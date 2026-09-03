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    EN VIVO

    Revive el triunfo de Alejandro Tabilo sobre Alexei Popyrin en la segunda ronda del US Open

    El único chileno que sigue en competencia se midió ante el australiano, 130 del ranking ATP, y logró su paso a la siguiente fase del Abierto de Estados Unidos. Repasa todos los detalles del encuentro, en el siguiente relato virtual.

    Tabilo está disputando el US Open. Foto: @tabilo97
    JugadoresSet 1Set 2Set 3Set 4
    Alexei Popyrin*66 (4)6 (3)2
    Alejandro Tabilo27 (7)7 (7)6


    Hasta la próxima

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    Tabilo gana el partido

    Con un nuevo quiebre, el chileno derrota al australiano y avanza a la siguiente ronda del US Open.

    A un game

    Tabilo se pone 5-2 arriba y si quiebra o mantiene su servicio en los siguientes juegos, gana el partido.

    Tremendo

    Tabilo se saca 3 puntos de quiebre, luego realiza un punto de ensueño y finalmente retiene su servicio,

    Quiebre

    Tabilo necesito de 4 break point para quedarse con el servicio de Popyrin. Ahora debe ratificarlo.

    Buen momento

    Tabilo alarga su instante ganador y parte arriba en el cuarto set.

    Tabilo gana el set

    El chileno por primera vez se pone arriba en el marcador al quedarse con la tercera manga.

    Tie Break

    El tercer set se definirá punto a punto.

    Debe mantener

    Al no lograr el quiebre, Tabilo está obligado a sostener su servicio para no dejar ir el set y forzar un nuevo tie break.

    Va por el quiebre

    En un set, donde ambos han mantenido su servicio, si Tabilo logra el quiebre queda a un punto de ganar el set.

    No ceden

    El tercer set avanza rápido y por ahora, no hay quiebres.

    Set para Tabilo

    El chileno empareja el partido tras ganar el tie break de la segunda manga.

    Tie break

    Al no superarse en el segundo set, Tabilo y Popyrin van a la definición punto a punto.

    Lo necesitaba

    Tabilo deja a Popyrin en cero en el séptimo game y eso le ervirá para la confianza.

    Parejo

    Aunque a Tabilo le cuesta más, logra mantener el partido equiparado.

    Recupera su saque

    Tras dos quiebres consecutivos, Tabilo vuelve a ganar su servicio y parte arriba en el segundo set.

    Set para el autraliano

    Pese a que Tabilo tuvo un punto de quiebre, no logra concretarlo y se va la primera manga.

    Nuevo quiebre

    Popyrin se vuelve a quedar con el servicio de Tabilo y saca para ganar el set.

    Ratifica

    El australiano se queda con su servicio y aumenta la ventaja.

    Todo mal

    Tabilo pierde su servicio y lo hace con una doble falta.

    No se superan

    Ambos tenistas se mantienen firmes con sus servicios en los primeros games.

    Ace

    El australiano se queda con su saque gracias a un ace.

    Buen inicio

    Tabilo gana su servicio con autoridad.

    Comienzo

    El partido se inicia en Estados Unidos. Sirve Tabilo.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:US OpenAlejandro TabiloAlexei PopyrinPopyrin vs TabiloAbierto de Estados UnidosTenisTenis en vivoGrand Slam

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