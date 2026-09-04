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    Política

    El opaco encuentro opositor que intentó contrastar el foro de Kast

    Pese a que se logró agrupar a más de 50 personas en el segundo piso del Hotel Fundador, el hito no contó con la presencia de las figuras más representativas del sector, como Boric y Bachelet. Sí estuvieron Vallejo y los timoneles de los partidos, quienes apuntaron contra La Moneda y abordaron los desafíos de la democracia.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Oposición en el cierre del encuentro "Democracia Siempre".

    No llegaron ni el expresidente Gabriel Boric ni la expresidenta Michelle Bachelet. En ese contexto las directivas de los partidos de la oposición realizaron el encuentro “¡Democracia siempre! Diagnósticos y desafíos para el Chile de hoy”, al que arribaron más de 100 personas y que se hizo en el segundo piso del Hotel Fundador.

    La cita fue organizada por las secretarías generales de las colectividades, como iniciativa para contrastar el evento del Foro Madrid que reunió a cientos de personas y que contó con invitados internacionales como el Presidente de Argentina, Javier Milei.

    El evento opositor contó con tres ponencias principales: Manuel Antonio Garretón, Javiera Arce y Javier Couso. Sus discursos, al igual que las vocerías en el encuentro de los presidentes de los partidos, pasaron a segundo plano, pues varios salieron a cuestionar al Presidente Milei y su exposición en el Foro Madrid, donde arremetió en durísimos términos contra el “comunista (Salvador) Allende” -a ocho días de un nuevo aniversario del golpe de Estado que terminó con la vida del líder de la Unidad Popular-, de “cáncer de izquierda” y de “zurdos mugrosos”.

    Su alocución despertó la ira de los presentes en el evento. La senadora y timonel del PS, Paulina Vodanovic, envió una carta de protesta al biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado (UDI). “Cuando vienen a nuestro país a insultarnos, cuando se ofende gravemente la figura del Presidente Allende no podemos permanecer silentes”, dijo la parlamentaria del Maule.

    El resto de presentes se sumó a la carga contra Milei y el Presidente José Antonio Kast, quien también participó en el foro. “Es lamentable que nuestro Presidente aloje mandatarios que se les permite insultar”, dijo, por ejemplo, la exministra de la Segegob de Boric, Camila Vallejo, la única figura que integró el comité político de la administración anterior en marcar presencia.

    Hubo otros exministros, como Giorgio Boccardo. Además, también estuvieron los timoneles Gael Yeomans (FA), Lautaro Carmona (PC), Raúl Soto (PPD), Álvaro Ortiz (DC) y Juan Carlos Urzúa (PL).

    Otros dirigentes presentes fueron, por el FA, Víctor Ramos, Magda Cottet y Andrés Couble; por el PC, Bárbara Figueroa, Claudia Pascual, Juan Andrés Lagos y Pablo Monje; por el PS, Arturo Barrios, Juan Pablo Letelier y Bastián Jul; por el PPD, Sebastián Vergara y Osvaldo Rosales, entre otros.

    Milei y Kast no fueron los únicos que recibieron críticas. También hubo cuestionamientos al diputado Cristián Araya, del Partido Republicano, quien dijo en el Foro Madrid que “parece que a Michelle Bachelet le salió mal el cálculo, porque pensó que permitiendo la inmigración ilegal se iba a asegurar la cabecera de la ONU, no le resultó“.

    La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, envió una nueva carta de protesta al presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella.

    “Expreso nuestro categórico rechazo a las graves e injuriosas declaraciones formuladas por el diputado de su colectividad, Cristián Araya, contra la ex Presidenta de la República Michelle Bachelet Jeria, durante su intervención en el Foro de Madrid”, dice la misiva.

    “Atribuir a una ex Presidenta de Chile la intención de avalar la inmigración irregular para generar desorden en nuestro país y obtener supuestos beneficios políticos excede ampliamente los límites de la legítima crítica y constituye una imputación inaceptable, carente de fundamento y particularmente grave viniendo de un parlamentario de la República”, complementó en la carta.

    Otra de las figuras que endureció el tono contra el gobierno de Kast y el Foro de Madrid fue Álvaro Ortiz, diputado y timonel DC que planteó que en esa instancia se habló “con el lenguaje de la guerra”, junto con hacer un llamado a “que la libertad no se construye contra alguien, sino que entre todos”.

    Al final del encuentro Vodanovic fue consultada por la ausencia de las figuras más relevantes del sector, como Boric y Bachelet. Sobre esta última -de quien los dirigentes llegaron a comentar la posibilidad de su llegada-, la timonel PS dijo que “lamentablemente, en este caso, este acto surgió de manera bastante espontánea y la Presidenta no tenía posibilidad de acompañarnos, pero envió un saludo afectuoso”.

    Dentro del evento también hubo varios mensajes de apoyo a Camilo Escalona, histórico socialista que hoy se encuentra hospitalizado por un cáncer de próstata y a quien varios de los presentes han ido a visitar en las últimas horas.

    Sin ir más lejos, la directiva del PPD llegó desde la Clínica Indisa hasta el Hotel Fundador. Lautaro Carmona y Juan Andrés Lagos, en tanto, se retiraron antes del fin del encuentro para ir a visitar al expresidente del Senado.

    Más sobre:OposiciónGabriel BoricJosé Antonio KastMichelle Bachelet

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