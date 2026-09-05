Actualizan el pronóstico para Fiestas Patrias: ¿llueve o no llueve el 18? Foto: ATON.

Los primeros días de septiembre han sido mucho más primaverales en la zona central. En Santiago, los termómetros se han mantenido firmes sobre los 20 °C, una tendencia que continuará al menos durante los próximos cinco días, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Pero, ad portas de las Fiestas Patrias y el comienzo de las celebraciones que, en general, se hacen al exterior, muchos chilenos están pendientes sobre cómo estará el tiempo entre el 17, 18 y 19 de septiembre.

Y es que la probabilidad de lluvia podría sabotear más de un asado y la visita a las típicas fondas.

Pronóstico: cómo estará el tiempo durante Fiestas Patrias

Todavía faltan dos semanas para el 18 de septiembre, por lo que cualquier hipótesis de cómo estaría el tiempo durante esa fecha siguen siendo solo estimaciones.

Sin embargo, los meteorólogos ya están haciendo sus apuestas.

Actualizan el pronóstico para Fiestas Patrias: ¿llueve o no llueve el 18?

Partiendo por Javier Hernández, de Meteored, el meteorólogo aseguró que el modelo meteorológico ECMWF muestra una señal de lluvias positiva para el regreso de la inestabilidad a Santiago, durante la semana del 14 al 21 de septiembre .

Según el experto, entre esas fechas podría haber precipitaciones sobre lo normal en la zona central, por lo que no se descarta que las lluvias puedan volver a Santiago.

Por otra parte, Alejandro Sepúlveda, periodista especializado de Megatiempo apostó a que podrían generarse condiciones que favorecerían el ingreso de sistemas frontales en algunas regiones, pero acotó que podría ser más que todo desde la Región del Biobío hacia el sur.

Sobre eventuales precipitaciones en la zona central, Sepúlveda explicó que todavía es pronto para saberlo, pero con una paya, se la jugó y dijo que para el 18 no llovería nada en el sector.

Actualizan el pronóstico para Fiestas Patrias: ¿llueve o no llueve el 18?

Eduardo Sáez, meteorólogo de Chilevisión, también aseguró que, por ahora, su proyección no muestra lluvia para Fiestas Patrias en la zona central. El escenario puede cambiar, pero hasta ahora, el especialista se inclinó por decir que del 17 al 19 de septiembre serán días más primaverales y sin lluvia para el centro y la Región Metropolitana.

Esto, por una alta presión que bloquearía eventualmente el paso de los sistemas frontales.

Sin embargo, el llamado es a estar atentos al pronóstico cuando falten pocos días para las celebraciones. Y es que puede cambiar radicalmente, a medida que se acerque la fecha, y aparecer algunas sorpresas.