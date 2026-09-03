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    La tasa de interés permanecerá en el nivel actual por un buen tiempo, según los operadores financieros

    El consenso de los expertos consultados por el Banco Central apunta a que el IPC anote una variación de 0,3% en septiembre y esperan un dólar promedio en torno a los $ 925 la próxima semana.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Tasa de interés permanece en 4,5% desde diciembre del año pasado.

    Una variación de 0,3% registraría el IPC de septiembre, según las proyecciones que hicieron los Operadores Financieros consultados por el Banco Central, en la encuesta previa a la reunión de política monetaria de este mes.

    Los expertos esperan además una aceleración de los precios para octubre, con un IPC de 0,6%. Los cálculos apuntan a que la inflación no logrará ubicarse en el centro de la meta del 3% del emisor en los próximos doce meses, estimando un acumulado de 3,3%.

    En relación a la tasa de interés, los operadores no esperan ningún cambio para la reunión de la próxima semana (8 de septiembre) y que el consejo decidirá mantenerla en 4,5%, nivel en la que está congelada desde el 16 de diciembre del año pasado.

    Más aún, las proyecciones apuntan a que seguirá en ese nivel en un horizonte de 24 meses.

    Detrás de estas previsiones se encuentran las expectativas en torno a la tasa de interés en Estados Unidos, las cuales se van decantando hacia una posible alza debido al aumento de las presiones inflacionarias.

    Finalmente, las proyecciones de los operadores para el dólar apuntan a que promediará los $ 935 en los próximos siete días y los $ 925 en un horizonte de 28 días.

    La Encuesta de Operaciones Financieros (EOF) está dirigida a los responsables de las decisiones financieras representantes de las diferentes industrias del mercado financiero local y entidades extranjeras que operan activamente con Chile.

    Dentro de los agentes locales se consideran bancos, administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, corredoras de bolsa, fondos mutuos, cooperativas de ahorro y crédito y otros agentes locales.

    Más sobre:Tasa de interésDólarEconomíaInflación

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