Así funciona la red de Metro este sábado 5 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

Así funciona la red de Metro este sábado 5 de septiembre

La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.

El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.

Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.

Normalizan servicio en la Línea 4

A las 14.20, Metro de Santiago confirmó la normalización del servicio en toda la Línea 4. Con ello, toda la red se mantiene disponible y las combinaciones ya están operativas.

14:20 hrs. Se normaliza servicio en #L4. Todas las estaciones y combinaciones comienza a operar. https://t.co/MiCWSThCqT — Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 5, 2026

Establecen servicios de apoyo en bucle entre estaciones Quilín y Tobalaba

Red Movilidad informó este sábado el despliegue de buses de apoyo al Metro, los cuales funcionarán en bucle entre las estaciones Quilín y Tobalaba .

Junto con lo anterior, fueron reforzados los servicios:

412

418

429

712

216

219e

D02

225

Sigue suspensión de servicio en tramo de la Línea 4

A las 13.47 horas, Metro precisó que el servicio de la Línea 4 se mantiene operativo desde Las torres hasta la Plaza de Puente Alto .

13:47 hrs. [Actualización] Servicio #L4 solo disponible desde Las Torres a Plaza de Puente Alto. https://t.co/MiCWSThCqT — Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 5, 2026

Suspensión de servicio en tramo de la Línea 4

Siendo las 13.36 horas, Metro de Santiago informó que por una “emergencia médica”, el servicio de la Línea 4 está disponible únicamente de Quilín a Plaza de Puente Alto.

13:36 hrs. 🔴 Debido a emergencia médica, servicio en #L4 solo está disponible de Quilin a Plaza de Puente Alto.



Seguiremos informando. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 5, 2026

La red comienza sus operaciones sin novedades esta jornada

Desde Metro anunciaron el inicio de operaciones a las 06:00 horas con la totalidad de la red disponible.