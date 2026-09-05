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    Embajador de EE.UU. en Israel asegura que no existe un plan para desplazar por la fuerza a palestinos de Gaza

    Mike Huckabee afirmó que Israel no planea trasladar contra su voluntad a habitantes de Gaza, luego de que el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, presentara una propuesta para desalojar palestinos de la Franja y enviarlos al extranjero.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Embajador de EE.UU. en Israel asegura que no existe un plan para desplazar por la fuerza a palestinos de Gaza Rizek Abdeljawad

    El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, aseguró este sábado que Israel no tiene planes para desplazar por la fuerza a los palestinos de Gaza, después de que ministros israelíes apuntaran a esa posibilidad.

    “Les puedo decir categóricamente que los isrelíes no tienen ningún plan para desplazar a gente de Gaza en contra de su voluntad”, afirmó Huckabee ante la prensa durante una visita a Turmus Ayya, pueblo de Cisjordania donde viven numerosos palestino-estadounidenses.

    Sus declaraciones se producen luego de que el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, presentara el jueves un plan para desalojar a palestinos de la Franja de Gaza y enviarlos al extranjero.

    Embajador de EE.UU. en Israel asegura que no existe un plan para desplazar por la fuerza a palestinos de Gaza. En la imagen, Mike Huckabee.

    A pocas semanas de las elecciones legislativas del 27 de octubre, Ben Gvir propuso expulsar a 250.000 palestinos de Gaza en un plazo de un año. El resto de los aproximadamente dos millones de habitantes del territorio se marcharía durante los seis años siguientes.

    “Es realista”, declaró Ben Gvir, integrante de la coalición en el poder y muy criticado en el extranjero.

    Huckabee aborda ataques de colonos en Cisjordania

    Durante su visita a Turmus Ayya, escenario en los últimos meses de ataques de colonos israelíes, Huckabee habló de “consecuencias graves” al referirse a estos actos violentos, sin entregar mayores precisiones.

    El embajador también apeló a la responsabilidad del gobierno de Israel para garantizar la seguridad de los habitantes de Cisjordania.

    Embajador de EE.UU. en Israel asegura que no existe un plan para desplazar por la fuerza a palestinos de Gaza. En la imagen, soldado israelí en Cisjordania

    “La gente de estas comunidades tiene derecho a vivir con un nivel de seguridad, y el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que eso es así”, sostuvo.

    Huckabee señaló que el propósito de su visita era escuchar “las legítimas quejas” de la comunidad estadounidense-palestina residente en Turmus Ayya.

    Israel ocupa Cisjordania desde 1967. Desde hace años se han registrado actos violentos de colonos contra palestinos, generalmente con consecuencias legales nulas o mínimas.

    En los últimos meses se ha observado un recrudecimiento de esa violencia por parte de colonos israelíes, con ataques contra cultivos y ganado de palestinos con el objetivo de expulsarlos de sus tierras.

    Embajador de EE.UU. en Israel asegura que no existe un plan para desplazar por la fuerza a palestinos de Gaza. En la imagen, militares israelíes en la Franja de Gaza

    El embajador estadounidense afirmó que a Israel “le interesa” actuar para detener esa violencia e insistió en que estos hechos son protagonizados por una pequeña minoría.

    “Puede que sean unos centenares, los responsables, pero esos centenares están de más”, afirmó Huckabee.

    En Cisjordania viven alrededor de tres millones de palestinos y medio millón de colonos, estos últimos en asentamientos que son ilegales según la legislación internacional.

    Más sobre:Estados UnidosIsraelPalestinaBen GvirGazaGuerra

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