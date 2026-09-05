Bukele niega haber transferido las reservas de bitcoin de El Salvador a un operador privado

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, negó que el gobierno haya transferido las reservas de bitcoin del país a un operador privado, en medio de las exigencias acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar en un programa crediticio por US$ 1.400 millones.

La controversia surgió luego de que el organismo internacional informara que la participación pública en Chivo, la billetera digital impulsada por el Ejecutivo salvadoreño, había sido reducida de manera significativa y que su propiedad mayoritaria y control operativo fueron traspasados a un privado.

A través de su cuenta en X, Bukele rechazó las interpretaciones que apuntaban a una eventual transferencia de los activos digitales del Estado. “Lo único que se transfirió fueron las acciones de Chivo (...) y NO la Reserva Estratégica de Bitcoin”, sostuvo el mandatario.

Según las cifras difundidas, dicha reserva tendría un valor cercano a los US$ 618 millones.

El bitcoin ha sido uno de los principales puntos de discusión entre el gobierno salvadoreño y el FMI desde la negociación del acuerdo financiero. Como parte de los compromisos asumidos, en enero de 2025, El Salvador modificó su legislación para eliminar la obligatoriedad de aceptar la criptomoneda como moneda de curso legal.

Este jueves 3 de septiembre, el FMI anunció además un acuerdo preliminar que permitiría liberar cerca de US$ 140 millones adicionales para el país, en el marco del programa económico pactado con el organismo.

La decisión se produjo después de que el gobierno salvadoreño acreditara que sus nuevas adquisiciones de bitcoin habían sido financiadas mediante donaciones privadas y no con recursos públicos.

En un comunicado, el FMI señaló que “la participación pública en la billetera Chivo se ha reducido sustancialmente” y que continúan las gestiones destinadas a mejorar la transparencia respecto de las tenencias de bitcoin.

El organismo agregó que “la propiedad mayoritaria y el control operativo han sido transferidos a un operador privado”, aunque precisó que el Estado mantiene una participación minoritaria y responsabilidades de custodia sobre determinados activos de clientes.

El acuerdo entre El Salvador y el FMI contempla una reducción progresiva de la exposición estatal al bitcoin, una de las principales políticas económicas impulsadas por Bukele desde que el país adoptó la criptomoneda en 2021.

En esa línea, el organismo internacional indicó que no se espera que el Estado continúe aumentando sus reservas mediante recursos públicos. “En adelante, no se prevé una acumulación adicional de bitcoin más allá de las donaciones documentadas”, señaló el FMI.