Rescatan a dos personas con vida en Nepal diez días después de las riadas. Imagen referencial.

Dos personas fueron rescatadas con vida este sábado en Nepal, diez días después del alud de hielo y barro que arrasó sectores del norte del país y la frontera con China, mientras los equipos de emergencia mantienen las búsquedas de casi cinco mil desaparecidos.

Uno de los sobrevivientes es un ciudadano chino identificado como Luhaitao, quien fue encontrado a 225 metros al interior de un túnel del proyecto hidroeléctrico Upper Trishuli-1, en el distrito de Rasuwa.

El operativo fue realizado por personal del Ejército de Nepal junto a especialistas extranjeros. Una imagen difundida por las fuerzas armadas muestra al trabajador consciente y apoyándose sobre dos rescatistas después de ser sacado del túnel.

“Actualmente se está evaluando su estado de salud y continúan las operaciones de búsqueda y rescate”, informó el Ejército nepalí.

Rescatan a dos personas con vida en Nepal diez días después de las riadas. Foto: @UN en X.

Prácticamente al mismo tiempo, los equipos de emergencia lograron rescatar a Chandrika Shrestha, de 64 años, desde su vivienda en el distrito de Nuwakot, la que permanecía mayoritariamente cubierta por el barro.

La mujer fue trasladada en helicóptero hasta Katmandú para recibir atención médica.

Los hallazgos se produjeron apenas un día después de que otros dos trabajadores nepalíes fueran encontrados con vida en el túnel de la central Upper Trishuli 3A, tras permanecer atrapados desde el 26 de agosto. Ambos fueron hospitalizados y se encuentran estables.

El ministro del Interior de Nepal, Sudhan Gurung, afirmó que los rescates entregaron “un rayo de esperanza” y aseguró que los operativos continuarán dentro de los túneles de los complejos hidroeléctricos afectados.

Más de 1.300 muertos en Nepal

El último balance consolidado por la Policía de Nepal contabiliza 1.344 cuerpos y restos humanos recuperados y 4.887 personas que continúan sin ser localizadas.

En China, medios estatales han informado de 31 muertos y 531 desaparecidos en la Región Autónoma del Tíbet. De acuerdo con ambos balances, la catástrofe deja al menos 1.375 fallecidos entre los dos países.

La emergencia se produjo el 26 de agosto, cuando el colapso masivo de un glaciar provocó un alud de hielo, barro y agua que golpeó la zona fronteriza entre Nepal y China. Al menos 12 proyectos hidroeléctricos resultaron destruidos por las inundaciones.

Uno de los mayores operativos se concentra actualmente en Upper Trishuli-1. Más de 1.400 personas vinculadas al proyecto se encontraban en el lugar cuando ocurrió la catástrofe, de las cuales 557 permanecen sin localizar. La empresa a cargo estima que unas 115 podrían haber quedado atrapadas en el sector de la presa y el túnel principal.

Especialistas provenientes de India, China, Australia y Corea del Sur participan en los trabajos junto a los equipos nepalíes, especialmente en la búsqueda dentro de túneles bloqueados.

La dimensión del desastre también ha sobrepasado la capacidad de las morgues. La policía informó que unos 1.030 cuerpos han sido enterrados en fosas comunes después de que se tomaran muestras de ADN para permitir su eventual identificación.

Miles de desplazados permanecen además en campamentos temporales. El primer ministro Balendra Shah prometió entregarles “alojamiento seguro y cómodo” mientras avanzan las tareas de recuperación.