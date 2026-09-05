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    Los casi 60 años de militancia que transformaron a Escalona en un emblema del PS

    La clandestinidad; su rol en el retorno a la democracia y la Concertación; su estatus de "socio controlador" de la colectividad y líder de la "Nueva Izquierda"; hasta sus últimos días como secretario general; marcaron sus casi seis décadas en el Partido Socialista.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    MARCELO SEGURA MILLAR

    Con solo 13 años, en 1969, Camilo Enrique Escalona Medina ingresó al Partido Socialista (PS) y pasarían casi 60 años para que solo las consecuencias de un cáncer a la próstata pudieran separarlo de un camino de militancia que parecía indivisible.

    Su historia larga con el partido tuvo, sin lugar a dudas, su primer punto de inflexión en 1973. Cuando como dirigente estudiantil y parte del Comité Central de las Juventudes Socialistas viene el golpe de Estado y con ello, la caída de su utopía, el asilo político y luego la clandestinidad.

    Sebastián. Esa era una de las chapas con que fue conocido en ese periodo y tras vivir en Austria, Cuba y Alemania Oriental, en 1984 ingresó a la Comisión Política del PS en la clandestinidad. En 1988 se levantó la prohibición de regresar a Chile que pesaba en su contra.

    Retorno a la democracia

    Escalona -cuyo maestro fue Clodomiro Almeyda- fue factor en la reunificación del PS tras las divisiones internas del partido y colaboró en la estrategia para la creación de la Concertación de Partidos por la Democracia, terminar con la dictadura y ganar el plebiscito de 1988.

    Ya en democracia, en 1989 fue electo diputado y entre 1990 y 1992 vicepresidente del partido. Y su influencia en el escenario político chileno no dejaba de subir.

    Asumió la presidencia del Partido Socialista por dos periodos consecutivos 1994-1996 y 1996-1998 y su opiniones no pasaban desapercibidas.

    Con la llegada de Ricardo Lagos a La Moneda si bien muchos en la Concertación sostenían que el nuevo mandatario lo nombraría intendente del Biobío, finalmente eso no sucedió. Así durante ese gobierno terminó en una oficina ubicada en el subterráneo de La Moneda -el ya famoso búnker- asesorando al Ejecutivo en temas sociales. Esta situación, terminaría sentenciando una relación distante con el exjefe de Estado.

    Entre 2001 y 2003 asumió nuevamente el máximo cargo del PS. Lo que pasaría otra vez por los periodos 2006-2008 y 2008-2010. Durante ese periodo, ya muchos lo denominaron el “socio controlador” de la colectividad, liderando una corriente interna, o lote, que imponía sus términos, la “Nueva Izquierda”.

    Escalona regresaría al parlamento en 2002 obteniendo la primera mayoría en Lota, región del Biobío, y en 2005 obtendría también la primera mayoría, esta vez en la senatorial por la circunscripción de Los Lagos. Fue el segundo militante del Partido Socialista en presidir el Senado de Chile (2012-2013) tras Salvador Allende.

    Casi al final de este nuevo periodo al mando del partido, durante un corto período varias figuras emblemáticas como Jorge Arrate, Alejandro Navarro, Carlos Ominami, Marco Enríquez-Ominami, entre otros, los que fueron llamados “díscolos”, abandonaron la tienda responsabilizando a Escalona.

    Y si bien tras ese periodo, su poder interno, que parecía inexpugnable, comenzó a perder fuerza, nadie dejó de reconocer el valor de su opinión política, que se ganó a pulso entre las bases. “No había funeral de un dirigente socialista del PS en el que no estuviera Camilo”, ilustró en su momento un cercano.

    Socialismo Democrático

    Hasta sus últimos días Escalona estuvo ligado a su partido como secretario general de la colectividad. Desde ese lugar empujó, por ejemplo, la unidad de su sector a través del denominado Socialismo Democrático y acompañó las decisiones de la actual presidenta de la colectividad, senadora Paulina Vodanovic.

    Ya con el cáncer mostrando sus consecuencias, Escalona reapareció en julio pasado en un video dirigido a la colectividad. En la grabación llamó al orden interno y a poner fin a las disputas que se habían hecho públicas en esas últimas semanas.

    “En las últimas semanas nuestro Partido Socialista, al que tanto queremos y apreciamos, ha vivido semanas de un debate muy intenso, que por momentos parecía que se iba a escapar de control (...) quiero insistir en que la unidad socialista es primordial para la unidad de la oposición, para la defensa de las conquistas sociales, para frenar la regresión autoritaria del gobierno de la ultraderecha chilena”, sostuvo en ese mensaje el “compañero” Escalona.

    Más sobre:Camilo EscalonaPartido SocialistaMuerte de Camilo Escalona

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