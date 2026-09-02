Hacienda oficializa a Cecilia Cifuentes como nombre para integrar el Consejo Fiscal Autónomo
La comisión de Hacienda del Senado analizará el nombramiento de Cifuentes la próxima semana.
Finalmente, el gobierno oficializó la nominación de la economista Cecilia Cifuentes como integrante del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en reemplazo de Hermann González, quien dejó el cargo el pasado 9 de agosto.
Cifuentes es ingeniera comercial y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene una dilatada trayectoria ligada a finanzas públicas. Ha sido economista del Banco de Chile, economista senior de Libertad y Desarrollo, profesora adjunta del Área Economía y Finanzas del ESE Business School de la Universidad de los Andes y en la actualidad es directora del Centro de Estudios Financieros -CEF- del ESE Business School de la Universidad de los Andes.
Además, es consejera del Consejo Consultivo Previsional, y en el ámbito del sector privado es directora de BTG Pactual Chile desde fines de abril de 2025.
El CFA está integrado por cinco profesionales especialistas en materias fiscales y presupuestarias. Actualmente, su presidenta es Paula Benavides, el vicepresidente es Sebastián Izquierdo y los consejeros con Marcela Guzmán, Joaquín Vial y Hermann González.
Los consejeros son designados por el Presidente de la República, previo acuerdo de 2/3 de los miembros en ejercicio del Senado. Así, con un total de 50 senadores, las dos terceras partes equivalen a 34 votos aprobatorios.
Hoy el oficialismo cuenta con 26 votos de su sector o afines -desde el Partido Nacional Libertario a Demócratas-, por lo que requiere de ocho votos adicionales para lograr aprobar al candidato o candidata al cupo.
La comisión de Hacienda del Senado analizará el nombramiento de Cifuentes la próxima semana.
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