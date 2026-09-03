CineLab: cómo será la segunda edición de la iniciativa de la Academia de Cine de Chile y Netflix

CineLab, la iniciativa impulsada por la Academia de Cine de Chile –con el apoyo de Netflix– que busca generar nuevas oportunidades para voces subrepresentadas de la industria nacional, tendrá una segunda edición.

Si en su debut se enfocó en proyectos de mujeres chilenas (y llevó el nombre “Chile en Femenino”), en esta ocasión la convocatoria está dirigida a películas en preparación producidas fuera de la Provincia de Santiago. Tal como en 2025, el espacio cuenta con el respaldo del Fondo de Netflix para la Equidad Creativa.

El programa está dirigido a proyectos de primer o segundo largometraje, en una fase avanzada de desarrollo y que cuenten con un guión escrito. La invitación está abierta a ideas inscritas en el mundo de la ficción, la animación, el documental y los géneros mixtos, y apunta a personas chilenas o extranjeras residentes en Chile. Se recibirán postulaciones (a través del sitio web cinelab.cl) hasta el 10 de septiembre de 2026 a las 15:00 horas (GMT-4, hora de Santiago de Chile).

“Buscamos generar un espacio de colaboración donde la motivación original qué gatilló cada uno de estos relatos se potencie y se transforme en un motor que lleve estos largometrajes hasta la pantalla. Desde la Academia de Cine de Chile valoramos profundamente esta alianza con Netflix que nos ha permitido consolidar este laboratorio como un aporte concreto al desarrollo de la cinematografía nacional y a la visibilización de voces subrepresentadas en la industria”, señala a Culto Gabriel Díaz, presidente de la Academia de Cine de Chile.

Por su parte, la productora Marcela Santibánez, directora de CineLab, describe la primera versión como “una experiencia muy mágica, porque pudimos acompañar los proyectos de una manera muy cuidadosa, con mucho seguimiento y de forma muy personalizada. Se generaron vínculos y espacios de apoyo entre los propios proyectos”.

“Eso es algo que queremos mantener en esta nueva versión: que CineLab no sea solamente un espacio para fortalecer los proyectos desde la producción, sino también para acompañar sus búsquedas autorales, y que el propio grupo se transforme en un espacio de apoyo y confianza. Porque cuando estás haciendo tu primera o segunda película aparecen muchas dudas, no solamente sobre cómo hacer una película, sino también sobre cómo encontrar tu propia voz como cineasta”, agrega la realizadora, junto con enfatizar que “queremos generar justamente esos círculos de confianza y de apoyo para personas que están comenzando sus carreras”.

Los organizadores indican que el programa se desarrollará a través de tres instancias formativas. La primera será un taller presencial intensivo en el que se trabajarán las fortalezas y debilidades de cada proyecto. La segunda instancia consistirá en un espacio de seguimiento y profundización orientado a consolidar los avances alcanzados en el marco del primer taller. Y, por último, en la tercera instancia cada participante recibirá asesorías personalizadas de profesionales locales e internacionales de la industria audiovisual, seleccionados de acuerdo con las necesidades de cada propuesta.

Fuera de la mecánica definida, los organizadores detallan que sus objetivos son acompañar los procesos de cada filme para que puedan alcanzar su máximo potencial y avanzar hacia su producción y posterior comercialización.

Además, persiguen generar redes entre sus asistentes y contribuir al fortalecimiento de sus carreras, y promover una mayor presencia y visibilidad de obras desarrolladas fuera de Santiago dentro del ecosistema audiovisual chileno.

CineLab escogerá hasta ocho proyectos y los criterios que se considerarán serán su calidad, estado de desarrollo, motivación y necesidades. Cada uno puede participar a través de dos integrantes: quien dirija la película y quien la produzca o su guionista.