SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    La Moneda alista debut de Kast en la ONU

    El equipo de Presidencia prepara con cuidado el discurso que ofrecerá el presidente José Antonio Kast ante la Asamblea General de la ONU. Al ser el primer mensaje del republicano ante el órgano multilateral cada gesto y señal importa, sobretodo en medio de la disputa comercial entre China y Estados Unidos.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    Santiago, 24 de Abril de 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, realiza un punto de prensa donde se refiere a temas de contingencia. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    A 18 días de la 81ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el gobierno de José Antonio Kast empezó a definir la delegación que acompañará al mandatario en la que será su primera intervención en el organismo internacional.

    En las dos últimas semanas el presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez; su par de Evópoli, Luciano Cruz-Coke; el senador Rojo Edwards (independiente de la bancada de RN), y el presidente del PPD, Raúl Soto, han recibido la invitación para sumarse a la comitiva presidencial que se instalará en Nueva York entre el 22 y 24 de septiembre.

    A ellos, según fuentes de gobierno, se podrían sumar otros tres o cuatro representantes del Congreso.

    Esa es solo una parte de los preparativos que La Moneda y la Cancillería han empezado a trabajar en la últimas semanas de cara a la Asamblea General.

    En el Ejecutivo no esconden que al ser su primer discurso en el organismo, el tono y las señales que se entreguen serán importantes y, por lo mismo, apuestan a cuidar cada detalle de la alocución y el despliegue de Kast en Nueva York.

    En ese proceso, la cartera de Relaciones Exteriores, liderada por el ministro Francisco Pérez Mackenna, ha asumido un rol clave. Aunque el discurso será preparado por el entorno del mandatario, específicamente por el director de Comunicaciones y Contenidos del Segundo Piso, Cristián Valenzuela, desde Cancillería ya empezaron a enviar los insumos para su redacción.

    Lo cierto es que no será una alocución fácil, pues se da en un escenario internacional agitado por la disputa comercial entre China y Estados Unidos -en la que Chile ha sido uno de los afectados por el alza de los aranceles decretada por el gobierno de Donald Trump- y también ad portas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará justamente en China el 18 y 19 de noviembre.

    La salida de Antonio Guterres de la Secretaría General de la ONU, la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet al cargo -sin el respaldo del gobierno- y el futuro del organismo también sumarán otro factor al primer discurso del mandatario.

    Conscientes del escenario, en La Moneda aseguran que la decisión es clara: no innovar y sobre todo evitar entregar cualquier señal equívoca, ya sea para Beijing o Washington. Esto, en un contexto en el que la Cancillería ha mantenido activas las gestiones con la Casa Blanca para reducir los aranceles y han buscado abrirse principalmente a los mercados asiáticos.

    En ese sentido, fuentes de gobierno recalcan que no debería haber variaciones en el tono que se ha mantenido con ambos países. Hasta ahora, en medio de algunas descoordinaciones en el gabinete, sobre todo con Estados Unidos, Pérez Mackenna ha asumido un rol más conciliador e incluso llegó a calificarlo como el principal socio estratégico de Chile, lo que no fue bien evaluado en el mundo diplomático por la importancia comercial de China.

    Futuro de la ONU y Bachelet

    Con eso de telón de fondo, en el oficialismo también se mantienen atentos a lo que pueda plantear Kast respecto al organismo. En el pasado, el mandatario ha cuestionado en varias ocasiones a la ONU. La última crítica ocurrió en abril de este año y la hizo para justificar su decisión de quitar el respaldo a la candidatura de Bachelet.

    “La mirada que al menos le planteé de parte de nuestro gobierno es que la ONU requería una manera distinta de abordar los problemas que siguen afectando a distintos países. Le hice mención a la situación, por ejemplo, de Haití, que lleva años sin solucionarse, y que requiere una manera diferente de cómo enfrentar ese problema”, aseguró.

    En esa línea, afirmó que es una postura que han planteado varios países y explicó que “yo reconozco que las relaciones multilaterales son relevantes, pero tienen que ser efectivas. Tienen que solucionar los problemas para los cuales se creó el organismo”.

    Aunque el mandatario no ha vuelto a profundizar, en el gobierno no esconden que mantienen diferencias con el actual rol del organismo que -afirman- ha perdido relevancia para enfrentar el actual escenario internacional, por lo que no descartan que el mandatario vuelva a abordar el tema en la Asamblea General.

    La lectura -explican- es que la salida de Guterres debería marcar una nueva etapa para la ONU y, por lo mismo, podría ser un buen momento para abrir una discusión respecto de su rol. Después de todo, como planteó el propio Kast públicamente, esas fueron justamente parte de las razones para retirar el apoyo a Bachelet.

    Los malos resultados para la candidatura de la exmandataria -quien en la última votación informal en el Consejo de Seguridad de la ONU quedó penúltima entre ocho candidatos- también será un factor a considerar. Aunque, por el momento, en el gobierno descartan aludir a Bachelet en el discurso, saben que el tema seguirá generando ruido hasta fin de año. En los últimos días, de hecho, en la oposición no han dudado en responsabilizar al La Moneda de los malos resultados en los sondeos preliminares, apuntando directamente contra Kast.

    Esta semana, la propia Bachelet transparentó que la elección se encontraba cuesta arriba. “Sé que no voy a ser secretaria general”, aseguró, con lo que en el gobierno apuestan a que se empiece a descomprimir el escenario de cara a la asamblea.

    Entre otros temas, en Cancillería adelantan que una de las materias que se espera sean parte del discurso es la candidatura de Valparaíso para que se convierta en la ciudad sede de la Secretaría del Acuerdo BBNJ, más conocido como el Tratado de Alta Mar. Lo anterior fue ratificado por la Cancillería en junio de este año y se arrastra desde la administración de Gabriel Boric.

    Al mismo tiempo, se espera que el arribo de Kast a la Asamblea General sirva también para reforzar las gestiones por la candidatura del senador Rojo Edwards a la presidencia de la Unión Interparlamentaria (UIP), razón por la que sumaron al parlamentario a la comitiva. La elección se realizará en octubre de este año.

    Más sobre:José Antonio KastLT SábadoONULa MonedaMichelle BacheletChinaEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Papa León lamenta ataques en Ucrania y llama a retomar las negociaciones de paz

    Erupción de volcán en Indonesia obliga a cancelar cientos de vuelos y afecta a más de 22 mil pasajeros

    Bullrich y el Estrecho de Magallanes: parlamentarios valoran aclaración, pero endurecen postura frente a Argentina

    Arrau por disturbios en romería al Cementerio General: “No son manifestantes, son delincuentes violentos”

    PDI incauta productos falsificados en Santiago avaluados en más de $120 millones en conjunto

    Fucionarios de EE.UU. se reúnen con Zelenski buscando poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

    Lo más leído

    1.
    Bullrich y el Estrecho de Magallanes: parlamentarios valoran aclaración, pero endurecen postura frente a Argentina

    Bullrich y el Estrecho de Magallanes: parlamentarios valoran aclaración, pero endurecen postura frente a Argentina

    2.
    El último adiós a Camilo Escalona: mundo político releva su legado en la democracia y el socialismo chileno

    El último adiós a Camilo Escalona: mundo político releva su legado en la democracia y el socialismo chileno

    3.
    Bancada UDI anuncia “Agenda Pro Consumidor” con 14 medidas en seguros, salud, transporte y otras áreas

    Bancada UDI anuncia “Agenda Pro Consumidor” con 14 medidas en seguros, salud, transporte y otras áreas

    4.
    Guillermo Ramírez apuesta a que los 30 proyectos de seguridad del Gobierno estarán aprobados antes de Navidad

    Guillermo Ramírez apuesta a que los 30 proyectos de seguridad del Gobierno estarán aprobados antes de Navidad

    5.
    Yanko González: “Pinochet a las nueve podía ordenar una atrocidad y a las diez reírse con una comedia de Jorge Porcel”

    Yanko González: “Pinochet a las nueve podía ordenar una atrocidad y a las diez reírse con una comedia de Jorge Porcel”

    6.
    Los años de Escalona clandestino en Chile

    Los años de Escalona clandestino en Chile

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Colo Colo en TV y streaming

    Romería por los 53 años del golpe de Estado: revisa cortes y desvíos de tránsito este domingo en Santiago

    Romería por los 53 años del golpe de Estado: revisa cortes y desvíos de tránsito este domingo en Santiago

    Al oeste de Isla de Pascua: SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5.7 en el Pacífico

    Al oeste de Isla de Pascua: SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5.7 en el Pacífico

    Bullrich y el Estrecho de Magallanes: parlamentarios valoran aclaración, pero endurecen postura frente a Argentina
    Chile

    Bullrich y el Estrecho de Magallanes: parlamentarios valoran aclaración, pero endurecen postura frente a Argentina

    Arrau por disturbios en romería al Cementerio General: “No son manifestantes, son delincuentes violentos”

    PDI incauta productos falsificados en Santiago avaluados en más de $120 millones en conjunto

    Cuando “soy yo” se convierte en la clave del negocio
    Negocios

    Cuando “soy yo” se convierte en la clave del negocio

    Enade 2026 ya tiene fecha y se realizará bajo el lema “Tempus Invertendi: Tiempo de Invertir”

    CEO de Colbún: “El principal desafío como sector es utilizar la abundancia de energía que tenemos”

    Qué significa que los hombres puedan perder el cromosoma Y a medida que envejecen
    Tendencias

    Qué significa que los hombres puedan perder el cromosoma Y a medida que envejecen

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio

    Arsenal da un golpe de autoridad y vence con remontada a Chelsea para mantenerse en el liderato de la Premier League
    El Deportivo

    Arsenal da un golpe de autoridad y vence con remontada a Chelsea para mantenerse en el liderato de la Premier League

    En vivo: Chile XV busca el título del Americas Rugby Championship ante Argentina XV

    La carrera de su vida: Kimi Antonelli se impone en Monza tras remontar desde el puesto 19 y da un golpe en la F1

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas
    Tecnología

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Motorola en IFA 2026: Razr 70 con Swarovski, Moto Watch Ultra y nuevo cargador Qi2

    Cecilia Roth: “Yo me sentí Moria Casán durante mucho tiempo”
    Cultura y entretención

    Cecilia Roth: “Yo me sentí Moria Casán durante mucho tiempo”

    Kidd Voodoo a fondo: “El precio que he tenido que pagar por todo esto es bastante alto, pero creo que vale la pena”

    “Sin Nicanor no hay Violeta”: el libro que explora la simbiótica relación de los hermanos Parra

    Papa León lamenta ataques en Ucrania y llama a retomar las negociaciones de paz
    Mundo

    Papa León lamenta ataques en Ucrania y llama a retomar las negociaciones de paz

    Erupción de volcán en Indonesia obliga a cancelar cientos de vuelos y afecta a más de 22 mil pasajeros

    Fucionarios de EE.UU. se reúnen con Zelenski buscando poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?