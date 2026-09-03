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    Gobierno dice que por ahora no hay “ningún fundamento claro” para modificar plazo de licitación del stock de afiliados de AFP

    "Solamente en caso de que tengamos fundamentos sólidos de que es necesario aumentar los plazos para evitar cualquier daño en los fondos de pensiones de los chilenos, ahí se va a evaluar un cambio de ley", dijo la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    La subsecretaria de Pensiones, Eliza Cabezón. Dedvi Missene

    La subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, dijo este jueves que a la fecha no hay argumentos que justifiquen un ajuste en los plazos establecidos para la licitación del stock de afiliados de las AFP que mandató la reforma previsional. Una acción que de realizarse debería pasar por el Congreso.

    “Lo hemos estado estudiando, escuchando a diferentes actores, diferentes a las AFP. Hemos escuchado a gente que sabe mucho del mercado de capitales, distinta a las AFP, para tener una visión más neutral sobre el tema. Y efectivamente, nos han dicho que hay una preocupación”, dijo Cabezón en radio Infinita y en relación a los impactos que pudieran existir para los fondos de pensiones y el mercado de capitales por el cambio del régimen de inversión de la AFP, pasando de los multifondos a los fondos generacionales, y por la licitación de stock del 10%.

    Respecto de este último punto, la nueva ley establece que cada dos años se licitarán grupos de afiliados que ya estén dentro de las AFP, los que serán seleccionados de manera aleatoria, y que equivalen al 10% de los afiliados no pensionados del sistema. El objetivo es reducir comisiones y aumentar la competencia en la industria, dado que la administradora que ofrezca el menor cobro se adjudica la subasta.

    Ante estas modificaciones, la autoridad comentó que la Superintendencia de Pensiones está evaluando cómo llevar a cabo los cambios en el sistema de pensiones de “la manera más gradual y más inocua posible”. Además, la autoridad dijo estar escuchando todos los argumentos sobre la mesa.

    “Son dos cambios relevantes que van a pasar en un año y medio, y que se tiene que evaluar que se haga de la mejor forma posible y hay que estar monitoreándolo”, agregó.

    En esa línea, Cabezón se abrió a modificaciones legislativas en caso de que la Superintendencia de Pensiones, agotando todas las herramientas administrativas permitidas que tiene para este proceso, alerte que haya que llevar a cabo un cambio en los plazos establecidos para la licitación, para no generar consecuencias negativas en temas como los recursos de los afiliados.

    “Pero eso, hasta ahora, nosotros no hemos recibido ningún fundamento claro que apunte a eso y que justificaría ese cambio de ley (...) solamente en caso de que tengamos fundamentos sólidos de que es necesario aumentar los plazos para evitar cualquier daño en los fondos de pensiones de los chilenos, ahí se va a evaluar un cambio de ley (...) Pero hasta ahora no está esa opción”, sentenció.

    Sobre si las AFP están hoy presionando para modificar los plazos de la licitación de stock, la subsecretaria de Pensiones lo descartó en su caso.

    “Como subsecretaría de Previsión Social no nos han llegado presiones. Los lobbies que hemos tenido con la Administradora de Fondo de Pensiones han sido más preocupados por el régimen de inversión”, comentó.

    En cuanto a lo planteado por las AFP, Cabezón comentó que estas pidieron que “no fuera el regulador quien estableciera un único cartel de referencia y que no hubiera (dejara) espacio de diferenciación y de competencia entre las AFP, sino que hubiera esta cancha más amplia para poder competir, para poder innovar, que eso es correcto, porque mayor competencia, mayor innovación provoca más ganancia en los fondos de pensiones de los chilenos”.

    Más sobre:PensionesEliza Cabezón

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