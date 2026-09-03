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    Política

    El encuentro de los secretarios generales del Partido Republicano y Vox en la antesala del Foro Madrid

    Ambas autoridades partidarias acordaron mantener el contacto con la posibilidad de futuras reuniones. El hito estrecha la relación entre la derecha conservadora chilena y la española.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes

    Temprano esta mañana, cerca de las 8:00 horas, antes de el centro de eventos San Carlos de Apoquindo recibiera a los invitados de la quinta edición del Foro Madrid, el secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, tuvo un encuentro significativo para su colectividad: se juntó con Ignacio Garriga, el secretario general de Vox.

    El diputado del parlamento de Cataluña es uno de los expositores principales del foro, que reúne a líderes conservadores de ultraderecha: fue el encargado de dar las palabras de bienvenida al evento y presentó al Presidente José Antonio Kast como un amigo de Vox.

    “No podemos ni debemos olvidar las amenazas que siguen ahí, activas y organizadas. El Foro de São Paulo, el Grupo de Puebla, la Internacional Progresista y un globalismo que, adoptando diversas formas político y regulatorio, pretenden imponer a las naciones, a los gobiernos y a los ciudadanos decisiones de organismos que nadie ha elegido”, dijo Garriga en su exposición.

    El encuentro entre ambas autoridades partidarias se centró en compartir experiencias sobre organización interna y desafíos electorales.

    La conversación, de acuerdo a quienes supieron de ella, abordó las similitudes que ambos dirigentes identifican entre los escenarios políticos de Chile y España, además de las fórmulas que han utilizado sus respectivas colectividades para fortalecer su despliegue territorial, ordenar sus estructuras internas y enfrentar procesos electorales.

    En republicanos proyectan que la cita deja abierto un canal de coordinación entre ambas secretarías generales. Bruna y Garriga acordaron quedar en contacto, con la posibilidad de concretar nuevas reuniones en el futuro.

    Hasta el cierre de esta edición, el foro aún se desarrolla, con uno su plato fuerte pendiente: el discurso del Presidente Kast. Buena parte de la colectividad que él fundó llegó hasta el centro de eventos para escuchar sus palabras. Entre ellos, Bruna y diputados como Agustín Romero, Alejandro Riquelme, Chiara Barchiesi y José Antonio Kast Adriasola.

    También se vio entre los asistentes a Carmen Soza, la exdirectora ejecutiva de Ideas Republicanas, quien renunció a ese cargo hace unas semanas. Su sucesor, José Ignacio Palma, fue uno de los moderadores del foro.

    Los asistentes de Chile Vamos fueron menos. Estuvieron los diputados Ricardo Neumann (UDI) y Francisco Orrego (RN), quienes participan del foro como expositores. También llegó el exsenador Carlos Larraín (RN). Esta coalición fue crítica de la asistencia del Presidente Kast al encuentro, y los tres partidos que la conforman tomaron la decisiones de no participar de forma institucional, aunque la UDI y RN no pusieron resistencia para que sus militantes que quisieran participar pudieran hacerlo.

    El ministro de Seguridad, Martín Arrau (Partido Republicano), era uno de los confirmados del foro. Sin embargo, cuando inició el panel en que él participaba, sobre seguridad hemisférica, la conducción del evento comunicó que el secretario de Estado se excusó por una emergencia.

    Este jueves, Arrau se ha dedicado a recibir a los alcaldes que han llegado hasta su ministerio, a raíz de la amenaza que recibió el jefe comunal de San Bernardo, Christopher White.

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