Carlos Palacios vuelve a sonreír. El delantero ingresó en los minutos finales del empate sin goles entre Boca Juniors y Vélez Sarsfied, aunque su presencia se hizo notar especialmente en un momento posterior más trascendente: la definición por penales en la que se dirimió el cupo en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Fue en ese momento cuando el exdelantero de Unión Española y Colo Colo exhibió la jerarquía que explica su presencia en la escuadra más popular de Argentina: un derechazo cruzado y bien colocado le permitió anotar y contribuir decisivamente a que la escuadra xeneize avanzara de ronda.

Técnico de Boca Juniors aplaude la mejor cara de Carlos Palacios

Palacios vuelve a sonreír. En principio, porque no jugaba desde el 16 de julio, cuando los problemas físicos volvieron a interrumpir el intento por consagrarse en la escuadra azul y amarillo. Una molestia muscular lo obligó a salir nuevamente del equipo. La vez anterior había sido en febrero, cuando tuvo que someterse a una cirugía de rodilla.

Lo que el exhispano mantiene intacto es el talento. Lo demostró en un lanzamiento que refleja su técnica y la seguridad que deposita en ella.

¡Siguen poniéndose nerviosos!



El penal de Carlitos Palacios💎 vs Vélez, calidad y sigue invicto desde los 12 pasos. #BocaJuniors https://t.co/LvTuioci79 pic.twitter.com/VyLY3bD6X0 — Palacismo (@_PALACISMO) September 3, 2026

La actuación de Palacios fue destacada por quien más importa para estos efectos: el técnico boquense, Rodolfo Arruabarrena. “Son partidos mata-mata. Te quedas afuera de la Copa. No sé si es fecha FIFA o no, pero podré darles un par de días a los chicos que vienen cargados. Vamos pasando, este partido es historia. No tenemos tiempo, debo tratar de poner lo mejor. A los tres o cuatro días tenemos Sao Paulo. Me pone bien que Charly entró después de mucho tiempo”, expresó el estratega.

El entrenador valoró la posibilidad de ir recuperando opciones. “Va entrando y lo hace bien. Alan (Velasco), volvió (Leandro) Lozano. Había un acuerdo de jugar 65 minutos e hizo los 90.Se trata de recuperar más soldados”, estableció.

Después, incluyó a Palacios en una reflexión respecto de su eficiencia en los lanzamientos desde los 12 pasos y la responsabilidad para asumir su ejecución. “Kevin y Charly son jugadores que en cuanto a los penales, asumen la responsabilidad y lo demostraron. Los cambios fueron físicos, siempre pensando en no tratar de disminuir el rendimiento y tener a Vélez más cerca de su arco”, sentenció.