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    Anuncian nuevo Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cuándo será el evento?

    Se confirmó el regreso de la tradicional jornada de rebajas en los boletos para el mes de septiembre.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Anuncian nuevo Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cuándo será el evento? Foto referencial de archivo

    Se confirmó el regreso de una los tradicionales panoramas para disfrutar con amigos y familia, gracias a una próxima edición del Día del Cine, donde se presentan descuentos en variedad de entradas.

    Tal como se ha repetido anteriormente se trata de una jornada que se extiende por tres días y a la que se suman las principales cadenas que funcionan a nivel nacional. Revisa a continuación los detalles.

    Cuándo es el Día del Cine

    El próximo Día del Cine se realizará los días lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de septiembre.

    Cinemark, Cineplanet, Cinépolis, Muvixy Cine Star se sumarán a la celebración con entradas a precio rebajado, que en esos tres días tendrán los siguientes valores:

    • $2.000 para funciones 2D y 3D en sala tradicional.
    • $4.000 para funciones especiales como sala IMAX o D-BOX.

    Cabe recordar que la oferta de películas estará sujeta a disponibilidad de salas y horarios vigentes en cada cine.

    Más sobre:PanoramasCineDía del CineDía del Cine 2026FechaCuándo es el Día del CinePreciosEntradasFechasCinemarkCineplanetCinépolis

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