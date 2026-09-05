Rodolfo Carter y la reforma de seguridad: “Debemos bajar los decibeles, todos tenemos que estar dispuestos a ceder”

Las amenazas de grupos delictuales al parecer son un fenómeno común que sufren algunos alcaldes, según relata Rodolfo Carter (independiente republicano).

“Lo más importante es hacer un reconocimiento personal al alcalde Christopher White, por lo que están sufriendo él y su familia”, señala el exalcalde de La Florida y actual senador de La Araucanía.

“A mí me tocó ver una figura mía colgando de un puente con mi nombre. Ahora, lo que me tocó vivir es menos grave que lo que le tocó al alcalde de San Bernardo. Creo que en él hay un coraje muy grande”, añade.

El alcalde contó que fue a hablar con el ministro Martín Arrau, pero su respuesta ¿fue adecuada?

El alcalde dijo que se sintió solo. El ministro tiene una gran sensibilidad con el tema, pero tampoco puedo desmentir al alcalde por esa conversación privada. Pero sí el Presidente Kast lo visitó personalmente y ha dicho que los delincuentes no nos van a ganar. A partir de lo que el alcalde ha vivido, todos, en la derecha y en la izquierda, en el gobierno y en la oposición, debemos bajar los decibeles y debemos darnos cuenta de que lo que le está ocurriendo le puede ocurrir a cualquier alcalde, parlamentario, juez o fiscal.

¿El gobierno ha logrado avanzar en su principal promesa?

Yo sé que, para el común de los ciudadanos, cuando un gobierno dice que los números han mejorado, ellos dicen: “Bueno, en mi barrio todavía no mejoran”. Sí hay que decir con harta claridad que los meses de la ministra de Seguridad anterior fueron un período en que no se notaban avances. La llegada del ministro Arrau le puso orden, disciplina y por, sobre todo, mucho trabajo. Lamentablemente, con esta reforma constitucional hemos tenido un retroceso producto de que se ha politizado la conversación, que tendría que haber sido profundamente ciudadana, donde el sentido común, la urgencia y el amor por Chile deberían gobernarnos. No los prejuicios. Ojalá que todos entendamos el verdadero desafío. Que todos reconozcan los errores. Con la reforma que se acaba de presentar, hay que hacer las correcciones que correspondan, hacer las concesiones que correspondan y centrarnos en derrotar al adversario común, que es el narcotráfico.

El senador Vial dijo que si Jeannette Jara hubiera presentado esta reforma constitucional no la habría apoyado...

No voy a desautorizar nunca a Cristián Vial. Fue un gran general y es un gran aporte en el Senado. Tengo un gran respeto por su labor.

Pero usted no es de la idea de rechazar la reforma.

Soy parlamentario de gobierno y voy a respaldar al presidente y al ministro. Más que aprobar una reforma o desecharla, hay que devolverle la paz a Chile. Si tenemos que llegar a un acuerdo con la oposición para lograr un cambio cualitativo en la vida de los chilenos, todos tenemos que estar dispuestos a ceder. Todos. La izquierda debe dejar atrás sus temores y la consigna. Dejar de escuchar al PC y a algunos sectores del Frente Amplio. La senadora Paulina Vodanovic tiene proyectos interesantes. También los que estamos en el gobierno debemos estar dispuestos a ceder. No se humilla aquel que pide por Chile. Es una frase de Eduardo Frei Montalva.

Algunos plantean que para mejorar la seguridad se necesita gestión y recursos, y no una reforma constitucional. ¿Se equivocó el gobierno en abrir el debate constitucional?

Estamos enfrentando un fenómeno nuevo. El Derecho Penal tradicional estudia el crimen de un individuo contra otros individuos. Y está el derecho del uso de la fuerza en la guerra, que regula la relación entre Estados en conflicto. Pero apareció algo completamente nuevo. Organizaciones transnacionales, con poder económico, con actitud de un ejército invasor, pero no tienen uniforme, ni bandera, ni respetan los DD.HH. Además, disputan el territorio al Estado. Frente a eso, el Derecho Penal y el derecho para la guerra no alcanzan. El derecho para la guerra no se puede aplicar dentro del país, sería violar nuestra democracia. Pero el Derecho Penal pensado en el individuo tampoco alcanza, porque el proceso democrático es lento, está reglado. Y cuando se encuentra una herramienta, esta nueva forma de crimen ya mutó. Penetra a la institucionalidad y la convierte en un Estado fallido, como ocurre en México.

¿La alternativa es una reforma constitucional?

Bajemos los decibeles, dejemos de gritar por un rato, dejemos la calculadora electoral, porque la enfermedad que está afectando a Chile es de tal gravedad que requiere, con buena voluntad de todos, encontrar una herramienta. La tenemos que elaborar entre todos. Si no nos ponemos de acuerdo rápidamente, esta nueva forma de crimen nos va a derrotar internamente. ¿Hay que reformar o no la Constitución? Puede que la tengamos que reformar, también puede que no, pero lo importante es el objetivo.

¿Buscar un consenso para un instrumento, independiente de que sea en la Constitución o no?

Puede que haya que modificar la Constitución. Pero sí estoy de acuerdo en que es un error que no podemos entregarle a nadie tanto poder sin control del Congreso, por ejemplo, ante interceptaciones telefónicas, restricciones de la libertad personal. Si por derrotar a este adversario perdemos nuestra democracia y el respeto a los derechos humanos, estamos cometiendo un error garrafal. El Presidente Kast está muy lejos de ser iliberal. Pero, sin duda, la forma en que se presentó esta reforma irrita a una parte de la sociedad, que dice que es demasiado poder para una sola persona.

Indultos y La Araucanía

Usted adhirió al proyecto de indultos para uniformados condenados por el estallido social. Los senadores Urrutia y Kaiser plantearon como condición que el presidente hiciera un gesto en esa línea antes de esta reforma constitucional.

No estoy de acuerdo. Soy partidario de los indultos. Pero no me parece que haya que chantajear o poner un ultimátum al presidente. Él tiene herramientas de juicio que ponderar, que ni los senadores ni yo tenemos.

Ahora, ¿usted hubiera esperado algún gesto del presidente, al margen de esta reforma de seguridad?

Me gustaría.

¿Por la fecha particularmente?

No, no por la fecha. Me parece de muy mal gusto mezclar el 11 de septiembre o el 4 de septiembre. No, no se puede cometer el mismo error del Frente Amplio de jugar con la memoria histórica y provocar al otro sector del país.

¿En La Araucanía hay una mejoría al ver las cifras de violencia, delincuencia, atentados?

Objetivamente, los números han mejorado. Pero yo sostengo que son números que están artificialmente mejorados por el estado de excepción.

¿No debiera haber todavía un desescalamiento del despliegue militar?

El estado de excepción es como un respirador mecánico. Cuando un paciente está muy grave y lo conectan a un respirador mecánico, el paciente sigue vivo. ¿Qué pasa si le sacan el respirador mecánico? Ahí se prueba si realmente el tratamiento resultó. Entonces, mientras no se erradique la enfermedad, no se termine de derrotar completamente a los grupos violentos, el tema no está resuelto. Hay que tener cuidado con un falso espejismo, una falsa sensación de tranquilidad, porque estamos con un estado de excepción. ¿Hay avance? Sí, hay avance.

Entonces, ¿el desescalamiento no por ahora?

Yo lo dije durante la campaña. El objetivo que nos tenemos que poner como sociedad es que al terminar el gobierno del Presidente Kast no debe haber estado de excepción. La gente no debe vivir con miedo. No debe haber militares en las calles.