Con los mejores de Sudamérica: así será el Rail Jam de La Parva

Este fin de semana se desarrollará un innovador evento en La Parva.

La temporada de invierno 2026 ha entregado excelentes condiciones de nieve en la Cordillera de los Andes, permitiendo el desarrollo de importantes eventos y competencias de deportes de invierno a lo largo del país.

En este escenario, el próximo 5 de septiembre La Parva recibirá el 1win Rail Jam, una inédita competencia de freestyle ski y snowboard que reunirá a algunos de los principales exponentes nacionales y sudamericanos de la disciplina.

Entre los nombres confirmados destacan referentes del deporte chileno como el snowboarder Álvaro Yáñez y el esquiador canadiense Olivier Gingras-Gagnon. Además de riders como Antonia Yáñez y Javiera Rojas, entre otros atletas destacados del circuito sudamericano.

“Estamos muy contentos de traer este formato a Chile y de reunir a algunos de los mejores exponentes del freestyle de la región. Queremos crear una competencia que combina deporte, cultura de montaña y espectáculo, y que además pueda seguir creciendo año a año”, señaló Nicolás Carvallo, organizador del evento.

“El snowpark de La Parva será el escenario de una jornada pensada tanto para los atletas como para quienes quieran vivir el freestyle de cerca, con competencia, música y una experiencia que continuará después de la premiación”, agregó.

Formatos combinados

El 1win Rail Jam contará además con una puesta en escena especialmente desarrollada para la competencia, incluyendo features inéditos diseñados para desafiar a los riders y generar un espectáculo de alto nivel.

La competencia combinará un formato Rail Jam y Best Trick, reuniendo ski y snowboard en una jornada donde los atletas tendrán múltiples oportunidades para mostrar creatividad, estilo y nivel técnico.

Esta será la primera edición del 1win Rail Jam en Chile, con la intención de instalarse como una nueva plataforma para impulsar el freestyle y generar más espacios de competencia y exposición para los deportes de invierno en Sudamérica.