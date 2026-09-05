Repasa el debut de Darío Osorio en la Premier League en el triunfo del Crystal Palace
El chileno sumó sus primeros minutos en la victoria de las Águilas sobre el Fulham.
Minuto a minuto
Fulham 2-3 Crystal Palace
Finaliza la transmisión
Gracias por acompañarnos en una nueva transmisión de El Deportivo. Esperamos encontrarlos en otra oportunidad.
Revisa el comentario de la victoria del Crystal Palace y del debut de Darío Osorio en la Premier League
Termina el partido
90+6′. El Crystal Palace consiguió su primera victoria de la temporada tras remontarle al Fulham. Darío Osorio tuvo su debut en la Premier League.
Ingresa Darío Osorio
88′. El chileno reemplaza a Daichi Kamada.
Lo tuvo el Fulham
89′. El equipo local tuvo tres oportunidades claras para empatar el encuentro. Se salvó el Palace.
Gol del Crystal Palace
77′. Ben Chilwell capturó la pelota tras una serie de rebotes y puso en ventaja a la visita.
Cambios en el Crystal Palace
74′. Will Hughes y Ben Chilwell reemplazan a Quinten Timber y Tyrick Mitchell.
Cambio en el Fulham
62′. Sander Berge reemplaza a César Palacios.
Gol del Crystal Palace
56′. Mitchell apareció nuevamente por izquierda y sacó un remate que contuvo el portero. El rebote fue despejado por Gonzalo García, pero el lateral volvió a conectar y la pelota ingresó lentamente mientras el español intentaba sacarla nuevamente. Fue una particular carambola que se tradujo en el empate.
Dos seguidas para el Fulham
49′. Palacios sigue amenazando a una dubitativa defensa del Crystal Palace. Difícil inicio del segundo tiempo para la visita.
Cambio en el Crystal Palace
46′. Jorgen Strand Larsen reemplaza a Eddie Nketiah.
Inicia el segundo tiempo
46′. Ya se juega la segunda mitad en Craven Cottage.
Finaliza el primer tiempo
45+4′. Termina la primera mitad. El Fulham está venciendo al Crystal Palace.
Se cumple el tiempo reglamentario
45′. Se añaden cuatro minutos
Gol del Fulham
42′. King, que sacó chapa de figura, desbordó y sacó un centro atrás para Gonzalo García. El español remató de taco y obligó a una espectacular intervención de Henderson. No obstante, el rebote lo capturó César Palacios y adelantó a los locales.
Gol del Crystal Palace
35′. Tyrick Mitchell arremetió por la izquierda y sacó un potente remate para igualar las acciones.
Lo tuvo el Fulham
32′. Un paradón de Henderson evitó el segundo tanto de los locales.
Otra del Palace
23′. Leno vuelve a salvar al Fulham en un mano a mano con Nketiah.
Lo tuvo el Crystal Palace
18′. Tapadón de Leno ante un ajustado remate de Richards.
Gol anulado al Crystal Palace
14′. Daichi Kamada anotó luego de un increíble pase con borde externo de Yéremy Pino, pero el tanto fue desestimado tras revisión en el VAR por un fuera de juego milimétrico.
Gol del Fulham
11′. Gran desborde de Oscar Bobb, que jugó para el medio para Josh King. Este enganchó y sacó un remate que se desvió en un defensa para anotar la apertura de la cuenta.
Poco juego
10′. Pocas acciones en un trabado inicio.
Inicia el partido
1′. Arranca el encuentro. El Fulham recibe al Crystal Palace de Darío Osorio.
El equipo del Crystal Palace, con Osorio en la banca
El chileno podría disputar su primer partido en la Premier League.
La alineación de Álvaro Arbeloa para el Fulham
Osorio recibió su primera convocatoria
El chileno se encuentra en Craven Cottage y será suplente ante el Fulham.
Inicia la transmisión
Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre el Fulham y el Crystal Palace de Darío Osorio. El chileno puede tener su debut en la Premier League.
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.