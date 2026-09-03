SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Contraloría advierte contrataciones irregulares por más de $750 millones en Municipio de Curacautín

    El organismo fiscalizador detectó la existencia de contratos con proveedores vinculados a familiares de funcionarios municipales e incompatibilidades en las actividades realizadas por trabajadores contratados a honorarios.

    Por 
    Lya Rosen

    La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer este miércoles una auditoría a la Municipalidad de Curacautín, en la Región de La Araucanía, que detectó contrataciones irregulares con proveedores vinculados a familiares de funcionarios municipales, además de incompatibilidades en las actividades realizadas por trabajadores contratados a honorarios.

    Esto, vulnera directamente el régimen de probidad administrativa, es decir, que va en contra del conjunto de normas y principios que exige a los funcionarios públicos una conducta intachable, priorizando al interés general por sobre el particular.

    Los antecedentes expuestos quedaron plasmados en el Informe Final de Investigación Especial N° 201, de la Contraloría Regional de La Araucanía, que señala que al menos 14 proveedores con vínculos de parentesco o afinidad con funcionarios municipales suscribieron contratos con el municipio durante 2024 y 2025.

    De acuerdo al comunicado, estas contrataciones se materializaron mediante 78 órdenes de compra por un total de $758.742.525, situación que contraviene la normativa que impide que organismos públicos contraten a parientes de hasta segundo grado.

    La investigación además estableció que un prestador de servicios a honorarios de la municipalidad también realizó un contrato con esta a través de una empresa de su propiedad.

    Ante ello, el municipio de Curacautín informó que puso en marcha un procedimiento disciplinario para determinar si se vulneró el régimen de probidad administrativa, mientras el organismo fiscalizador ordenó implementar mecanismos que prevengan la suscripción de contratos con proveedores inhabilitados, junto con disponer el envío de estos antecedentes al Ministerio Público.

    Expedientes particulares gestionados por funcionarios

    En otra de las observaciones, la CGR verificó que entre 2024 y 2025 al menos tres servidores a honorarios ingresaron expedientes de edificación ante la Dirección de Obras Municipales (DOM) como arquitectos patrocinantes, mientras mantenían una relación contractual con el municipio.

    Además, se constató que dos servidores a honorarios participaron en proyectos de especialidades asociados a permisos de edificación que debían ser revisados por la misma entidad.

    De la misma forma, el reporte hizo notar que profesionales contratados a honorarios en la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) gestionaron expedientes particulares ante la DOM, e identificó el caso de un funcionario de planta de la Municipalidad de Lautaro que efectuó trámites relacionados con permisos de edificación en Curacautín durante su jornada laboral.

    Por este último hecho, la Contraloría ordenó al municipio de Lautaro el instruir un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas, en especial si existió una vulneración al mencionado principio de probidad administrativa.

    La Contraloría ordenó a la Municipalidad de Curacautín implementar procedimientos de control para prevenir nuevas infracciones, fortalecer los mecanismos de supervisión, regular potenciales incompatibilidades y capacitar a su personal sobre los principios que guían a los funcionarios públicos y el cumplimiento de la jornada laboral.

    Más sobre:Contraloría General de la RepúblicaAuditoríaMunicipalidad de CuracautínRegión de La AraucaníaContratosFuncionariosHonorariosNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PDI detiene en La Araucanía a hombre investigado por presuntas amenazas contra el ministro Jorge Quiroz

    Boric recuerda última despedida con Camilo Escalona: “Le prometí que las nuevas generaciones iban a saber de su lucha y compromiso”

    Mundo político lamenta el fallecimiento de Camilo Escalona y lo recuerda como un “férreo defensor de la democracia”

    Natalia Escalona tras la muerte de su padre: “Su huella será imborrable”

    Presidente Kast lamenta muerte de Camilo Escalona: “Dedicó su vida a defender sus convicciones”

    PS despide a Camilo Escalona y destaca su llamado a la unidad del progresismo “hasta el final”

    Lo más leído

    1.
    La vida después de una rectoría: los nuevos pasos de Rosa Devés e Ignacio Sánchez (y su crítica postura sobre Fondecyt)

    La vida después de una rectoría: los nuevos pasos de Rosa Devés e Ignacio Sánchez (y su crítica postura sobre Fondecyt)

    2.
    Encuentran a funcionario de Gendarmería fallecido al interior de dependencias de la institución en la Región Metropolitana

    Encuentran a funcionario de Gendarmería fallecido al interior de dependencias de la institución en la Región Metropolitana

    3.
    Fiscalía cierra nuevamente investigación por fraude al fisco y presenta acusación contra el senador Miguel Ángel Calisto

    Fiscalía cierra nuevamente investigación por fraude al fisco y presenta acusación contra el senador Miguel Ángel Calisto

    4.
    Retiran 24 toneladas de basura en operativo en Independencia

    Retiran 24 toneladas de basura en operativo en Independencia

    5.
    Corte rechaza recurso de la Fiscalía y mantiene libertad para 13 formalizados en caso Imperio Ámsterdam

    Corte rechaza recurso de la Fiscalía y mantiene libertad para 13 formalizados en caso Imperio Ámsterdam

    6.
    A seis meses de su inauguración, monumento a Gabriela Mistral en Plaza Baquedano convive con golpes de skates y los grafitis

    A seis meses de su inauguración, monumento a Gabriela Mistral en Plaza Baquedano convive con golpes de skates y los grafitis

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Liverpool por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Liverpool por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Real Madrid en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    PDI detiene en La Araucanía a hombre investigado por presuntas amenazas contra el ministro Jorge Quiroz
    Chile

    PDI detiene en La Araucanía a hombre investigado por presuntas amenazas contra el ministro Jorge Quiroz

    Boric recuerda última despedida con Camilo Escalona: “Le prometí que las nuevas generaciones iban a saber de su lucha y compromiso”

    Mundo político lamenta el fallecimiento de Camilo Escalona y lo recuerda como un “férreo defensor de la democracia”

    Venta de autos usados llega a 736 mil unidades en enero-agosto, el segundo mejor registro de la historia
    Negocios

    Venta de autos usados llega a 736 mil unidades en enero-agosto, el segundo mejor registro de la historia

    Española Sacyr presenta la mejor oferta por la segunda concesión de la Ruta 57 y firma china se queda abajo del proceso

    Mas y expectativas para las bencinas previo a Fiestas Patrias: “Esperemos que el alza no sea tan relevante”

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas
    Tendencias

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas

    Científicos desarrollan una herramienta para ayudar a diferenciar el “síndrome del corazón roto” de un infarto

    Qué es el viento puelche, el fenómeno que afectará al centro-sur todo el fin de semana con rachas de hasta 100 km/h

    Rangers vuelve a ganar y Cristian Campestrini se erige como el jugador más longevo de la historia del fútbol chileno
    El Deportivo

    Rangers vuelve a ganar y Cristian Campestrini se erige como el jugador más longevo de la historia del fútbol chileno

    La mesura de Manuel Pellegrini tras derribar al Madrid: “No nos agrandamos por este tipo de victorias”

    El ácido dardo de Mourinho tras caer ante Pellegrini: “Enhorabuena al Betis que jugó a empatar y le tocó el gordo”

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    Escritor peruano Mario Montalbetti gana Premio Iberoamericano de Letras José Donoso
    Cultura y entretención

    Escritor peruano Mario Montalbetti gana Premio Iberoamericano de Letras José Donoso

    Los productores tras el sonido de Gondwana: “El regreso del sábado será mucho más grande que un concierto de música”

    AKRIILA estrena su segundo álbum “lucy miró al mundo y notó que está girando”

    Israel afirma que está afianzando su posición en el sur del Líbano
    Mundo

    Israel afirma que está afianzando su posición en el sur del Líbano

    Trump confirma que sus enviados llevarán una propuesta a Moscú para poner fin a la guerra de Ucrania

    Pedro Cateriano, expremier peruano: “Uno de los retos de Keiko Fujimori es dar muestras de respeto a la libertad de expresión”

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera
    Paula

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa