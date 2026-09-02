Narcoterrorismo, migración y seguridad: los ejes que abordará Estados Unidos en el Foro Madrid
La subsecretaria de Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers, abordó los objetivos que tendrá su intervención en el encuentro, mientras que el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, destacó que será "una excelente oportunidad" para debatir estrategias.
Esta tarde, la subsecretaria de Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers, junto al embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, abordaron los alcances de su participación en el Foro Madrid, una de las principales cumbres conservadoras internacionales que se celebrará en Santiago este 3 y 4 de septiembre.
Consultados al respecto por la prensa tras entregar el Fondo de Embajadores para la Preservación Cultural para la restauración y conservación del monumento nacional Observatorio Manuel Foster al rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, la subsecretaria expresó en primera instancia que el objetivo en el encuentro es la colaboración.
“Mi objetivo allí será impulsar las prioridades estadounidenses para la colaboración en el hemisferio occidental. En particular, promover socios seguros, fuertes y prósperos en nuestro hemisferio sobre temas como el narcoterrorismo, la migración y más”, señaló.
Asimismo, y sobre las expectativas que tiene al participar del foro, el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, destacó que espera “con gran interés” el encuentro.
“Creo que será una excelente oportunidad para debatir nuestra estrategia de seguridad nacional, el papel de Chile dentro de ella, y la importancia de Chile”, sostuvo.
Y por lo tanto, continuó, “espero con interés esta oportunidad para discutir temas como la ACCC (Coalición Contra los Cárteles de las Américas), el Escudo de las Américas, y cómo esto ayudará a Chile a combatir el crimen que existe actualmente en el país, que es precisamente lo que el pueblo chileno votó y lo que desean ver”.
“Creo que serán debates muy importantes y de gran relevancia para la población chilena, y creo que va a ser una gran conversación”, concluyó.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.