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    Política

    Moreira sobre derogación de decreto por Estrecho de Magallanes: “Tengo información de que Milei no lo va a firmar”

    El senador gremialista aseguró manejar información extraoficial de que el mandatario transandino, debido a su "personalidad efectista", no estampará su rúbrica en el documento respecto de la soberanía del paso marítimo.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Senador UDI Iván Moreira. Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    Luego de que el martes, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), hiciera un llamado al Presidente argentino, Javier Milei, a derogar de manera urgente el decreto 457 que califica al Estrecho de Magallanes como “espacio compartido” entre Argentina y Chile, esta jornada el senador gremialista aseguró tener información de que el mandatario transandino no firmará la revocación de tal documento.

    Cabe recordar que este miércoles, el biministro Claudio Alvarado confirmó que el Presidente José Antonio Kast y Milei se reunirán este jueves en La Moneda, y que en la oportunidad abordarían una serie de temas, incluyendo la polémica por el paso marítimo. Y ese mismo día, el titular de Defensa, Fernando Barros, reveló que Argentina ya tenía un documento listo para derogar el decreto de 2021, y que sólo bastaba la firma de Milei.

    Sin embargo, este jueves el senador Moreira, en conversación con 24H, sostuvo que aunque la firma por parte del jefe de Estado argentino daría una muestra de “buena voluntad”, agregó que “lamentablemente hoy día tengo una visión bastante distinta, por las informaciones que yo he recibido, de que el presidente Milei, dada su personalidad efectista, histriónica, mientras más nosotros le exijamos, más él va a estar en una posición negativa”.

    Agregó que fue en marzo pasado cuando se le entregó al mandatario argentino una carpeta para su firma y que, durante todos estos meses, no se ha hecho visible la voluntad de Milei para estampar su rúbrica.

    “Nosotros pensábamos que esto había sido prácticamente reciente, por una interpretación que se hizo pública. Por lo tanto, si usted me pregunta hoy día, estoy convencido, lamentablemente tengo que decirlo, de que este decreto no se va a firmar. Acuérdese de mí”, sostuvo Moreira.

    “Tengo información de que él no lo va a firmar”, insistió Moreira. “Y yo creo que se han tomado todas las medidas, precisamente, para que el presidente Milei no esté expuesto a que le hagan la pregunta clásica, que es qué pasa con este problema de la soberanía, que invoca equivocadamente y falsamente el gobierno argentino, sobre el Estrecho de Magallanes”, agregó.

    En este sentido, dijo creer que desde el gobierno argentino se hará un diseño para que, durante su visita a Chile, el Presidente transandino no esté en contacto con los medios de prensa de forma directa.

    Consultado por el origen de la información que maneja, el senador Moreira destacó que “no es información de gobierno, sino que información extraoficial que yo tengo de personas cercanas al gobierno argentino”.

    Estrategia nueva

    En este marco, el senador Moreira afirmó que Chile necesita tener una nueva estrategia para enfrentar el “espíritu expansionista” argentino.

    “Creo que hay que ser firme dentro de la diplomacia y tener esa estrategia, que obviamente las estrategias no se pueden dar a conocer públicamente”, indicó.

    Sin embargo, relevó que, a su parecer, “en los últimos gobiernos no ha habido una estrategia frente al tema. Hemos tratado de navegar, de mejorar las relaciones con Argentina. Y hoy día, cuando uno podía pensar que el Presidente Milei debiese tener un trato distinto con Chile y con el Presidente Kast. Bueno, el Presidente Milei no lo ha hecho”.

    Al respecto, dijo creer que este tipo de situaciones corresponden a una política interna de Argentina.

    “Creo que hay cuestiones de política interna. Si cuando se habla de la soberanía de un país, y sobre todo con este espíritu, diría yo, expansionista argentino, bueno, significan apoyos nacionales. Entonces yo creo que Argentina, que está viviendo una situación económica muy complicada, eso también le ayuda al Presidente (Milei) a mantener esto con ambigüedades”, destacó.

    Más sobre:Iván MoreirasenadorEstrecho de MagallanesArgentinadecretoJavier Milei

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