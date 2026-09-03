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    Vancouver se suma a la euforia de Montreal: el emotivo encuentro de Alexis Sánchez con veterana fanática chilena

    El Niño Maravilla vivió un sentido momento con una hincha nacional tras el empate de su escuadra con el junto local, por 1-1.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Alexis Sánchez vivió un emotivo momento con hinchas chilenos en Vancouver. Fotos: @cfmontreal (X).

    La llegada de Alexis Sánchez a territorio norteamericano continúa generando revuelo. Ahora, vivió un emotivo momento con una fanática chilena después del empate 1-1 en la visita del Montreal al Vancouver Whitecaps.

    El club del chileno compartió en sus redes sociales el impacto de la presencia del Niño Maravilla en el BC Place de Vancouver, en un partido válido por las semifinales de la Canadian Championship. Una gran cantidad de aficionados nacionales llegaron al recinto y se sumaron al furor por ver al tocopillano.

    Una vez finalizado el encuentro, Sánchez se acercó a una de las tribunas, donde compartió con los hinchas chilenos. Firmó autógrafos y se tomó una que otra foto. No obstante, el momento más emotivo fue su encuentro con una emocionada fanática de la tercera edad.

    El Niño Maravilla se acercó hacia ella y la tomó de las manos para posteriormente continuar con el resto de los hinchas. El registro publicado por las redes de Toronto mostró la eufórica reacción de la fanática nacional. La imagen rápidamente se viralizó.

    Gol anulado y próximo partido de Alexis Sánchez

    Sánchez aún espera por su primera titularidad con el Toronto. El goleador histórico de la Roja ingresó en el 57′ y estuvo cerca de cambiar la historia del partido. En el 68′, anotó lo que sería el 2-0 para su escuadra, pero el tanto fue anulado por una ajustada posición de adelanto, para el lamento del tocopillano. Cuatro minutos después, Vancouver logró el empate definitivo.

    El próximo partido de Toronto será ante Philadelphia Union, el próximo sábado 5 de septiembre. Será un encuentro válido por la vigesimotercera jornada de la MLS, certamen en el que el Montreal marcha en el puesto 14° de la Conferencia Este, con 21 unidades.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalCanadian ChampionshipMLSMontrealVancouver WhitecapsCF MontrealAlexis Sánchez

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