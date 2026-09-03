Fin a la era Olmedo en el Coordinador Eléctrico tras casi ocho años: Humberto Espejo será el nuevo presidente

La carrera por la plana mayor del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) terminó. El comité especial de nominaciones designó a Humberto Espejo Paluz como presidente del organismo, y a Claudia Rahmann Zúñiga y Eric Ahumada Gómez como consejeros, en cargos que se extenderán hasta 2031.

Con esto, tras casi 8 años, la nominación de Humberto Espejo viene a poner fin a la era de Juan Carlos Olmedo al mando de la entidad eléctrica, quien enfrentó importantes contingencias del sector a nivel nacional, como el megaapagón del 25 de febrero de 2025.

Los cargos de presidente y consejeros del Coordinador Eléctrico generan alto interés en el sector también por su nivel de remuneraciones. Durante este año la correspondiente al timonel del organismo ha sido de 352 UTM mensuales, del orden de $25 millones, mientras la de los consejeros ha ascendido a 320 UTM al mes, casi $23 millones.

El comité especial de nominaciones decidió al respecto en la sesión de este miércoles 2 de septiembre. Estuvo integrado por Carlos Barría, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE); Cristina Orellana, consejera del consejo de Alta Dirección Pública del Servicio Civil; Nicolás Rojas, presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), y Daniel Olivares, integrante del panel de expertos.

Espejo Paluz es ingeniero civil de industrias de la Pontificia Universidad Católica y magíster en ciencias de la ingeniería en la misma institución. Tiene 30 años de experiencia en el sector eléctrico y ya era parte del consejo del Coordinador desde 2018.

Por su parte, Claudia Rahmann es ingeniera civil electricista de la Universidad de Chile, y doctora en ingeniería eléctrica de la RWTH Aachen University. Tiene 20 años como especialista en el sistema eléctrico. En tanto, Eric Ahumada es ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile, y también cuenta con sobre 20 años en altos cargos del sector de energía, donde fue gerente general de GNL Chile y de Sonalcol, entre otros.

Así, ahora, el consejo del Coordinador Eléctrico estará integrado por Humberto Espejo, a la cabeza, junto a los consejeros Claudia Rahmann, Eric Ahumada, Bernardita Espinoza y Carlos Finat. Con estas modificaciones salió del consejo, además de Olmedo, Jaime Peralta.

Juan Carlos Olmedo había sido elegido presidente del Coordinador Eléctrico en noviembre de 2018 por el comité especial de nominaciones. Es ingeniero civil industrial mención electricidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Reacciones del sector

El director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme, valoró los nombramientos. “Sus perfiles y experiencias pueden aportar a una discusión estratégica sobre cómo seguir avanzando hacia una operación segura, costo-eficiente y oportuna, en un sistema cada vez más sofisticado”, indicó.

En tanto, el director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG, Juan Meriches, afirmó que el “sistema eléctrico enfrenta desafíos importantes que requieren un Coordinador Eléctrico fuerte, técnicamente sólido y capaz de responder a un sistema cada vez más complejo, fortaleciendo la seguridad, la resiliencia y la coordinación entre los distintos actores. Esperamos que la designación de Humberto Espejo y de los nuevos consejeros contribuya a avanzar en esa dirección”.