Reseña de libros: de Liadan Ní Chuinn a Soledad Vallejos

Todos siguen aquí, de Liadan Ní Chuinn (Feltrinelli)

Jackie va a una clase de anatomía. Estudia medicina y va a participar en la disección de un cadáver, mientras piensa en el ataque que sufrieron sus padres: los hombres enmascarados los obligaron a detenerse y a salir del auto. Su padre pudo hacerlo, pero su madre tenía el cinturón muy apretado debido a su embarazo. Trató de hablar; no pudo. Los enmascarados dispararon y las esquirlas del vidrio le cortaron el rostro. Dos meses después nació Jackie. “Veo ese asalto por todas partes”, dice. “Lo veo en la forma en que vivimos (...). Lo veo en ella”. Jackie conoció la historia por su padre, que después enfermó y murió. Vamos todos es el primero de los sesis cuentos que integran este volumen, narrados con una prosa despojada y precisa, a veces de resonancias poéticas y protagonizados por personajes que de algún modo perciben o se enfrentan a las huellas que dejó la violencia política en Irlanda del Norte. Nacida en 1998, la autora firma con seudónimo y es parte de una generación que no vivió los años duros del conflicto, pero heredó sus duelos, sus preguntas y sus silencios. “Hay palabras que nunca dirás, ni siquiera en susurros”, escribe. El título Todos siguen aquí recoge el espíritu del conjunto: los sobrevivientes, las familias y los muertos, la memoria y el dolor permanecen.

Los dueños de la libertad, de Soledad Vallejos (Debate)

Eran 39 invitados, en su mayoría economistas, pero también había filósofos e historiadores. En abril de 1947 Friedrich Hayek invitó a un selecto grupo de académicos a un encuentro en Mont Pelèrin, un encantador pueblito en Suiza. El propósito de la reunión era “salvar el liberalismo”. Allí se encontraban Karl Popper, Milton Friedman y Ludwig von Mises, entre otros. Hayek veía urgente que “aquellos que son capaces de desarrollar una filosofía de la libertad que atraiga a la gente de nuestro tiempo deben ser capaces de hacerlo en colaboración”. Hubo discusiones y algunas controversias: durante una sesión Mises se levantó indignado gritando “¡son todos unos socialistas!”. La Sociedad Mont Pelèrin fue el semillero donde se fraguaron el neoliberalismo y el pensamiento libertario. De ese impulso nacieron institutos y centros que extendieron su influencia en el mundo. De este modo, si la irrupción de Javier Milei pareció un fenómeno inesperado, las ideas que defiende fueron arraigándose lentamente, con la ayuda del hastío de ciertas políticas progresistas. Estas son algunas de las conclusiones de la periodista Susana Vallejos, quien va de Buenos Aires a Estados Unidos reporteando el auge libertario, sus batallas, sus raíces y sus redes.

Esperé, de María Jesús Gallastegui (Mis Raíces)

La niña llegó a vivir a un ambiente árido y seco, que había perdido la hierba que lo abrigaba. Pero en un rincón de ese entorno encontró una larga varita con un copo de sol en su extremo. Quiso pedirle un deseo, pero se dio cuenta de que la varita era muy joven: aún no sabía hacer magia. Y en lugar de ir en busca de otra, la niña decidió esperar. La escritora y artista textil María Jesús Gallastegui publica este encantador y delicado libro visual. La historia narra la espera paciente de la niña, mientras ve cómo el sol abre cicatrices en la tierra y el viento levanta polvo. Cada día la varita abría sus rayos de sol, que se acurrucaban durante la noche. Pasó el verano y con el otoño los rayitos se volvieron pelusas de algodón. Entonces la niña tomó la varita, cerró los ojos y sopló. La narración es simple, está escrita con un lenguaje transparente y de sencillas imágenes poéticas, pero el gran protagonismo lo tiene el aspecto visual: las ilustraciones fueron elaboradas a partir de bordados hechos a mano por la artista sobre telas naturales. De este modo, la narración, las imágenes y la factura del libro se complementan. Y en días dominados por la urgencia y la impaciencia, relevan de valor de la espera.