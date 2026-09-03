Orishas vuelve a Chile con show en Gran Arena Monticello
El concierto se suma a la participación de la banda cubana en el Festival Bamba 2026 y marca una nueva oportunidad para vivir en Chile su mezcla de son, rap y música urbana latina. Las entradas estarán disponibles vía Ticketmaster.
Orishas llegará a Gran Arena Monticello el viernes 23 de octubre a las 21:00 horas, en un concierto que se suma a su participación en el Festival Bamba 2026. La venta general de entradas comenzará este jueves 4 de septiembre a las 16:00 horas a través de Ticketmaster.cl.
Formada en La Habana y con más de dos décadas de trayectoria, Orishas es una de las bandas cubanas con mayor proyección internacional. Su propuesta combina son, rap y música urbana latina, un cruce que les permitió abrir camino para el género en español y llevar su sonido a escenarios de los cinco continentes.
El grupo ha sido premiado con un Latin Grammy y ha recibido nominaciones al Grammy, además de compartir cartel con artistas como Cypress Hill, The Roots, Calle 13, Maná y Black Eyed Peas. Su influencia también ha sido destacada por medios como Rolling Stone y Billboard, que la incluyó en su especial por los 50 años del rap como una de las bandas pioneras del género urbano en español.
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