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    Científicos desarrollan una herramienta para ayudar a diferenciar el “síndrome del corazón roto” de un infarto

    Se trata de un sistema de puntuación, el cual fue diseñado por un equipo internacional de investigadores para identificar el síndrome de Takotsubo antes de realizar un cateterismo cardíaco en casos específicos.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Científicos desarrollan una herramienta para ayudar a diferenciar el “síndrome del corazón roto” de un infarto. Foto: referencial.

    El síndrome de Takotsubo, también conocido como “síndrome del corazón roto”, es una afección cardíaca que puede desencadenarse por situaciones estresantes y emociones extremas.

    Sin embargo, también puede ocurrir a causa de una enfermedad física grave o una cirugía, según detalla un artículo informativo de la Clínica Mayo. Es más frecuente en mujeres, especialmente mayores de 50 años.

    Los síntomas suelen incluir dolor en el pecho, falta de aire y desmayos, lo que puede llevar a que se confunda con un infarto.

    Frente a esta situación, un equipo internacional de científicos ha desarrollado una herramienta clínica que promete ayudar a diferenciar entre ambas afecciones.

    Los investigadores, quienes publicaron un estudio en el European Heart Journal a finales de agosto, explican que aunque los signos puedan ser similares, la principal diferencia radica en que el síndrome de Takotsubo no implica la obstrucción de las arterias coronarias.

    La herramienta que crearon consiste en un sistema de puntuación, el cual fue diseñado para identificar el síndrome de Takotsubo antes de realizar un cateterismo cardíaco en casos específicos.

    Este último, a grandes rasgos, es un procedimiento en el que se introduce un tubo a través de un vaso sanguíneo, para así llegar al corazón y diagnosticar o tratar problemas cardiovasculares.

    Científicos desarrollan una herramienta para ayudar a diferenciar el “síndrome del corazón roto” de un infarto. Foto: referencial.

    Cómo es la herramienta que promete ayudar a diferenciar el “síndrome del corazón roto” de un infarto

    La nueva herramienta, conocida como puntuación BioTAK, combina el sexo biológico con varios biomarcadores sanguíneos vinculados a diferentes procesos del sistema cardiovascular.

    Los investigadores utilizaron inteligencia artificial para determinar qué combinación de biomarcadores proporcionaba la información diagnóstica más útil.

    Posteriormente, incorporaron dichos marcadores a la herramienta, con el objetivo de que pueda contribuir a la toma de decisiones clínicas.

    En un estudio de validación con casi 1.800 pacientes, la puntuación BioTAK identificó el síndrome de Takotsubo con alta precisión, aseguran los científicos.

    De acuerdo a su trabajo, utilizando umbrales predefinidos, el sistema clasificó correctamente a casi el 90% de los participantes antes de que se sometieran a un cateterismo cardíaco.

    El coautor principal del estudio e investigador en el Centro de Cardiología Molecular de la Universidad de Zúrich y el Departamento de Medicina Radcliffe de la Universidad de Oxford, Florian A. Wenzl, declaró a través de un comunicado: “Nuestro estudio demuestra que una simple combinación de biomarcadores sanguíneos y sexo biológico permite identificar a estos pacientes con una precisión notable incluso antes del cateterismo cardíaco”.

    El también coautor principal, Victor Schweiger, del Hospital Universitario de Zúrich, agregó: “Al mismo tiempo, los biomarcadores aportan información sobre los procesos biológicos que distinguen el síndrome de Takotsubo de un infarto clásico”.

    Según los investigadores, la puntuación BioTAK también ofrece nueva información sobre la biología del síndrome de Takotsubo, ya que incluye dos biomarcadores recientemente identificados que señalan un papel importante del denominado eje cerebro-corazón y sugieren que la afección se desarrolla a través de mecanismos independientes de la aterosclerosis.

    En términos generales, esta última es una enfermedad que aparece cuando una sustancia pegajosa denominada placa se acumula en las arterias, según explica un artículo informativo del National Heart, Lung and Blood Institute de Estados Unidos.

    Se trata de una acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias, precisan los médicos de la Clínica Mayo.

    El coautor principal del estudio publicado en el European Heart Journal e investigador del National Heart and Lung Institute del Imperial College de Londres, Thomas Lüscher, afirmó: “Al capturar las vías de señalización relacionadas con las respuestas al estrés, la disfunción cardíaca y la estabilidad de la placa, la puntuación BioTAK traduce los complejos mecanismos de la afección en una herramienta diagnóstica práctica”.

    Por su parte, el también coautor principal y director del Departamento de Medicina Interna B del Centro Médico Universitario de Greifswald, Christian Templin, subrayó: “La puntuación BioTAK no sustituye al cateterismo cardíaco cuando este es médicamente necesario. No obstante, podría ayudar a guiar los procedimientos diagnósticos de forma más eficaz y evitar pruebas invasivas innecesarias en pacientes seleccionados”.

    “Nuestro objetivo es identificar a los pacientes con síndrome de Takotsubo de forma más temprana y fiable en el futuro, a la vez que comprendemos mejor los mecanismos subyacentes de la afección”.

    Tras la publicación de su reciente estudio, el equipo tiene previsto realizar nuevas investigaciones, centradas en analizar si la incorporación de la puntuación BioTAK a la atención clínica habitual podría mejorar el diagnóstico y el tratamiento del síndrome de Takotsubo.

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