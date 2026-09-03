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    Kast y Milei se reúnen en La Moneda tras polémica por soberanía del Estrecho de Magallanes

    Otro tema que posiblemente estuvo sobre la mesa fue la petición que la UDI -el expartido de Kast- le hizo al líder chileno: solicitarle a Milei priorizar la orden de detención vigente para concluir el proceso de extradición de Galvarino Apablaza, sindicato como autor intelectual del asesinato deJaime Guzmán, fundador de tienda política.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Por cerca de 40 minutos se extendió la reunión bilateral entre el Presidente José Antonio Kast y su par argentino Javier Milei este jueves en La Moneda.

    El líder trasandino, que acompañado por la secretaria general de la Presidencia Argentina -y hermana-, Karina Milei, llegó a Palacio a eso de las 11.00 horas, justo después de exponer en el Foro Madrid, un evento que reunió a la derecha conservadora iberoamericana en San Carlos de Apoquindo, Las Condes.

    Allí lanzó duras críticas contra la izquierda en Latinoamérica y apeló a la unión de la derecha en la región.

    “Chile ha despertado, así como América Latina está despertando. Y ha despertado porque tiene políticos con el coraje para llamar a las cosas por su nombre y decirle al mal, el mal, y al bien, el bien. Hoy estamos siendo testigos de un cambio que empezó en Argentina en 2021 y que poco a poco fue extendiéndose por todo el continente. Perú, Colombia, Ecuador y tantos otros ejemplos que dan fe en los vientos de cambio que atraviesan este tiempo histórico”, dijo en ese espacio.

    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Como sea, sobre la cita entre Kast y Milei, si bien -por ahora- no hay declaración pública individual o conjunta de los mandatarios, se espera que temas como la reciente polémica por la soberanía del Estrecho de Magallanes o la prioridad en el avance del caso de Galvarino Apablaza hayan sido parte del diálogo.

    Y es que los dichos de un general trasandino sobre la soberanía de la zona austral generó toda una polémica entre ambas naciones. De hecho, parlamentarios chilenos pidieron a Kast exigir a Milei derogar el decreto 457 firmado en el año 2021 por Argentina, el cual aborda justamente la materia.

    Pero Kast ya le cerró la puerta a esa idea ayer desde Magallanes. “Nosotros no le vamos a exigir al presidente Milei la firma de ese decreto, porque los tratados internacionales establecen muy bien la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes, y eso está clarísimo. Ahí no hay ninguna duda de quien tiene el control y la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes”, dijo.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Otro tema que posiblemente estuvo sobre la mesa fue la petición que la UDI -el expartido de Kast- le hizo al líder chileno: solicitarle a Milei priorizar la orden de detención vigente para concluir el proceso de extradición de Galvarino Apablaza, sindicato como autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán, fundador de dicha tienda política.

    De hecho, el mismo secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, aseguró que Kast haría esa solicitud hoy.

    Con todo, Milei regresará pronto a su país, pues a eso de las 21.00 horas en Argentina, 20.00 horas en Chile, tiene fijada una cadena nacional enfocada en las Islas Malvinas.

    Más sobre:Javier MileiJosé Antonio KastEstrecho de MagallanesPresidenciaLa Moneda

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