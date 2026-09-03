Recompra de acciones superaría los US$700 millones en 2026

Más de US$700 millones en adquisiciones de acciones de propia emisión suman las compras ya hechas o las anunciadas por compañías chilenas en 2026, aunque podrían superar los US$1.000 millones, acercándose a los montos del ejercicio previo.

El lunes Enel Américas declaró exitoso el proceso de compra de acciones de propia emisión, que implicó la adquisición de 5.149.434.697 títulos representativos de un 5%. La operación implicó el pago de $93,36 por papel, totalizando $480.749 millones (US$512,9 millones).

Al anunció del lunes se sumó este martes Latam Airlines. Mediante un hecho esencial la aerolínea comunicó al mercado que el directorio acordó dar inicio al programa de adquisición de acciones de propia emisión aprobado en la junta extraordinaria de accionistas del 3 de agosto.

El plan aprobado por la junta fue de hasta por el 5% del capital, pero en el hecho esencial la aerolínea precisó que la operación se realizará a través de la compra de acciones directamente en rueda en la Bolsa de Comercio de Santiago por hasta un 1%.

Guillermo Araya, gerente de estudio de Renta4, señala que el 1% equivale a unos US$ 160 millones, y que “al ser por hasta un 1% lo pueden hacer en Bolsa y en cualquier momento. No hay prorrata ni necesitan anunciar el precio de la compra de acciones”.

Este miércoles la acción cerró con un alza de 3,73% hasta los $24,19.

Según Araya, lo aprobado por el directorio significa que la operación simplemente se hace en bolsa a precio de mercado. “Más que todo es una señal”, señala.

En sus estados financieros cerrados en junio, Latam informó de una caja por US$2.650,9 millones.

A las operaciones antes mencionadas se suma el de Concha y Toro. En abril, el mayor productor de vinos de Latinoamérica cerró el proceso para la adquisición de 29.310.000 acciones de propia emisión, equivalentes al 3,93% de la propiedad de la compañía.

Los títulos fueron adquiridos a $925 por acción, por lo que la operación implicó unos US$29,5 millones.

Sin embargo, hay otros dos procesos en curso. Uno es el de Cencosud. En julio la junta extraordinaria de accionistas aprobó un proceso de recompra de acciones por hasta un 5% de las acciones.

De acuerdo con lo que se dijo en su momento, el plan “se enmarca en un contexto de subvaloración bursátil, junto con una visión positiva del mercado respecto de su potencial de valorización”.

El 5% de la firma, al valor actual de la acción, equivale a unos US$298 millones.

Cristián Araya, gerente de Inversiones de CASA Wealth Management, explica que, a pesar de que las operaciones de recompra de títulos estén aprobadas, las compañías tienen plazos de hasta 5 años para concretarlas.

Respecto de la oportunidad para llevarlas adelantes, sostiene que las adquisiciones “se hace con caja, por lo que primero deben definir el monto de los recursos para concretarlo, considerando además que la caja resta ROE, a lo que se suma el costo alternativo, pues si el negocio va bien, comprarán paulatinamente”.

En sus resultados al primer semestre Cencosud informó de efectivo y equivalente al efectivo por US$719,4 millones.

Otro es el caso de SMU. En abril la junta extraordinaria de accionistas dio por terminado el programa de recompra aprobado en abril de 2022, y aprobó un nuevo programa de recompra de acciones por hasta el 5% del capital de la firma. Junto con ello, se autorizó al directorio para comprar directamente en rueda una cantidad representativa de hasta el 1% del capital accionario dentro de cualquier período de doce meses, sin necesidad de aplicar el procedimiento de prorrata; así como autorizar a la mesa para enajenar en bolsa las acciones adquiridas.

En sus estados financieros correspondientes al cierre del primer semestre, la supermercadista informó que entre el 1 de enero y el 30 de junio se han recomprado 57.632.056 acciones correspondiente al programa de 2022. Esto equivale al 0,99% de la compañía.

En tanto, el 26 de mayo comunicó que se han adquirido 24.298.419 acciones de su propia emisión en virtud del nuevo programa de adquisición de acciones de 2026.

El 2025

Varias de las compañías que durante este 2026 aprobaron adquisiciones de acciones de propia emisión ya lo habían hecho en 2025. Durante el ejercicio pasado tres grandes operaciones de este tipo sumaron US$1.195 millones.

A fines de junio de 2025, Cencosud cerró un proceso de recompra por hasta 42.088.051 títulos, representativos de aproximadamente un 1,5% un precio de $3.200 por papel, lo que implicó unos US$143 millones.

En septiembre, Enel Americas se hizo del 4% de sus acciones por unos US$ 467 millones, mientras que Latam llevó a cabo dos procesos de recompra de acciones que sumaron el 5%, totalizando US$585 millones.

Las adquisiciones de títulos de propia emisión es un fenómeno que en Chile se inició tras la pandemia. De hecho, el presidente de Moneda, Pablo Echeverría, recordó en el marco del seminario de la gestora de fondos, que ejemplo de cómo se ha estrechado el mercado bursátil “es la recompra de acciones que han realizado las compañías durante los últimos 3 años que, incluyendo los anuncios de las últimas semanas, alcanzarían a US$ 2.800 millones. No hay duda de que las recompras son una buena herramienta, pero este monto tan grande refleja que valorizaciones bajas unidas a la dificultad de hacer nuevos proyectos en el país”.