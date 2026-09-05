SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Prisión preventiva para hombre de 73 años acusado de emitir 1.482 licencias médicas falsas

    El imputado, quien según la Fiscalía se hacía pasar por psiquiatra, habría actuado como intermediario entre pacientes y un médico ya formalizado por gestionar licencias fraudulentas. La PDI estima un perjuicio fiscal de $307 millones.

    Por 
    Felipe Rivera
    Prisión preventiva para hombre de 73 años acusado de emitir 1.482 licencias médicas falsas. Imagen referencial. Diego Martin

    Un hombre de 73 años quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por su presunta participación en una red dedicada a la emisión de licencias médicas falsas, investigación que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte junto a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI).

    Según informó la PDI, entre mayo de 2021 y agosto de 2025 el imputado habría intervenido en al menos 1.482 licencias médicas, asociadas a un perjuicio fiscal estimado en $307 millones de pesos.

    El sujeto fue formalizado el 3 de septiembre y el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de Fiscalía y decretó su prisión preventiva, al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

    De acuerdo con el fiscal subrogante de la Fiscalía Centro Norte, Javier Sola, el detenido atendía pacientes pese a no estar habilitado como médico y se presentaba como psiquiatra.

    “Les cobraba montos que rondaban los $80 mil pesos, hacía diagnósticos médicos, supuestamente médicos y también él les prescribía distintos medicamentos a los pacientes”, explicó el persecutor.

    Vínculo con médico formalizado por más de 2.400 licencias

    La nueva arista surgió a partir de una investigación iniciada en marzo de 2025 contra un médico acusado de emitir licencias falsas.

    Ese profesional fue formalizado en mayo de 2026 por la emisión de 2.455 licencias médicas falsas entre 2022 y 2025, las que habrían provocado un perjuicio a Fonasa superior a $1.100 millones.

    Durante el análisis de un teléfono incautado en esa causa, los detectives encontraron conversaciones que vincularían al hombre de 73 años con la gestión de las licencias. Además, el imputado compartiría oficina con el médico ya formalizado.

    Prisión preventiva para hombre de 73 años acusado de emitir 1.482 licencias médicas falsas. Imagen referencial. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El inspector Samuel Insunza, de la Bridec Metropolitana, señaló que el detenido habría cumplido el rol de “intermediario entre quienes buscaban adquirir licencias médicas y entre este médico gran emisor que ya fue formalizado anteriormente”.

    Por orden del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la PDI detuvo al imputado y registró su domicilio en La Florida, donde fueron incautados dos notebooks, dos teléfonos celulares y documentación relacionada con la investigación.

    Insunza agregó que entre los antecedentes encontrados había documentos y timbres que, según la policía, refuerzan la hipótesis de que el detenido se presentaba ante terceros con una calidad profesional que no tenía validada en Chile.

    El hombre ya había sido formalizado en diciembre de 2024 en otra investigación por ejercicio ilegal de la profesión, por hechos ocurridos entre 2020 y 2023.

    En la nueva causa fue formalizado por falsificación de licencias médicas, ejercicio ilegal de la profesión, estafa y fraude de subvenciones, además de un delito asociado a prestaciones pagadas a pacientes de isapres por las licencias investigadas.

    Lee también:

    Más sobre:PDINacionalPolicialLicencias médicasFonasaFraudeFiscalía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Japón extiende alerta máxima por fuertes lluvias al sur de Tokio: “Las vidas corren un peligro inminente”

    Confirman que 150 personas fueron evacuadas de hotel Alto Nevados tras voraz incendio que destruyó parte del complejo turístico

    Al menos cinco muertos, incluidos dos niños, en nuevos ataques israelíes en Gaza pese al alto el fuego

    Lula dice que Brasil “no es una colonia” y que las decisiones pertenecen al país y “a nadie más”

    Incendio afecta a vivienda en el cerro Cordillera de Valparaíso

    Cadem: 40% considera a Argentina un enemigo de Chile y 71% cree que tiene pretensiones sobre el Estrecho de Magallanes

    Lo más leído

    1.
    No tiene colchón ni frazadas: imputado por Imperio Ámsterdam presenta cautela de garantías por condiciones en Santiago 1

    No tiene colchón ni frazadas: imputado por Imperio Ámsterdam presenta cautela de garantías por condiciones en Santiago 1

    2.
    Arrau por disturbios en romería al Cementerio General: “No son manifestantes, son delincuentes violentos”

    Arrau por disturbios en romería al Cementerio General: “No son manifestantes, son delincuentes violentos”

    3.
    Cadem: 40% considera a Argentina un enemigo de Chile y 71% cree que tiene pretensiones sobre el Estrecho de Magallanes

    Cadem: 40% considera a Argentina un enemigo de Chile y 71% cree que tiene pretensiones sobre el Estrecho de Magallanes

    4.
    Confirman que 150 personas fueron evacuadas de hotel Alto Nevados tras voraz incendio que destruyó parte del complejo turístico

    Confirman que 150 personas fueron evacuadas de hotel Alto Nevados tras voraz incendio que destruyó parte del complejo turístico

    5.
    El año en que los moteles quedaron en el pasado

    El año en que los moteles quedaron en el pasado

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Colo Colo en TV y streaming

    Romería por los 53 años del golpe de Estado: revisa cortes y desvíos de tránsito este domingo en Santiago

    Romería por los 53 años del golpe de Estado: revisa cortes y desvíos de tránsito este domingo en Santiago

    Al oeste de Isla de Pascua: SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5.7 en el Pacífico

    Al oeste de Isla de Pascua: SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5.7 en el Pacífico

    Confirman que 150 personas fueron evacuadas de hotel Alto Nevados tras voraz incendio que destruyó parte del complejo turístico
    Chile

    Confirman que 150 personas fueron evacuadas de hotel Alto Nevados tras voraz incendio que destruyó parte del complejo turístico

    Incendio afecta a vivienda en el cerro Cordillera de Valparaíso

    Cadem: 40% considera a Argentina un enemigo de Chile y 71% cree que tiene pretensiones sobre el Estrecho de Magallanes

    Cuando “soy yo” se convierte en la clave del negocio
    Negocios

    Cuando “soy yo” se convierte en la clave del negocio

    Enade 2026 ya tiene fecha y se realizará bajo el lema “Tempus Invertendi: Tiempo de Invertir”

    El último misterio de la compra de Azul Azul en 2021

    Qué significa que los hombres puedan perder el cromosoma Y a medida que envejecen
    Tendencias

    Qué significa que los hombres puedan perder el cromosoma Y a medida que envejecen

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio

    Pesar en el periodismo chileno: fallece Alejandro Machuca, histórico rostro de Zoom Deportivo
    El Deportivo

    Pesar en el periodismo chileno: fallece Alejandro Machuca, histórico rostro de Zoom Deportivo

    La evaluación de Fernando Ortiz al debut de Vozinha con Colo Colo en la Liga de Primera: “No tengo el recuerdo si la tocó”

    Trampa de acero y barro: Colo Colo no encuentra el gol ante Huachipato con Vozinha siendo mero espectador

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas
    Tecnología

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Motorola en IFA 2026: Razr 70 con Swarovski, Moto Watch Ultra y nuevo cargador Qi2

    Bad bunny hace historia en los Emmy: show de medio tiempo del Super Bowl LX rompió récord con siete premios
    Cultura y entretención

    Bad bunny hace historia en los Emmy: show de medio tiempo del Super Bowl LX rompió récord con siete premios

    Cecilia Roth: “Yo me sentí Moria Casán durante mucho tiempo”

    Kidd Voodoo a fondo: “El precio que he tenido que pagar por todo esto es bastante alto, pero creo que vale la pena”

    Japón extiende alerta máxima por fuertes lluvias al sur de Tokio: “Las vidas corren un peligro inminente”
    Mundo

    Japón extiende alerta máxima por fuertes lluvias al sur de Tokio: “Las vidas corren un peligro inminente”

    Al menos cinco muertos, incluidos dos niños, en nuevos ataques israelíes en Gaza pese al alto el fuego

    Lula dice que Brasil “no es una colonia” y que las decisiones pertenecen al país y “a nadie más”

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?