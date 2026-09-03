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    Política

    Senadores le doblan la mano a diputados e imponen a Quintana (PPD) y Prohens (RN) en el Consejo de Asignaciones

    Luego de meses de tironeos que entramparon la designación de los nuevos consejeros, la Comisión Bicameral de diputados y senadores zanjó una propuesta de nombres. No obstante, aún falta que los cinco integrantes de esta entidad —que regula el buen uso de los dineros parlamentarios— sean ratificados con los dos tercios de las salas del Senado y la Cámara.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson

    Tras seis meses de permanecer en una situación acéfala, finalmente salió humo blanco entre los representantes del Senado y la Cámara para integrar el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.

    Incluso, ante el choque de intereses que entrampó la designación de los nuevos consejeros, algunos legisladores llegaron a plantear la posibilidad de suprimir definitivamente esta entidad, cuya misión es regular el buen uso de los dineros fiscales (asignaciones) que se entregan para la labor institucional de los senadores y diputados, por ejemplo, en temas de contratación de personal, gastos de oficina y arriendo de sedes.

    Sin embargo, tras la sesión de la Comisión Bicameral, encargada de proponer nombres, realizada este miércoles en la tarde, se zanjó, a pesar de algunas voces disidentes, que los exsenadores Rafael Prohens (RN) y Jaime Quintana (PPD) serán los reemplazantes de los parlamentarios en esa instancia.

    También se definieron los nombres de Matías Acevedo (exdirector de Presupuestos); Roberto Zhaler (exconsejero del Banco Central); María Graciela Brantt (académica una facultad universitaria).

    Si bien la normativa establece que dentro de los cinco consejeros debe haber un exintegrante de cada rama del Congreso, en el caso de Quintana se hizo valer que fue durante ocho años también miembro de la Cámara de Diputados (2002-2010), antes de llegar a ser senador (2010-2026). Prohens, por su parte, ingresará en el cupo de un exmiembro del Senado.

    Choque

    El problema es que ese diseño dejó un mal sabor a los diputados que pretendían instalar a un exmiembro reciente de la Cámara.

    Aunque Quintana no solo era respaldado por los senadores de su colectividad, sino también por los del PS, especialmente por su presidenta, Paulina Vodanovic, los diputados socialistas promovían a su excompañero de bancada, Daniel Melo. En un momento también corrió con fuerza el nombre de Leonardo Soto.

    Los diputados del Frente Amplio, por su parte, que nunca han tenido representación en ese consejo, esperaban proponer a alguien de sus filas. La exlegisladora Claudia Mix era su carta.

    Sin embargo, este miércoles, el FA se allanó al acuerdo. “La conformación definitiva del Consejo contó con nuestro voto favorable, respecto de todos los nombres que finalmente lo integraron. Esperamos que pueda cumplir adecuadamente con la función que le corresponde”, dijo el diputado Jaime Bassa (FA), quien representó a su partido en la instancia bicameral.

    Por su parte, la nominación de Prohens, que contaba con el aval de los senadores de RN y la UDI, también dejó un sinsabor a los diputados de Renovación Nacional que postulaban a sus expares Hugo Rey y Jorge Rathgeb.

    De hecho, uno de los temas que molestó a los diputados de RN fue que, en el período pasado, la Comisión Bicameral acordara un enroque, ya que tradicionalmente el Consejo de Asignaciones estaba integrado por un exdiputado de derecha y un exsenador de la centroizquierda. Sin embargo, al ser cambiado ese equilibrio, ello dejó a los diputados de Renovación sin el cupo que ahora les correspondía a ellos. Hasta marzo pasado, por un acuerdo de alternancia en la misma derecha, el asiento era ejercido por el exdiputado UDI Iván Norambuena.

    Originalmente, este ajuste también molestó a los senadores socialistas que pretendían nominar a un excompañero de bancada, ya sea del PS o PPD. Sin embargo, ello se subsanó con la doble condición de Quintana.

    No obstante, aun cuando la mayoría de la Comisión Bicameral ya tomó un acuerdo, todavía falta que la propuesta de los cinco integrantes del Consejo de Asignaciones sea ratificada con los dos tercios de las salas del Senado y la Cámara.

    Esa ratificación no está asegurada debido al alto quórum de 103 diputados y 33 senadores, más aún con el ruido que existe entre los representantes de RN, el PS y el Frente Amplio en la Cámara Baja.

    Botín codiciado

    La principal razón de por qué estos nombramientos concitan tanto interés entre partidos y dividen corporativamente, incluso, a senadores y diputados de una misma colectividad, es la importante dieta que reciben los consejeros.

    Para un exparlamentario que perdió su reelección o no pudo repostularse por el límite constitucional, es un significativo premio de consuelo.

    Hoy, el costo de mantención del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias supera los 716 millones de pesos al año.

    Casi todos estos recursos van destinados a personal. De partida, cada consejero recibe una dieta mensual del orden de 4 millones de pesos, pero su presidente tiene un ingreso mayor de 5,2 millones de pesos.

    No obstante, se trata de un cuerpo colegiado sin dedicación exclusiva, que se reúne esporádicamente. De hecho, la ley solo les exige sesionar una vez al año.

    Precisamente, los ingresos y la baja demanda de tiempo habían transformado al consejo en un codiciado botín político.

    Esta entidad la deben integrar un exconsejero del Banco Central; un exdecano de una facultad de Administración, de Economía o de Derecho; un exministro de Hacienda o de Economía o un exdirector de Presupuestos; un exsenador y un exdiputado.

    Más sobre:PolíticaSenadoCámaraCongresoAsignaciones Parlamentarias

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