SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Aprueban nuevo bono de $30 mil por hijo: ¿Cuáles familias lo recibirán?

    La iniciativa fue despachada a ley y facilitará un pago extraordinario a los grupos de menores ingresos del país.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Aprueban nuevo bono de $30 mil por hijo: ¿Cuáles familias lo recibirán? Foto referencial

    Se despachó a ley el proyecto que facilitará un bono extraordinario de $30 mil a familias de menores ingresos del país, quienes recibirán un monto por cada uno de sus integrantes menores de 13 años.

    La iniciativa fue impulsada por el Gobierno y contó con la reciente aprobación de la Cámara de Diputados, luego de una discusión parlamentaria que determinó un mayor alcance en su entrega, lo que en cifras oficiales se traduce en la incorporación de 79.000 nuevos beneficiarios.

    Pago del nuevo bono de $30 mil por hijo

    El nuevo bono de $30.000 se entregará por una sola vez a familias que cumplan con lo siguiente:

    • La familia debe pertenecer al 80% de menores ingresos de la población, de acuerdo a la información socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).
    • El monto será asignado por cada niño o niña menor de 13 años.

    También se anunció la incorporación al proyecto de menores de dicha edad se encuentren bajo cuidado alternativo como familia extensa, familia de confianza o familia de acogida externa acreditada. En dicha situación se podrá recibir el bono sin cumplir con el requisito socioeconómico del RSH.

    La iniciativa, además, incluye a menores nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, siempre que la madre cumpla con la condición de encontrarse dentro del 80% del RSH. En este caso el aporte económico se asignará directamente a la progenitora registrada en la inscripción de nacimiento.

    De momento no se ha informado una fecha de pago para este beneficio, sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia destacó que la aprobación permite su tramitación final, “de manera que el beneficio pueda comenzar a pagarse a la brevedad a las familias con niños y niñas que hoy enfrentan mayores dificultades económicas”.

    Más sobre:BonosBeneficiosNuevo bono por hijoBono 30 mil por hijoBono por hijoMenores de 13 añosBonos para menoresBonos para familiasRequisitosMontoFecha de pagoBeneficiariosRegistro Social de Hogares

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El round que se desató en la Comisión de Mujeres del Congreso

    Ojos de la llave: Kast prepara su pie de cueca y el condenado por maltrato animal que celebró en el Congreso

    El festival que reunió a la ultraderecha internacional en Santiago puertas adentro

    Investigan homicidio frustrado de menor de seis años: recibió disparo desde el exterior de su domicilio

    Pedro Cateriano, expremier peruano: “Uno de los retos de Keiko Fujimori es dar muestras de respeto a la libertad de expresión”

    Fiscalía y CDE se resisten a dejar morir el caso SQM y recurren para anular la absolución de Longueira, Contesse y ME-O

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, viernes 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Real Madrid en TV y streaming

    3.
    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlo?

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlo?

    4.
    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    5.
    Temblor hoy, jueves 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    6.
    Cambio de hora este fin de semana: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

    Cambio de hora este fin de semana: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Liverpool por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Liverpool por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Real Madrid en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El round que se desató en la Comisión de Mujeres del Congreso
    Chile

    El round que se desató en la Comisión de Mujeres del Congreso

    Ojos de la llave: Kast prepara su pie de cueca y el condenado por maltrato animal que celebró en el Congreso

    El festival que reunió a la ultraderecha internacional en Santiago puertas adentro

    Presupuesto 2027: Comité de expertos fija PIB para 2027 en 2,6% y precio del cobre de largo plazo en US$5,31 la libra
    Negocios

    Presupuesto 2027: Comité de expertos fija PIB para 2027 en 2,6% y precio del cobre de largo plazo en US$5,31 la libra

    Las operaciones que llevaron al abrupto cierre de la plataforma de criptomonedas OrionX

    Gobierno oficializa el permiso para producir vinos de menos de 8,5°: Contraloría tomó razón del decreto

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas
    Tendencias

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas

    Científicos desarrollan una herramienta para ayudar a diferenciar el “síndrome del corazón roto” de un infarto

    Qué es el viento puelche, el fenómeno que afectará al centro-sur todo el fin de semana con rachas de hasta 100 km/h

    Ninguneos, polémicas y una inesperada disculpa: los idas y vueltas de Pellegrini y Mourinho cumplen la mayoría de edad
    El Deportivo

    Ninguneos, polémicas y una inesperada disculpa: los idas y vueltas de Pellegrini y Mourinho cumplen la mayoría de edad

    Fernando Ortiz explica la titularidad de Vozinha ante Huachipato: “No es que Gabriel Maureira haya perdido el puesto”

    La vida del Pitbull a la pantalla: la historia de Gary Medel tendrá su propia serie documental

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    Los productores tras el sonido de Gondwana: “El regreso del sábado será mucho más grande que un concierto de música”
    Cultura y entretención

    Los productores tras el sonido de Gondwana: “El regreso del sábado será mucho más grande que un concierto de música”

    AKRIILA estrena su segundo álbum “lucy miró al mundo y notó que está girando”

    Mario Amorós, autor español: “Sobre la muerte de Neruda sigo esperando las conclusiones de la justicia chilena”

    Pedro Cateriano, expremier peruano: “Uno de los retos de Keiko Fujimori es dar muestras de respeto a la libertad de expresión”
    Mundo

    Pedro Cateriano, expremier peruano: “Uno de los retos de Keiko Fujimori es dar muestras de respeto a la libertad de expresión”

    La ONU pide abandonar la proyección de Mercator en favor de mapas más “precisos” sin distorsiones cartográficas

    La Casa Blanca habilita en su web juegos sobre la agenda de Trump, incluidos el muro y la deportación de migrantes

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera
    Paula

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa