Milei abre Foro Madrid con dura crítica al 18-O y destaca a Kast: “Chile ha vuelto a apostar por las ideas de la libertad”

A las 10.10 horas, el Presidente de Argentina, Javier Milei, subió entre aplausos de los presentes al escenario del Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo para entregar el discurso de apertura del V Encuentro Regional de Foro Madrid, una de las principales cumbres conservadoras internacionales, que se celebra en Santiago este 3 y 4 de septiembre.

El libertario inició su alocución con un saludo al Presidente José Antonio Kast, al que definió como un “amigo” y destacó que el país es un ejemplo de la importancia de la batalla cultural.

“Chile es un lugar emblemático, porque con su historia reciente nos recuerda el valor inmenso de dar la batalla cultural”, dijo.

El líder trasandino hizo mención al derrocamiento del gobierno de Salvador Allende por el golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet, un guiño a los años de dictadura e hizo un repaso por los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, hasta llegar al estallido social y la administración de Gabriel Boric.

“Chile fue, sin lugar a dudas, la envidia en términos económicos de toda la región. Sin embargo, a pesar de haber conocido los frutos de la libertad, cayó en la farsa del socialismo del siglo XXI, como el resto de toda la región”, cuestionó.

En concreto, sobre el 18-O dijo: “Nosotros sabemos la verdad. Sabemos que el motivo por el cual el estallido era inevitable fue que por demasiado tiempo aquí descubrieron el terreno de la batalla de las ideas. Las ideas de la libertad ganaron en la práctica, pero quedó libre el camino para que desde los medios, las universidades, se los socavara y vilipendiara. Y cuando ellos ganan en el terreno del bien y del mal, terminan ganando políticamente. Y así se llegó al extremo de que el país entero se viera sumido en una ola de violencia izquierdista sin precedentes, que dejó decenas de muertos entre 2019 y 2020″.

A eso agregó: “La izquierda construyó esa falsa legitimidad luego de años y años de colonizar una a una las instituciones e intentaron aplacarse en este falso sentido de justicia para tirar abajo todo el sistema que sacó a tanta gente de la pobreza”.

Y luego destacó el triunfo de Kast: “Por fortuna, esa noche oscura fue superada y Chile ha vuelto a apostar por las ideas de la libertad”.

“Ha despertado, así como América Latina está despertando. Y ha despertado porque tiene políticos con el coraje para llamar a las cosas por su nombre y decirle al mal, el mal, y al bien, el bien. Hoy estamos siendo testigos de un cambio que empezó en Argentina en 2021 y que poco a poco fue extendiéndose por todo el continente. Perú, Colombia, Ecuador y tantos otros ejemplos que dan fe en los vientos de cambio que atraviesan este tiempo histórico”, remarcó.

En su habitual tono, el jefe de Estado argentino cuestionó con dureza a la izquierda, al afirmar que “avanzan, cada una de las instituciones en la sociedad, para usarlas como plataformas de sus ideas. Se aprovechan de la pluralidad de ideas que fomenta el liberalismo para entrar y cerrar la puerta bajo llave cuando tienen el control”.

“Por todo eso, no hay nada que no estén dispuestos a hacer para recuperar el poder perdido”, dijo.

Entonces, hizo un llamado a la unidad de la derecha, no solo en la región, sino a nivel global.

“Ante esto, la derecha también se tiene que organizar. Si ellos tuvieron su Internacional socialista, nosotros tenemos que profundizar nuestros lazos de amistad en nuestra propia red internacional, tanto en la región como en el mundo. Porque no nos enfrentamos a un adversario local, sino que nos enfrentamos a un adversario regional y también global”, apuntó.

Pero Milei, también como es costumbre, no solo se quedó en la crítica, también lanzó epítetos de grueso calibre.

“El mejor antídoto contra estos zurdos mugrosos negadores de la realidad, son los datos. Porque la realidad es que a ellos no les interesa solucionar nada, solo les interesa esparcir su ideología para volver a conquistar el poder sobre las arcas públicas, las cuales se utilizan como un botín de guerra, mientras mantienen a la sociedad civil esclavizada tributariamente”, aseguró.

Ya avanzado su discurso, el líder trasandino dedicó largos minutos a realzar su propia gestión, sobre todo en materia económica. Esto, cuando resta poco más de un año para que los argentinos deban acudir nuevamente a las urnas para elegir a su próximo presidente. El libertario irá a la reelección.

Al término de sus palabras, Milei fue ovacionado de pie por el público, al grito de “viva la libertad, carajo”.