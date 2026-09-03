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    Técnico de Boca Juniors aplaude la mejor cara de Carlos Palacios

    Rodolfo Arruabarrena celebra el aporte que significó el chileno en la victoria sobre Vélez Sarsfield, que permitió que los xeneizes avanzaran en la Copa Argentina.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Carlos Palacios festeja en Boca.

    Carlos Palacios vuelve a sonreír. El delantero ingresó en los minutos finales del empate sin goles entre Boca Juniors y Vélez Sarsfied, aunque su presencia se hizo notar especialmente en un momento posterior más trascendente: la definición por penales en la que se dirimió el cupo en los cuartos de final de la Copa Argentina.

    Fue en ese momento cuando el exdelantero de Unión Española y Colo Colo exhibió la jerarquía que explica su presencia en la escuadra más popular de Argentina: un derechazo cruzado y bien colocado le permitió anotar y contribuir decisivamente a que la escuadra xeneize avanzara de ronda.

    Técnico de Boca Juniors aplaude la mejor cara de Carlos Palacios

    Palacios vuelve a sonreír. En principio, porque no jugaba desde el 16 de julio, cuando los problemas físicos volvieron a interrumpir el intento por consagrarse en la escuadra azul y amarillo. Una molestia muscular lo obligó a salir nuevamente del equipo. La vez anterior había sido en febrero, cuando tuvo que someterse a una cirugía de rodilla.

    Lo que el exhispano mantiene intacto es el talento. Lo demostró en un lanzamiento que refleja su técnica y la seguridad que deposita en ella.

    La actuación de Palacios fue destacada por quien más importa para estos efectos: el técnico boquense, Rodolfo Arruabarrena. “Son partidos mata-mata. Te quedas afuera de la Copa. No sé si es fecha FIFA o no, pero podré darles un par de días a los chicos que vienen cargados. Vamos pasando, este partido es historia. No tenemos tiempo, debo tratar de poner lo mejor. A los tres o cuatro días tenemos Sao Paulo. Me pone bien que Charly entró después de mucho tiempo”, expresó el estratega.

    El entrenador valoró la posibilidad de ir recuperando opciones. “Va entrando y lo hace bien. Alan (Velasco), volvió (Leandro) Lozano. Había un acuerdo de jugar 65 minutos e hizo los 90.Se trata de recuperar más soldados”, estableció.

    Después, incluyó a Palacios en una reflexión respecto de su eficiencia en los lanzamientos desde los 12 pasos y la responsabilidad para asumir su ejecución. “Kevin y Charly son jugadores que en cuanto a los penales, asumen la responsabilidad y lo demostraron. Los cambios fueron físicos, siempre pensando en no tratar de disminuir el rendimiento y tener a Vélez más cerca de su arco”, sentenció.

    Más sobre:Carlos PalaciosBoca JuniorsBocaRodolfo ArruabarrenaVélezVélez SarsfieldFútbolFútbol argentino

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