SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Narcoterrorismo, migración y seguridad: los ejes que abordará Estados Unidos en el Foro Madrid

    La subsecretaria de Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers, abordó los objetivos que tendrá su intervención en el encuentro, mientras que el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, destacó que será "una excelente oportunidad" para debatir estrategias.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Santiago, 23 de febrero 2026. El embajador de los Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, ofrece una conferencia de prensa dirigida a los medios acreditados en Chile. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Esta tarde, la subsecretaria de Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers, junto al embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, abordaron los alcances de su participación en el Foro Madrid, una de las principales cumbres conservadoras internacionales que se celebrará en Santiago este 3 y 4 de septiembre.

    Consultados al respecto por la prensa tras entregar el Fondo de Embajadores para la Preservación Cultural para la restauración y conservación del monumento nacional Observatorio Manuel Foster al rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, la subsecretaria expresó en primera instancia que el objetivo en el encuentro es la colaboración.

    “Mi objetivo allí será impulsar las prioridades estadounidenses para la colaboración en el hemisferio occidental. En particular, promover socios seguros, fuertes y prósperos en nuestro hemisferio sobre temas como el narcoterrorismo, la migración y más”, señaló.

    Asimismo, y sobre las expectativas que tiene al participar del foro, el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, destacó que espera “con gran interés” el encuentro.

    “Creo que será una excelente oportunidad para debatir nuestra estrategia de seguridad nacional, el papel de Chile dentro de ella, y la importancia de Chile”, sostuvo.

    Y por lo tanto, continuó, “espero con interés esta oportunidad para discutir temas como la ACCC (Coalición Contra los Cárteles de las Américas), el Escudo de las Américas, y cómo esto ayudará a Chile a combatir el crimen que existe actualmente en el país, que es precisamente lo que el pueblo chileno votó y lo que desean ver”.

    “Creo que serán debates muy importantes y de gran relevancia para la población chilena, y creo que va a ser una gran conversación”, concluyó.

    Más sobre:Sarah RogersEstados UnidosForo Madrid

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Congreso de Brasil aprueba fin de impuesto sobre compras internacionales de hasta US$ 50 en triunfo para Lula a un mes de elecciones

    Chile y Argentina respaldan tratados de 1881 y 1984 por el estrecho de Magallanes y Kast reitera apoyo a reclamo por las Malvinas

    ¿Burbuja? Julius Baer dice que la “carrera armamentista” de inversión en IA se acelera y no se estanca

    EE.UU. sanciona a un nieto del expresidente cubano Raúl Castro

    “Mariana Di Girolamo ofrece una interpretación encantadora”: la crítica alaba cinta filmada en Rapa Nui

    Brandon Judd y aplicación de la doctrina Donroe en Chile: “Cuando tienes una administración como la de José Antonio Kast se vuelve muy fácil”

    Lo más leído

    1.
    Juan Pablo Hermosilla logra rebajar sanción, pero no se salva de reproche ético por litigar por la prensa en caso Audio

    Juan Pablo Hermosilla logra rebajar sanción, pero no se salva de reproche ético por litigar por la prensa en caso Audio

    2.
    Tribunal certifica que Camilo Huerta informó domicilio en Estación Central y no en OXXO al que acudió Carabineros

    Tribunal certifica que Camilo Huerta informó domicilio en Estación Central y no en OXXO al que acudió Carabineros

    3.
    Carabineros reporta que Camilo Huerta incumplió su arresto domiciliario total: fijó domicilio en un OXXO

    Carabineros reporta que Camilo Huerta incumplió su arresto domiciliario total: fijó domicilio en un OXXO

    4.
    “Es como sentirte solo”: alcalde White revela qué le dijo el ministro Arrau tras pedirle ayuda por el plan en su contra

    “Es como sentirte solo”: alcalde White revela qué le dijo el ministro Arrau tras pedirle ayuda por el plan en su contra

    5.
    Desfile estilo Parada Militar y La Moneda de verde: Carabineros afina detalles para celebrar en grande su centenario

    Desfile estilo Parada Militar y La Moneda de verde: Carabineros afina detalles para celebrar en grande su centenario

    6.
    Corte confirma multa a inmobiliaria por demolición de inmuebles de zona típica en barrio Yungay de Santiago

    Corte confirma multa a inmobiliaria por demolición de inmuebles de zona típica en barrio Yungay de Santiago

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Minsal extiende uso de mascarillas: ¿Hasta cuándo y dónde son obligatorias?

    Minsal extiende uso de mascarillas: ¿Hasta cuándo y dónde son obligatorias?

    Cambio de hora este fin de semana: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

    Cambio de hora este fin de semana: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

    Chile y Argentina respaldan tratados de 1881 y 1984 por el estrecho de Magallanes y Kast reitera apoyo a reclamo por las Malvinas
    Chile

    Chile y Argentina respaldan tratados de 1881 y 1984 por el estrecho de Magallanes y Kast reitera apoyo a reclamo por las Malvinas

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Brandon Judd y aplicación de la doctrina Donroe en Chile: “Cuando tienes una administración como la de José Antonio Kast se vuelve muy fácil”

    ¿Burbuja? Julius Baer dice que la “carrera armamentista” de inversión en IA se acelera y no se estanca
    Negocios

    ¿Burbuja? Julius Baer dice que la “carrera armamentista” de inversión en IA se acelera y no se estanca

    TDLC acoge propuesta de mayor transparencia para conglomerados económicos, pero rechaza intervención

    Ragnar Udd de BHP y con paso por Chile asumirá como nuevo CEO de Albemarle

    El sedentarismo podría aumentar el riesgo de muerte por cáncer, según una investigación
    Tendencias

    El sedentarismo podría aumentar el riesgo de muerte por cáncer, según una investigación

    “El mundo se encuentra en la zona de peligro”: el fenómeno El Niño intenso persistirá hasta 2027, confirma la OMM

    Primavera lluviosa: Meteochile revela qué esperar del tiempo durante los próximos meses

    Alejandro Tabilo remonta un duro partido ante Alexei Popyrin y avanza por primera vez a la tercera ronda del US Open
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo remonta un duro partido ante Alexei Popyrin y avanza por primera vez a la tercera ronda del US Open

    Fernando Gago anuncia el retorno más esperado en la U: “Octavio Rivero está muy bien... creo que es un ‘refuerzo’”

    Con Vozinha como gran sorpresa: Fernando Ortiz delinea la formación de Colo Colo para enfrentar a Huachipato

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    “Mariana Di Girolamo ofrece una interpretación encantadora”: la crítica alaba cinta filmada en Rapa Nui
    Cultura y entretención

    “Mariana Di Girolamo ofrece una interpretación encantadora”: la crítica alaba cinta filmada en Rapa Nui

    El nuevo referente de la cumbia ranchera, Benja Duarte, estrena “Yo Todo y Tú Nada”

    Fito Páez íntimo, entre la herida y la leyenda: así es su nuevo documental en Netflix

    EE.UU. sanciona a un nieto del expresidente cubano Raúl Castro
    Mundo

    EE.UU. sanciona a un nieto del expresidente cubano Raúl Castro

    Machado dice que la garantía de éxito para acuerdo petrolero con EE.UU. es un “gobierno democrático” en Caracas

    Ministro de Seguridad Nacional de Israel presenta un plan para desplazar a 1,86 millones de palestinos de Gaza en siete años

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera
    Paula

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa