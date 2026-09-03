Bachelet transparenta compleja carrera a la ONU: “Sé que no voy a ser secretaria general”

La expresidenta Michelle Bachelet transparentó el complejo momento por el que pasa su carrera a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Lo hizo desde Chile, al participar al mediodía de este jueves en el encuentro “Migración: desafíos para el mundo, América Latina y Chile”, organizado por la UDP y Democracia UDP.

En un diálogo con el periodista Patricio Fernández, la exmandataria dio cuenta de sus posibilidades de llegar al máximo cargo del organismo multilateral, para suceder al portugués António Guterres.

“Sé que no voy a ser secretaria general (de Naciones Unidas)”, reconoció Bachelet.

La también ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos explicitó sus opciones luego de una crítica al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su postura sobre Naciones Unidas y cierto desprecio por el multilateralismo.

“Yo creo que no partió con él, pero que en él ha tomado mucha fuerza. Porque aquí lo que hay de fondo es una pelea estratégica, estructural”, dijo.

A eso añadió que “uno de los poderes que tienen también los países es lo que se llama el poder blando, que es la cultura, que es lo que hace atractivos a los países. Y ha cambiado, el poder blando de Estados Unidos ha caído y el poder blando de China ha crecido mucho”.

“Entonces, es el tema, es mi opinión, no seré la secretaria general, puedo darla, pero es un alivio”, sostuvo entre risas.

Escenario adverso y desazón en Brasil y México

En la práctica, lo que hizo Bachelet fue reconocer el escenario casi imposible de revertir en su carrera por llegar al alto mando de la ONU.

Hace unas semanas, tras la segunda medición informal del Consejo de Seguridad, ella alcanzó solo dos de 15 apoyos posibles, dos menos de los que recibió en el primer “straw poll”.

Fue un balde de agua fría para su candidatura y para quienes la patrocinan: los gobiernos de Lula da Silva en Brasil y Claudia Sheinbaum en México.

Con ambos mandatarios se reunió Bachelet tras el duro resultado. En la interna de dichas naciones cayeron en gran medida las expectativas sobre su postulación, lo que se reforzó con informes reservados emitidos desde Nueva York.

Bachelet no solo obtuvo dos apoyos de 15 posibles, también quedó penúltima entre ocho candidatos y solo superó a Ivonne Baki, ecuatoriana que se inscribió días antes de la medición.

Más allá de los reservados resultados, a Bachelet también le pesa la oposición pública que ha impulsado el gobierno estadounidense de Donald Trump en su contra, con críticas de figuras como el embajador en la ONU, Michael Waltz, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Esto derivó en un veto inminente de la Casa Blanca a su candidatura, lo que fue deslizado este jueves por Bachelet y que también fue conversado por la expresidenta en la cita que tuvo con Lula el martes pasado, en Brasilia.

Bachelet no solo se puso en el escenario de que no va a ganar la elección, sino que también reforzó sus próximos pasos después de la derrota, al plantear que no llegar a la Secretaría General de la ONU “da lo mismo, porque hasta el día en que me muera voy a seguir luchando”.