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    “Por márgenes mínimos”: en Canadá lamentan el gol anulado a Alexis Sánchez contra Vancouver Whitecaps

    El chileno tuvo la ocasión de inscribirse en el marcador, pero una posición de adelanto en el origen de la jugada terminó por desechar la opción.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    El gol de Alexis Sánchez fue anulado por posición de adelanto. pc

    Alexis Sánchez sumó este miércoles nuevos minutos en las semifinales de la Canadian Championship enfrentando a Vancouver Whitecaps. Si bien el partido acabó igualado 1-1, el resultado pudo variar con una acción que tuvo al chileno como protagonista.

    Tras ingresar en el minuto 57 con el marcador a favor por 1-0, el tocopillano tuvo la opción de marcar su primer gol. Tras una pared, el ghanés Prince Owusu recibió una pelota con ventaja y luego le cedió el balón al chileno.

    Sin embargo, el africano había partido en posición de adelanto, por lo que Sánchez no pudo celebrar. Para peor, poco después los Caps pusieron el 1-1 definitivo en los 72′.

    Esta situación fue analizada por la prensa canadiense que lamentó que el tanto del chileno se anulara.

    RDS, compartió en la crónica del partido que “Montreal consiguió un importante empate 1-1 en casa de Vancouver, lo que les da la oportunidad de avanzar a la final en el partido de vuelta, que se jugará el 16 de septiembre en el Stade Saputo”.

    “El miércoles por la noche, Montreal sufrió una presión implacable y agotadora por parte de los Whitecaps, segundos en la clasificación de la MLS. Sin embargo, un esfuerzo colectivo y una brillante actuación de Sebastián Breza permitieron a Montreal llevarse un empate del oeste de Canadá”, continuaron relatando antes de llegar a la jugada clave.

    “Montreal también vio cómo le anulaban dos goles por fuera de juego. Alexis Sánchez fue una de las víctimas de estos goles anulados, mientras aún busca su primer gol con el CFM”, indicaron.

    “Montreal tenía esperanzas de recuperar el impulso momentos después durante un contraataque de dos contra cero. Owusu asistió a Alexis Sánchez para que marcara su primer gol con el CFM, pero el tanto fue anulado”, consignaron.

    Por su lado, TSN dio a conocer que “un gol inesperado del Montreal y algunos errores de juego del Vancouver propiciaron un empate 1-1 entre ambos equipos el miércoles en el partido de ida del Campeonato Canadiense”.

    El ataque de Montreal no tardó en llevar el juego hacia adelante, y el recién llegado Alexis Sánchez remató al fondo de la red, superando a Boehmer. El gol fue anulado nuevamente por fuera de juego”, señalaron sobre la jugada.

    Por último, AFTN señaló que “Montreal pensó que había conseguido el segundo gol en el minuto 68 cuando Owusu hizo una buena pared y habilitó a Alexis Sánchez para que este rematara a puerta desde pocos metros en un dos contra uno con Boehmer, pero el árbitro asistente levantó rápidamente la bandera por fuera de juego una vez más”.

    “Esta derrota fue muy injusta para Montreal. Las líneas trazadas en la transmisión televisiva mostraron márgenes mínimos que permitieron que el gol fuera anulado y ​​Vancouver se salvó por los pelos y evitó un momento crucial que podría haber evitado el empate”, remarcaron.

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