa el comentario de la victoria del Crystal Palace y del debut de Darío Osorio en la Premier League

    Termina el partido

    90+6′. El Crystal Palace consiguió su primera victoria de la temporada tras remontarle al Fulham. Darío Osorio tuvo su debut en la Premier League.

    Ingresa Darío Osorio

    88′. El chileno reemplaza a Daichi Kamada.

    Lo tuvo el Fulham

    89′. El equipo local tuvo tres oportunidades claras para empatar el encuentro. Se salvó el Palace.

    Gol del Crystal Palace

    77′. Ben Chilwell capturó la pelota tras una serie de rebotes y puso en ventaja a la visita.

    Cambios en el Crystal Palace

    74′. Will Hughes y Ben Chilwell reemplazan a Quinten Timber y Tyrick Mitchell.

    Cambio en el Fulham

    62′. Sander Berge reemplaza a César Palacios.

    Gol del Crystal Palace

    56′. Mitchell apareció nuevamente por izquierda y sacó un remate que contuvo el portero. El rebote fue despejado por Gonzalo García, pero el lateral volvió a conectar y la pelota ingresó lentamente mientras el español intentaba sacarla nuevamente. Fue una particular carambola que se tradujo en el empate.

    Dos seguidas para el Fulham

    49′. Palacios sigue amenazando a una dubitativa defensa del Crystal Palace. Difícil inicio del segundo tiempo para la visita.

    Cambio en el Crystal Palace

    46′. Jorgen Strand Larsen reemplaza a Eddie Nketiah.

    Inicia el segundo tiempo

    46′. Ya se juega la segunda mitad en Craven Cottage.

    Finaliza el primer tiempo

    45+4′. Termina la primera mitad. El Fulham está venciendo al Crystal Palace.

    Se cumple el tiempo reglamentario

    45′. Se añaden cuatro minutos

    Gol del Fulham

    42′. King, que sacó chapa de figura, desbordó y sacó un centro atrás para Gonzalo García. El español remató de taco y obligó a una espectacular intervención de Henderson. No obstante, el rebote lo capturó César Palacios y adelantó a los locales.

    Gol del Crystal Palace

    35′. Tyrick Mitchell arremetió por la izquierda y sacó un potente remate para igualar las acciones.

    Lo tuvo el Fulham

    32′. Un paradón de Henderson evitó el segundo tanto de los locales.

    Otra del Palace

    23′. Leno vuelve a salvar al Fulham en un mano a mano con Nketiah.

    Lo tuvo el Crystal Palace

    18′. Tapadón de Leno ante un ajustado remate de Richards.

    Gol anulado al Crystal Palace

    14′. Daichi Kamada anotó luego de un increíble pase con borde externo de Yéremy Pino, pero el tanto fue desestimado tras revisión en el VAR por un fuera de juego milimétrico.

    Gol del Fulham

    11′. Gran desborde de Oscar Bobb, que jugó para el medio para Josh King. Este enganchó y sacó un remate que se desvió en un defensa para anotar la apertura de la cuenta.

    Poco juego

    10′. Pocas acciones en un trabado inicio.

    Inicia el partido

    1′. Arranca el encuentro. El Fulham recibe al Crystal Palace de Darío Osorio.

    El equipo del Crystal Palace, con Osorio en la banca

    El chileno podría disputar su primer partido en la Premier League.

    La alineación de Álvaro Arbeloa para el Fulham

    Osorio recibió su primera convocatoria

    El chileno se encuentra en Craven Cottage y será suplente ante el Fulham.

    Inicia la transmisión

    Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre el Fulham y el Crystal Palace de Darío Osorio. El chileno puede tener su debut en la Premier League.

    Más sobre:Minuto a minutoEn vivo

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