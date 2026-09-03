SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Bachelet transparenta compleja carrera a la ONU: “Sé que no voy a ser secretaria general”

    La exmandataria chilena hizo estas declaraciones durante su participación en el encuentro “Migración: desafíos para el mundo, América Latina y Chile”, organizado por la UDP. Esto, en medio del duro momento de su cruzada, tras los primeros sondeos informales del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    David Tralma

    La expresidenta Michelle Bachelet transparentó el complejo momento por el que pasa su carrera a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

    Lo hizo desde Chile, al participar al mediodía de este jueves en el encuentro “Migración: desafíos para el mundo, América Latina y Chile”, organizado por la UDP y Democracia UDP.

    En un diálogo con el periodista Patricio Fernández, la exmandataria dio cuenta de sus posibilidades de llegar al máximo cargo del organismo multilateral, para suceder al portugués António Guterres.

    “Sé que no voy a ser secretaria general (de Naciones Unidas)”, reconoció Bachelet.

    La también ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos explicitó sus opciones luego de una crítica al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su postura sobre Naciones Unidas y cierto desprecio por el multilateralismo.

    “Yo creo que no partió con él, pero que en él ha tomado mucha fuerza. Porque aquí lo que hay de fondo es una pelea estratégica, estructural”, dijo.

    A eso añadió que “uno de los poderes que tienen también los países es lo que se llama el poder blando, que es la cultura, que es lo que hace atractivos a los países. Y ha cambiado, el poder blando de Estados Unidos ha caído y el poder blando de China ha crecido mucho”.

    “Entonces, es el tema, es mi opinión, no seré la secretaria general, puedo darla, pero es un alivio”, sostuvo entre risas.

    Escenario adverso y desazón en Brasil y México

    En la práctica, lo que hizo Bachelet fue reconocer el escenario casi imposible de revertir en su carrera por llegar al alto mando de la ONU.

    Hace unas semanas, tras la segunda medición informal del Consejo de Seguridad, ella alcanzó solo dos de 15 apoyos posibles, dos menos de los que recibió en el primer “straw poll”.

    Fue un balde de agua fría para su candidatura y para quienes la patrocinan: los gobiernos de Lula da Silva en Brasil y Claudia Sheinbaum en México.

    Con ambos mandatarios se reunió Bachelet tras el duro resultado. En la interna de dichas naciones cayeron en gran medida las expectativas sobre su postulación, lo que se reforzó con informes reservados emitidos desde Nueva York.

    Bachelet no solo obtuvo dos apoyos de 15 posibles, también quedó penúltima entre ocho candidatos y solo superó a Ivonne Baki, ecuatoriana que se inscribió días antes de la medición.

    Más allá de los reservados resultados, a Bachelet también le pesa la oposición pública que ha impulsado el gobierno estadounidense de Donald Trump en su contra, con críticas de figuras como el embajador en la ONU, Michael Waltz, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

    Esto derivó en un veto inminente de la Casa Blanca a su candidatura, lo que fue deslizado este jueves por Bachelet y que también fue conversado por la expresidenta en la cita que tuvo con Lula el martes pasado, en Brasilia.

    Bachelet no solo se puso en el escenario de que no va a ganar la elección, sino que también reforzó sus próximos pasos después de la derrota, al plantear que no llegar a la Secretaría General de la ONU “da lo mismo, porque hasta el día en que me muera voy a seguir luchando”.

    Más sobre:Michelle BacheletONUNaciones Unidas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El round que se desató en la Comisión de Mujeres del Congreso

    Ojos de la llave: Kast prepara su pie de cueca y el condenado por maltrato animal que celebró en el Congreso

    El festival que reunió a la ultraderecha internacional en Santiago puertas adentro

    Investigan homicidio frustrado de menor de seis años: recibió disparo desde el exterior de su domicilio

    Pedro Cateriano, expremier peruano: “Uno de los retos de Keiko Fujimori es dar muestras de respeto a la libertad de expresión”

    Fiscalía y CDE se resisten a dejar morir el caso SQM y recurren para anular la absolución de Longueira, Contesse y ME-O

    Lo más leído

    1.
    Ossandón (RN) y dichos de Milei: “Si soy patriota, no es correcto que esté permitiendo que se basuree con nuestra historia”

    Ossandón (RN) y dichos de Milei: “Si soy patriota, no es correcto que esté permitiendo que se basuree con nuestra historia”

    2.
    Kast aborda con Milei importancia de modificar decreto sobre soberanía del estrecho de Magallanes y Argentina reconoce tratado vigente

    Kast aborda con Milei importancia de modificar decreto sobre soberanía del estrecho de Magallanes y Argentina reconoce tratado vigente

    3.
    Canciller evita abordar dichos de Milei sobre política interna y destaca ratificación de la soberanía del Estrecho de Magallanes

    Canciller evita abordar dichos de Milei sobre política interna y destaca ratificación de la soberanía del Estrecho de Magallanes

    4.
    Acto por Allende y presión a Kast: oposición exige respuesta a dichos de Milei y apunta a “ideologización” de la política exterior

    Acto por Allende y presión a Kast: oposición exige respuesta a dichos de Milei y apunta a “ideologización” de la política exterior

    5.
    El opaco encuentro opositor que intentó contrastar el foro de Kast

    El opaco encuentro opositor que intentó contrastar el foro de Kast

    6.
    Moreira sobre derogación de decreto por Estrecho de Magallanes: “Tengo información de que Milei no lo va a firmar”

    Moreira sobre derogación de decreto por Estrecho de Magallanes: “Tengo información de que Milei no lo va a firmar”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Liverpool por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Liverpool por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Real Madrid en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El round que se desató en la Comisión de Mujeres del Congreso
    Chile

    El round que se desató en la Comisión de Mujeres del Congreso

    Ojos de la llave: Kast prepara su pie de cueca y el condenado por maltrato animal que celebró en el Congreso

    El festival que reunió a la ultraderecha internacional en Santiago puertas adentro

    Presupuesto 2027: Comité de expertos fija PIB para 2027 en 2,6% y precio del cobre de largo plazo en US$5,31 la libra
    Negocios

    Presupuesto 2027: Comité de expertos fija PIB para 2027 en 2,6% y precio del cobre de largo plazo en US$5,31 la libra

    Las operaciones que llevaron al abrupto cierre de la plataforma de criptomonedas OrionX

    Gobierno oficializa el permiso para producir vinos de menos de 8,5°: Contraloría tomó razón del decreto

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas
    Tendencias

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas

    Científicos desarrollan una herramienta para ayudar a diferenciar el “síndrome del corazón roto” de un infarto

    Qué es el viento puelche, el fenómeno que afectará al centro-sur todo el fin de semana con rachas de hasta 100 km/h

    Ninguneos, polémicas y una inesperada disculpa: los idas y vueltas de Pellegrini y Mourinho cumplen la mayoría de edad
    El Deportivo

    Ninguneos, polémicas y una inesperada disculpa: los idas y vueltas de Pellegrini y Mourinho cumplen la mayoría de edad

    Fernando Ortiz explica la titularidad de Vozinha ante Huachipato: “No es que Gabriel Maureira haya perdido el puesto”

    La vida del Pitbull a la pantalla: la historia de Gary Medel tendrá su propia serie documental

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    Los productores tras el sonido de Gondwana: “El regreso del sábado será mucho más grande que un concierto de música”
    Cultura y entretención

    Los productores tras el sonido de Gondwana: “El regreso del sábado será mucho más grande que un concierto de música”

    AKRIILA estrena su segundo álbum “lucy miró al mundo y notó que está girando”

    Mario Amorós, autor español: “Sobre la muerte de Neruda sigo esperando las conclusiones de la justicia chilena”

    Pedro Cateriano, expremier peruano: “Uno de los retos de Keiko Fujimori es dar muestras de respeto a la libertad de expresión”
    Mundo

    Pedro Cateriano, expremier peruano: “Uno de los retos de Keiko Fujimori es dar muestras de respeto a la libertad de expresión”

    La ONU pide abandonar la proyección de Mercator en favor de mapas más “precisos” sin distorsiones cartográficas

    La Casa Blanca habilita en su web juegos sobre la agenda de Trump, incluidos el muro y la deportación de migrantes

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera
    Paula

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa