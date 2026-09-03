Revive el triunfo de Alejandro Tabilo sobre Alexei Popyrin en la segunda ronda del US Open
El único chileno que sigue en competencia se midió ante el australiano, 130 del ranking ATP, y logró su paso a la siguiente fase del Abierto de Estados Unidos. Repasa todos los detalles del encuentro, en el siguiente relato virtual.
|Jugadores
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Set 4
|Alexei Popyrin*
|6
|6 (4)
|6 (3)
|2
|Alejandro Tabilo
|2
|7 (7)
|7 (7)
|6
Hasta la próxima
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Tabilo gana el partido
Con un nuevo quiebre, el chileno derrota al australiano y avanza a la siguiente ronda del US Open.
A un game
Tabilo se pone 5-2 arriba y si quiebra o mantiene su servicio en los siguientes juegos, gana el partido.
Tremendo
Tabilo se saca 3 puntos de quiebre, luego realiza un punto de ensueño y finalmente retiene su servicio,
Quiebre
Tabilo necesito de 4 break point para quedarse con el servicio de Popyrin. Ahora debe ratificarlo.
Buen momento
Tabilo alarga su instante ganador y parte arriba en el cuarto set.
Tabilo gana el set
El chileno por primera vez se pone arriba en el marcador al quedarse con la tercera manga.
Tie Break
El tercer set se definirá punto a punto.
Debe mantener
Al no lograr el quiebre, Tabilo está obligado a sostener su servicio para no dejar ir el set y forzar un nuevo tie break.
Va por el quiebre
En un set, donde ambos han mantenido su servicio, si Tabilo logra el quiebre queda a un punto de ganar el set.
No ceden
El tercer set avanza rápido y por ahora, no hay quiebres.
Set para Tabilo
El chileno empareja el partido tras ganar el tie break de la segunda manga.
Tie break
Al no superarse en el segundo set, Tabilo y Popyrin van a la definición punto a punto.
Lo necesitaba
Tabilo deja a Popyrin en cero en el séptimo game y eso le ervirá para la confianza.
Parejo
Aunque a Tabilo le cuesta más, logra mantener el partido equiparado.
Recupera su saque
Tras dos quiebres consecutivos, Tabilo vuelve a ganar su servicio y parte arriba en el segundo set.
Set para el autraliano
Pese a que Tabilo tuvo un punto de quiebre, no logra concretarlo y se va la primera manga.
Nuevo quiebre
Popyrin se vuelve a quedar con el servicio de Tabilo y saca para ganar el set.
Ratifica
El australiano se queda con su servicio y aumenta la ventaja.
Todo mal
Tabilo pierde su servicio y lo hace con una doble falta.
No se superan
Ambos tenistas se mantienen firmes con sus servicios en los primeros games.
Ace
El australiano se queda con su saque gracias a un ace.
Buen inicio
Tabilo gana su servicio con autoridad.
Comienzo
El partido se inicia en Estados Unidos. Sirve Tabilo.
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