“El que acertó fue Pellegrini”: la prensa española alucina con el triunfo del Betis sobre el Real Madrid de Mourinho

“El bético vuelve a creer en su Real Betis, y con razón”. Con ese título, el Diario de Sevilla festejó la victoria del cuadro andaluz sobre Real Madrid, por 1-0. “Los verdiblancos sobreviven al calor, al acoso final madridista y a un desenlace de locura para infligir a Mourinho su primera derrota en su segunda etapa”, añadieron.

“El Real Betis Balompié sumó tres puntos de un valor infinito al imponerse al Real Madrid con un gol del irlandés Troy Parrott, su primero como verdiblanco. Fue un partido inhumano, jugado con un calor imposible de soportar, con unos vaivenes increíbles en el tramo final, porque después del tanto verdiblanco Álvaro Valles le paró un penalti a Mbappé en el tiempo de prolongación. Maravilloso final para el Betis, sin duda. Para que todos los béticos crean a pies juntillas en su equipo después de las prematuras dudas planteadas en la presente semana”, destacaron.

Por su parte, Marca les dio mucho valor a los cambios de Pellegrini. “Entró Diomande junto a Bernardo y Trent, y se acabó el fútbol del Madrid. Lo detectó Pellegrini, metió a Deossa, Parrott y Riquelme, y el Betis se vino arriba. Tanto que empezó a ganar hasta los balones aéreos. Amenazaron entre Fornals y Parrot, y no hubo más avisos. En un córner desde la derecha remató Deossa, sacó Courtois con un milagro y Parrott, solo, firmó el 1-0″, planteó.

En una línea similar, Mundo Deportivo destacó ese movimiento táctico. “Los dos técnicos buscaron refrescar a sus equipos y, en ese carrusel de cambios, el que acertó fue Pellegrini. Primero, porque le dio vida a su equipo y Parrott, uno de los que entraron, marcó el 1-0 en el minuto 81. Un tanto nacido de una gran parada de Courtois, pero su rechace lo recogió el del Betis para marcar”.

Dardos a Mbappé

As fue duro con los merengues. “Mucho Valles, poco Mbappé”, titularon. “Se acabó el pleno del Madrid. Sucedió en una noche calurosa en Sevilla que también fue negra para Mbappé. Hacía tiempo que no sufría desvanecimientos así al pisar el área. Le sobraron oportunidades y le faltó puntería. Culminó el desastre al fallar un penalti en el descuento”, agregaron.

“No fue la única figura que se perdió en el Madrid. Resultó intrascendente Bellingham y un fantasma Vinicius, desactivado por Bellerín. El Betis capeó varios temporales, se agarró a un fantástico Valles y supo aparecer a tiempo para marcar en una jugada a balón parado, su cruz ante el Levante”, continuaron.