La Moneda alista debut de Kast en la ONU

Santiago, 24 de Abril de 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, realiza un punto de prensa donde se refiere a temas de contingencia. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

A 18 días de la 81ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el gobierno de José Antonio Kast empezó a definir la delegación que acompañará al mandatario en la que será su primera intervención en el organismo internacional.

En las dos últimas semanas el presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez; su par de Evópoli, Luciano Cruz-Coke; el senador Rojo Edwards (independiente de la bancada de RN), y el presidente del PPD, Raúl Soto, han recibido la invitación para sumarse a la comitiva presidencial que se instalará en Nueva York entre el 22 y 24 de septiembre.

A ellos, según fuentes de gobierno, se podrían sumar otros tres o cuatro representantes del Congreso.

Esa es solo una parte de los preparativos que La Moneda y la Cancillería han empezado a trabajar en la últimas semanas de cara a la Asamblea General.

En el Ejecutivo no esconden que al ser su primer discurso en el organismo, el tono y las señales que se entreguen serán importantes y, por lo mismo, apuestan a cuidar cada detalle de la alocución y el despliegue de Kast en Nueva York.

En ese proceso, la cartera de Relaciones Exteriores, liderada por el ministro Francisco Pérez Mackenna, ha asumido un rol clave. Aunque el discurso será preparado por el entorno del mandatario, específicamente por el director de Comunicaciones y Contenidos del Segundo Piso, Cristián Valenzuela, desde Cancillería ya empezaron a enviar los insumos para su redacción.

Lo cierto es que no será una alocución fácil, pues se da en un escenario internacional agitado por la disputa comercial entre China y Estados Unidos -en la que Chile ha sido uno de los afectados por el alza de los aranceles decretada por el gobierno de Donald Trump- y también ad portas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará justamente en China el 18 y 19 de noviembre.

La salida de Antonio Guterres de la Secretaría General de la ONU, la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet al cargo -sin el respaldo del gobierno- y el futuro del organismo también sumarán otro factor al primer discurso del mandatario.

Conscientes del escenario, en La Moneda aseguran que la decisión es clara: no innovar y sobre todo evitar entregar cualquier señal equívoca, ya sea para Beijing o Washington. Esto, en un contexto en el que la Cancillería ha mantenido activas las gestiones con la Casa Blanca para reducir los aranceles y han buscado abrirse principalmente a los mercados asiáticos.

En ese sentido, fuentes de gobierno recalcan que no debería haber variaciones en el tono que se ha mantenido con ambos países. Hasta ahora, en medio de algunas descoordinaciones en el gabinete, sobre todo con Estados Unidos, Pérez Mackenna ha asumido un rol más conciliador e incluso llegó a calificarlo como el principal socio estratégico de Chile, lo que no fue bien evaluado en el mundo diplomático por la importancia comercial de China.

Futuro de la ONU y Bachelet

Con eso de telón de fondo, en el oficialismo también se mantienen atentos a lo que pueda plantear Kast respecto al organismo. En el pasado, el mandatario ha cuestionado en varias ocasiones a la ONU. La última crítica ocurrió en abril de este año y la hizo para justificar su decisión de quitar el respaldo a la candidatura de Bachelet.

“La mirada que al menos le planteé de parte de nuestro gobierno es que la ONU requería una manera distinta de abordar los problemas que siguen afectando a distintos países. Le hice mención a la situación, por ejemplo, de Haití, que lleva años sin solucionarse, y que requiere una manera diferente de cómo enfrentar ese problema”, aseguró.

En esa línea, afirmó que es una postura que han planteado varios países y explicó que “yo reconozco que las relaciones multilaterales son relevantes, pero tienen que ser efectivas. Tienen que solucionar los problemas para los cuales se creó el organismo”.

Aunque el mandatario no ha vuelto a profundizar, en el gobierno no esconden que mantienen diferencias con el actual rol del organismo que -afirman- ha perdido relevancia para enfrentar el actual escenario internacional, por lo que no descartan que el mandatario vuelva a abordar el tema en la Asamblea General.

La lectura -explican- es que la salida de Guterres debería marcar una nueva etapa para la ONU y, por lo mismo, podría ser un buen momento para abrir una discusión respecto de su rol. Después de todo, como planteó el propio Kast públicamente, esas fueron justamente parte de las razones para retirar el apoyo a Bachelet.

Los malos resultados para la candidatura de la exmandataria -quien en la última votación informal en el Consejo de Seguridad de la ONU quedó penúltima entre ocho candidatos- también será un factor a considerar. Aunque, por el momento, en el gobierno descartan aludir a Bachelet en el discurso, saben que el tema seguirá generando ruido hasta fin de año. En los últimos días, de hecho, en la oposición no han dudado en responsabilizar al La Moneda de los malos resultados en los sondeos preliminares, apuntando directamente contra Kast.

Esta semana, la propia Bachelet transparentó que la elección se encontraba cuesta arriba. “Sé que no voy a ser secretaria general”, aseguró, con lo que en el gobierno apuestan a que se empiece a descomprimir el escenario de cara a la asamblea.

Entre otros temas, en Cancillería adelantan que una de las materias que se espera sean parte del discurso es la candidatura de Valparaíso para que se convierta en la ciudad sede de la Secretaría del Acuerdo BBNJ, más conocido como el Tratado de Alta Mar. Lo anterior fue ratificado por la Cancillería en junio de este año y se arrastra desde la administración de Gabriel Boric.

Al mismo tiempo, se espera que el arribo de Kast a la Asamblea General sirva también para reforzar las gestiones por la candidatura del senador Rojo Edwards a la presidencia de la Unión Interparlamentaria (UIP), razón por la que sumaron al parlamentario a la comitiva. La elección se realizará en octubre de este año.