Kast visita a alcalde de San Bernardo tras amenazas en su contra y reafirma respaldo del Estado

Hasta la municipalidad de San Bernardo llegó la mañana de este jueves el Presidente José Antonio Kast para visitar a su jefe comunal, Christopher White, quien recientemente recibió amenazas de muerte en su contra, presuntamente orquestadas por Juan Flores Valenzuela, más conocido como ’Indio Juan’.

Tras sostener una conversación, de la que participaron más autoridades, el Presidente junto con el alcalde brindaron un punto de prensa.

“Estamos con las distintas autoridades del gobierno, con nuestra delegada provincial con nuestro delegado regional, la compañía parte del consejo, también con nuestro subdirector, para ver cómo unidos enfrentamos el flagelo del crimen organizado, que es un compromiso de todos, es transversal como lo hemos conversado, no tiene color político”, partió señalando el mandatario.

En esa línea, añadió: “Nuestras autoridades, nuestra ciudadanía siempre contarán con la protección del Estado , este no es un tema de un gobierno u otro, es un tema de Estado, es una lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico y contra las disputas entre estas bandas”.

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“Ninguna autoridad merece ser amenazada por el crimen organizado, se van a encontrar con toda la fuerza del Estado”, destacó.

Luego fue el turno del alcalde de tomar la palabra. Tras agradecer la presencia de Kast en la comuna, sostuvo: “Para nosotros efectivamente han sido días difíciles, he pedido una conversación personal con el Presidente donde en esa conversación hemos planteado las visiones que podemos tener de sociedad, las problemáticas que se viven día a día”.

“Tenemos un objetivo común, que es perseguir y decirle al crimen organizado que ellos son el verdadero enemigo. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que esta situación que en lo personal me ha tocado vivir sea una oportunidad para fortalecernos, para poner en perspectiva aquellas cosas que diariamente probablemente viven muchas personas, que esta sensación de abandono, de postergación que probablemente lleva mucho tiempo en desarrollo”, continuó.

Para cerrar, White reforzó: “Quiero valorar significativamente y agradecer al Presidente de la República que hoy haya venido a respaldar a este alcalde, pero por sobre todo respaldar a la comuna de San Bernardo, a sus vecinos, a sus funcionarios, a su comunidad y a decirle que vamos a trabajar en conjunto, que nuestras legítimas diferencias pueden descansar en un segundo plano cuando el objetivo es enfrentar al crimen organizado”.