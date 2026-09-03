Carlos Larraín (RN): “No entiendo por qué se critica el Foro Madrid, es una oportunidad de hablar de cosas interesantes”

Fue uno de los escasos rostros de Chile Vamos que asistieron esta mañana al Foro Madrid, el encuentro que reúne a los líderes de la derecha más dura. En medio de su participación, el expresidente de RN Carlos Larraín hizo un alto solo por unos minutos.

Si bien asegura que no comparte todas las ideas que se plantean en este encuentro, indica que “venimos a oír ideas”. Por lo mismo, defiende la realización de la cumbre y asegura: “Si no podemos intercambiar ideas, estamos fritos”.

De igual forma, recalca que el estilo del Presidente Javiera Milei -quien asistió a la cumbre- es muy diferente al de José Antonio Kast: “José Antonio Kast es el hombre más educado y más, como decirte, acogedor en su modo exterior. Milei me parece a mí que es más duro”.

El exsenador además sostiene que tiene un buen balance de los casi seis meses de gobierno de Kast, pero recalca que la reforma constitucional de seguridad debe mejorarse.

¿Por qué decidió asistir al Foro Madrid? Es un evento que no es propio de Chile Vamos, son pocos los que decidieron concurrir.

Mira, yo vine a esta reunión porque vine a oír otros enfoques de países con los cuales tenemos relaciones y vinculaciones potentes, en un momento en que, efectivamente, hay desafíos graves a la forma de vida que nos caracteriza. Y aquí hay experiencias valiosas que se pueden aprovechar, punto. Yo no es que suscriba el 100% de todo lo que se dice aquí adentro, sería una tontería de mi parte. Además, en la derecha no somos nosotros de guiones estándar. Venimos a oír ideas. La izquierda se reúne en el Foro de San Pablo, nosotros nos reunimos en el Foro Madrid. Yo me siento más pariente de Madrid que de San Pablo.

¿Qué le pareció el discurso que entregó el Presidente Milei?

Mira, él está defendiendo lo que ha hecho, fundamentalmente. No es un gran orador, a pesar de todo lo que se dice, pero está afirmado en la noción de que hay que defender la libertad, sobre todo en el plan económico. Esa es su fortaleza. Yo creo que la libertad tiene muchas más facetas que la meramente económica, pero eso lo ha hecho muy bien, y con mucho coraje. Hay que admirar el coraje con que lo hizo, porque Argentina es un país muy complicado de dirigir.

¿Es muy distinto el estilo del Presidente Milei al del Presidente Kast?

Yo creo que no hay dos personas más distintas.

¿En qué lo nota?

En todo. Desde cómo se visten. Milei es un hombre muy áspero de verbo, José Antonio Kast es el hombre más educado y más, como decirte, acogedor en su modo exterior. Milei me parece a mí que es más duro, pero las circunstancias argentinas, yo no las conozco, tendrá su justificación.

Hubo críticas de Chile Vamos por la realización del Foro Madrid. Más allá de esos cuestionamientos puntuales, ¿cómo evalúa el rol de RN, su partido, en este gobierno?

Yo no entiendo por qué se critica la celebración del foro. El foro es una oportunidad para hablar de cosas interesantes que nos ocupan a todos los países, de alguna manera, en distintos grados. Bueno, si no podemos intercambiar ideas, estamos fritos, porque las cosas hay que estudiarlas un poco, y nada mejor que traer gente que tiene experiencia y que tiene conocimiento, y que está enfrentando problemas parecidos, no iguales. Por eso vine, a aprender vine.

¿Cómo ve la reforma en materia de seguridad que está empujando el Presidente Kast? Chile Vamos la cuestionó con dureza.

Bueno, yo mismo la he criticado, porque creo que puede ser mejorada. Pero a mí no me cabe duda de que hay que hacer algo -fíjate que es bien vago lo que digo-, hay que hacer algo con la delincuencia, porque si no, el tema de las bandas organizadas nos terminan ensillando. En Colombia están bombardeando los lugares donde se reúnen los grupos armados, bombardeando. Entonces, cuando veo toda esta discusión poética sobre el alcance del nuevo estado de emergencia, que, te repito, creo que puede ser muy mejorado. ¿Por qué? Porque el estado de emergencia podría pasar a llevar al estado de derecho. Yo creo que en el estado de derecho, cuando tú vives encerrado en la casa, hace que tengamos que aceptar algunas innovaciones en materia de libertad personal. Esa es mi respuesta.

¿Pero qué le parece que personeros de la UDI, como el alcalde Bellolio, y de RN llamen a retirar la reforma?

Bueno, yo creo que es una equivocación. Creo que el gobierno está pidiendo tener más herramientas y mejores. ¿Cuáles sean?, dejémoslo a la discusión parlamentaria, que para eso está el Congreso. Y estoy seguro que el proyecto puede mejorar. Porque a mí, por lo pronto, no me gustaba la idea de los 120 días, y menos todavía la de los 120 días renovables. Pero eso no quiere decir que no entienda yo el propósito del gobierno que es, ‘quiero tener las espaldas cubiertas para combatir a la delincuencia organizada’. Yo eso lo suscribo 100%.

El Presidente Kast va a cumplir seis meses en La Moneda, el próximo 11 de septiembre. ¿Cuál es el balance general que hace del gobierno?

El balance general es óptimo. Llegó en condiciones muy disminuidas, la deuda pública, el gasto público, le cayó encima la alza del petróleo, luego vinieron los temporales, no lo ha tenido fácil. Y me parece que con José Antonio Kast hay una seguridad máxima, y es que tiene las ideas centrales muy claras y muy bien asentadas. Y es un hombre tolerante, tranquilo, llevadero, abierto. Tú ves los nombramientos que ha hecho, barre para dentro, todo lo que puede. Yo estoy muy contento con el gobierno de Kast.

¿No extraña más coordinación entre los ministros?

Bueno, no existen las circunstancias perfectas. Lo de la coordinación, mira tú, me hablan mucho de la coordinación, y yo digo, a ver, la coordinación en tiempo del Presidente Boric, en el episodio de Monsalve, ¿qué tal la coordinación ahí?

Pero no creo que el expresidente Boric sea la vara de medición para ustedes, ¿o sí?

No, no es la vara, pero te quiero decir que, como las críticas sobre la coordinación vienen desde la izquierda, estoy solo diciendo que el patrón de la coordinación no viene de la izquierda que se acaba de ir del gobierno.