Un hombre de 73 años quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por su presunta participación en una red dedicada a la emisión de licencias médicas falsas, investigación que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte junto a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI).

Según informó la PDI, entre mayo de 2021 y agosto de 2025 el imputado habría intervenido en al menos 1.482 licencias médicas, asociadas a un perjuicio fiscal estimado en $307 millones de pesos.

El sujeto fue formalizado el 3 de septiembre y el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de Fiscalía y decretó su prisión preventiva, al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

De acuerdo con el fiscal subrogante de la Fiscalía Centro Norte, Javier Sola, el detenido atendía pacientes pese a no estar habilitado como médico y se presentaba como psiquiatra.

“Les cobraba montos que rondaban los $80 mil pesos, hacía diagnósticos médicos, supuestamente médicos y también él les prescribía distintos medicamentos a los pacientes”, explicó el persecutor.

Vínculo con médico formalizado por más de 2.400 licencias

La nueva arista surgió a partir de una investigación iniciada en marzo de 2025 contra un médico acusado de emitir licencias falsas.

Ese profesional fue formalizado en mayo de 2026 por la emisión de 2.455 licencias médicas falsas entre 2022 y 2025, las que habrían provocado un perjuicio a Fonasa superior a $1.100 millones.

Durante el análisis de un teléfono incautado en esa causa, los detectives encontraron conversaciones que vincularían al hombre de 73 años con la gestión de las licencias. Además, el imputado compartiría oficina con el médico ya formalizado.

Prisión preventiva para hombre de 73 años acusado de emitir 1.482 licencias médicas falsas. Imagen referencial. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

El inspector Samuel Insunza, de la Bridec Metropolitana, señaló que el detenido habría cumplido el rol de “intermediario entre quienes buscaban adquirir licencias médicas y entre este médico gran emisor que ya fue formalizado anteriormente”.

Por orden del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la PDI detuvo al imputado y registró su domicilio en La Florida, donde fueron incautados dos notebooks, dos teléfonos celulares y documentación relacionada con la investigación.

Insunza agregó que entre los antecedentes encontrados había documentos y timbres que, según la policía, refuerzan la hipótesis de que el detenido se presentaba ante terceros con una calidad profesional que no tenía validada en Chile.

El hombre ya había sido formalizado en diciembre de 2024 en otra investigación por ejercicio ilegal de la profesión, por hechos ocurridos entre 2020 y 2023.

En la nueva causa fue formalizado por falsificación de licencias médicas, ejercicio ilegal de la profesión, estafa y fraude de subvenciones, además de un delito asociado a prestaciones pagadas a pacientes de isapres por las licencias investigadas.