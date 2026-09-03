Aprueban nuevo bono de $30 mil por hijo: ¿Cuáles familias lo recibirán?

Se despachó a ley el proyecto que facilitará un bono extraordinario de $30 mil a familias de menores ingresos del país, quienes recibirán un monto por cada uno de sus integrantes menores de 13 años.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno y contó con la reciente aprobación de la Cámara de Diputados, luego de una discusión parlamentaria que determinó un mayor alcance en su entrega, lo que en cifras oficiales se traduce en la incorporación de 79.000 nuevos beneficiarios.

Pago del nuevo bono de $30 mil por hijo

El nuevo bono de $30.000 se entregará por una sola vez a familias que cumplan con lo siguiente:

La familia debe pertenecer al 80% de menores ingresos de la población, de acuerdo a la información socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).

El monto será asignado por cada niño o niña menor de 13 años.

También se anunció la incorporación al proyecto de menores de dicha edad se encuentren bajo cuidado alternativo como familia extensa, familia de confianza o familia de acogida externa acreditada. En dicha situación se podrá recibir el bono sin cumplir con el requisito socioeconómico del RSH.

La iniciativa, además, incluye a menores nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, siempre que la madre cumpla con la condición de encontrarse dentro del 80% del RSH. En este caso el aporte económico se asignará directamente a la progenitora registrada en la inscripción de nacimiento.

De momento no se ha informado una fecha de pago para este beneficio, sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia destacó que la aprobación permite su tramitación final, “de manera que el beneficio pueda comenzar a pagarse a la brevedad a las familias con niños y niñas que hoy enfrentan mayores dificultades económicas”.