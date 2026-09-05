SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “El que acertó fue Pellegrini”: la prensa española alucina con el triunfo del Betis sobre el Real Madrid de Mourinho

    Los medios hispanos destacaron el trabajo táctico del Ingeniero, quien le quitó el invicto a Mou.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Manuel Pellegrini acertó en los cambios, algo que fue reconocido por la prensa hispana. Foto: LaLiga.

    “El bético vuelve a creer en su Real Betis, y con razón”. Con ese título, el Diario de Sevilla festejó la victoria del cuadro andaluz sobre Real Madrid, por 1-0. “Los verdiblancos sobreviven al calor, al acoso final madridista y a un desenlace de locura para infligir a Mourinho su primera derrota en su segunda etapa”, añadieron.

    “El Real Betis Balompié sumó tres puntos de un valor infinito al imponerse al Real Madrid con un gol del irlandés Troy Parrott, su primero como verdiblanco. Fue un partido inhumano, jugado con un calor imposible de soportar, con unos vaivenes increíbles en el tramo final, porque después del tanto verdiblanco Álvaro Valles le paró un penalti a Mbappé en el tiempo de prolongación. Maravilloso final para el Betis, sin duda. Para que todos los béticos crean a pies juntillas en su equipo después de las prematuras dudas planteadas en la presente semana”, destacaron.

    Por su parte, Marca les dio mucho valor a los cambios de Pellegrini. “Entró Diomande junto a Bernardo y Trent, y se acabó el fútbol del Madrid. Lo detectó Pellegrini, metió a Deossa, Parrott y Riquelme, y el Betis se vino arriba. Tanto que empezó a ganar hasta los balones aéreos. Amenazaron entre Fornals y Parrot, y no hubo más avisos. En un córner desde la derecha remató Deossa, sacó Courtois con un milagro y Parrott, solo, firmó el 1-0″, planteó.

    En una línea similar, Mundo Deportivo destacó ese movimiento táctico. “Los dos técnicos buscaron refrescar a sus equipos y, en ese carrusel de cambios, el que acertó fue Pellegrini. Primero, porque le dio vida a su equipo y Parrott, uno de los que entraron, marcó el 1-0 en el minuto 81. Un tanto nacido de una gran parada de Courtois, pero su rechace lo recogió el del Betis para marcar”.

    Dardos a Mbappé

    As fue duro con los merengues. “Mucho Valles, poco Mbappé”, titularon. “Se acabó el pleno del Madrid. Sucedió en una noche calurosa en Sevilla que también fue negra para Mbappé. Hacía tiempo que no sufría desvanecimientos así al pisar el área. Le sobraron oportunidades y le faltó puntería. Culminó el desastre al fallar un penalti en el descuento”, agregaron.

    “No fue la única figura que se perdió en el Madrid. Resultó intrascendente Bellingham y un fantasma Vinicius, desactivado por Bellerín. El Betis capeó varios temporales, se agarró a un fantástico Valles y supo aparecer a tiempo para marcar en una jugada a balón parado, su cruz ante el Levante”, continuaron.

    Más sobre:FútbolLaLigaReal MadridBetisManuel PellegriniJosé MourinhoKylian MbappéÁlvaro Valles

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Avión Amazon sobrepasa pista de aterrizaje y se estrella en aeropuerto de Miami: reportan cinco muertos

    Incendio afecta parte superior del Hotel Alto Nevados y obliga a evacuar a huéspedes en la zona cordillerana de Ñuble

    Paulina Vodanovic (PS) resalta legado de Camilo Escalona y llama a la unidad de las “fuerzas democráticas”

    No tiene colchón ni frazadas: imputado por Imperio Ámsterdam presenta cautela de garantías por condiciones en Santiago 1

    Bad bunny hace historia en los Emmy: show de medio tiempo del Super Bowl LX rompió récord con siete premios

    Colegio de Profesores inicia caminata hacia el Congreso: gremio acusa que educación pública “está muy amenazada”

    Lo más leído

    1.
    Trampa de acero y barro: Colo Colo no encuentra el gol ante Huachipato con Vozinha siendo mero espectador

    Trampa de acero y barro: Colo Colo no encuentra el gol ante Huachipato con Vozinha siendo mero espectador

    2.
    Preocupación en Rancagua: DT de La Calera es retirado en ambulancia por problemas médicos tras duelo ante O’Higgins

    Preocupación en Rancagua: DT de La Calera es retirado en ambulancia por problemas médicos tras duelo ante O’Higgins

    3.
    La evaluación de Fernando Ortiz al debut de Vozinha con Colo Colo en la Liga de Primera: “No tengo el recuerdo si la tocó”

    La evaluación de Fernando Ortiz al debut de Vozinha con Colo Colo en la Liga de Primera: “No tengo el recuerdo si la tocó”

    4.
    Historia en Valparaíso: Chile XV le remonta a Argentina XV en la última jugada y se corona en el Americas Rugby Championship

    Historia en Valparaíso: Chile XV le remonta a Argentina XV en la última jugada y se corona en el Americas Rugby Championship

    5.
    La alegría chilena tras el brillante triunfo sobre Argentina XV: “Es nuestra segunda final como equipo y la ganamos”

    La alegría chilena tras el brillante triunfo sobre Argentina XV: “Es nuestra segunda final como equipo y la ganamos”

    6.
    Repasa la histórica victoria de Chile XV sobre Argentina XV para ganar el Americas Rugby Championship

    Repasa la histórica victoria de Chile XV sobre Argentina XV para ganar el Americas Rugby Championship

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Colo Colo en TV y streaming

    Romería por los 53 años del golpe de Estado: revisa cortes y desvíos de tránsito este domingo en Santiago

    Romería por los 53 años del golpe de Estado: revisa cortes y desvíos de tránsito este domingo en Santiago

    Al oeste de Isla de Pascua: SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5.7 en el Pacífico

    Al oeste de Isla de Pascua: SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5.7 en el Pacífico

    Incendio afecta parte superior del Hotel Alto Nevados y obliga a evacuar a huéspedes en la zona cordillerana de Ñuble
    Chile

    Incendio afecta parte superior del Hotel Alto Nevados y obliga a evacuar a huéspedes en la zona cordillerana de Ñuble

    Paulina Vodanovic (PS) resalta legado de Camilo Escalona y llama a la unidad de las “fuerzas democráticas”

    No tiene colchón ni frazadas: imputado por Imperio Ámsterdam presenta cautela de garantías por condiciones en Santiago 1

    Cuando “soy yo” se convierte en la clave del negocio
    Negocios

    Cuando “soy yo” se convierte en la clave del negocio

    Enade 2026 ya tiene fecha y se realizará bajo el lema “Tempus Invertendi: Tiempo de Invertir”

    CEO de Colbún: “El principal desafío como sector es utilizar la abundancia de energía que tenemos”

    Qué significa que los hombres puedan perder el cromosoma Y a medida que envejecen
    Tendencias

    Qué significa que los hombres puedan perder el cromosoma Y a medida que envejecen

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio

    La evaluación de Fernando Ortiz al debut de Vozinha con Colo Colo en la Liga de Primera: “No tengo el recuerdo si la tocó”
    El Deportivo

    La evaluación de Fernando Ortiz al debut de Vozinha con Colo Colo en la Liga de Primera: “No tengo el recuerdo si la tocó”

    Trampa de acero y barro: Colo Colo no encuentra el gol ante Huachipato con Vozinha siendo mero espectador

    La alegría chilena tras el brillante triunfo sobre Argentina XV: “Es nuestra segunda final como equipo y la ganamos”

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas
    Tecnología

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Motorola en IFA 2026: Razr 70 con Swarovski, Moto Watch Ultra y nuevo cargador Qi2

    Bad bunny hace historia en los Emmy: show de medio tiempo del Super Bowl LX rompió récord con siete premios
    Cultura y entretención

    Bad bunny hace historia en los Emmy: show de medio tiempo del Super Bowl LX rompió récord con siete premios

    Cecilia Roth: “Yo me sentí Moria Casán durante mucho tiempo”

    Kidd Voodoo a fondo: “El precio que he tenido que pagar por todo esto es bastante alto, pero creo que vale la pena”

    México: al menos diez fallecidos y más de 60 personas heridas tras accidente con pirotecnia en fiesta religiosa
    Mundo

    México: al menos diez fallecidos y más de 60 personas heridas tras accidente con pirotecnia en fiesta religiosa

    Avión Amazon sobrepasa pista de aterrizaje y se estrella en aeropuerto de Miami: reportan cinco muertos

    Irán anunciará nueva zona restringida fuera del Estrecho de Ormuz y advierte sanciones a buques que ingresen

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?