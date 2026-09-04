EE.UU. anuncia segunda interceptación de la semana de un buque vinculado a la banda criminal Los Choneros

El SOUTHCOM interceptó en el Pacífico Oriental otra embarcación presuntamente empleada como punto de abastecimiento de combustible por la banda Los Choneros. Captura de pantalla.

El Ejército de Estados Unidos anunció este jueves una nueva interceptación en el océano Pacífico de una embarcación presuntamente empleada como punto de abastecimiento de combustible por la banda criminal Los Choneros, la más grande de Ecuador, un día después de ejecutar otra operación del mismo tipo.

“Bajo las órdenes del general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (SOUTHCOM), y en coordinación y colaboración con el Gobierno de Ecuador, la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM) interceptó con éxito una embarcación que operaba como estación flotante de reabastecimiento de combustible en apoyo de operaciones ilícitas de narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental”, anunció la autoridad castrense en redes sociales.

On Sep. 3, at the direction of #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan, and in coordination and collaboration with the Government of Ecuador, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) successfully interdicted a vessel operating as a floating refueling station in support… pic.twitter.com/oz6LfbbBYF — U.S. Southern Command (@Southcom) September 4, 2026

En su publicación en X, el comando atribuyó a informaciones de Inteligencia la confirmación de que dicha embarcación “operaba en apoyo de la violenta organización narcoterrorista de Los Choneros” , tras lo cual explicó que, una vez interceptada, abordada, registrada y despejada “sin incidentes”, se procedió a hundirla.

“Las personas retiradas de la embarcación serán trasladadas de forma segura a las autoridades ecuatorianas”, precisó el SOUTHCOM, destacando que esta interceptación “corta un eslabón fundamental en la cadena logística de los traficantes” a la par que “contribuye a los objetivos” de la Coalición de las Américas contra los Cárteles y de la Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental de “desmantelar las redes narcoterroristas”.

Al igual que la noche del miércoles, la operación fue confirmada por el Ministerio de Defensa de Ecuador, el cual en un mensaje en redes destacó que “otro buque utilizado por el narcotráfico como punto de abastecimiento de combustible ha sido destruido en aguas internacionales del Pacífico”.

“La embarcación, vinculada al grupo de delincuencia organizada Los Choneros, servía para sostener las operaciones criminales en el mar y fue neutralizada gracias a la acción de nuestro coaliado, Mando Sur de Estados Unidos”, precisó la cartera ecuatoriana.