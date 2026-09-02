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    Kast emplaza al Poder Judicial: llama a los jueces “a reflexionar” y espera que “ningún poder del Estado ose” a trasladar reos a celdas “más confortables”

    El Mandatario elevó la pugna que tiene enfrentado al poder Ejecutivo con la judicatura. Esto a propósito de algunas decisiones jurisdiccionales que han revertido el traslado de Gendarmería a reos peligrosos, como ocurrió con los cuatro imputados del Clan Chen que fueron llevados a la cárcel La Laguna.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    Kast cuando asumió y tuvo un saludo protocolar con la presidenta de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich.

    El gobierno sigue en pugna con el Poder Judicial por la decisión de algunos jueces de trasladar reos que, por decisión de Gendarmería, habían sido segregados en cárceles y celdas de mayor seguridad debido a su perfil criminológico.

    La tensión entre el poder Ejecutivo y el Poder Judicial se dio luego de que el juez de garantía de Iquique Diego Reyes, ante una cautela de garantías solicitada por las defensas, contradijera la decisión de Gendarmería y ordenara que cuatro imputados del Clan Chen -tres que estaban en la cárcel de Alto Hospicio y uno en Santiago 1- debían volver a sus penales originales pese a que los gendarmes los habían llevado a la cárcel La Laguna en Talca.

    Lo resuelto por el juez Reyes indignó al gobierno. De hecho algunos días atrás Kast ya había criticado la decisión jurisdiccional tomada por el magistrado de Iquique.

    “Trasladamos al crimen organizado y nos ponen un recurso y nos dicen ‘no es que este señor tiene que volver donde se sienta confortable’. Oiga pero si este señor es un asesino. Este señor es parte del crimen organizado”, dijo el Mandatario.

    El Jefe de Estado continuó con su crítica: “Yo estoy de acuerdo, soy abogado, cada persona tiene derecho a la defensa, pero ¿dónde queda la autoridad de Gendarmería? Una institución noble que hace bien su trabajo. Y de repente, alguien decide poner un recurso y se resuelve que esa persona, que atentó contra otra persona, que atentó contra la vida de nuestros carabineros, vuelve a un lugar más cómodo. ¿Cómo enfrentamos eso?”.

    Esta vez Kast, desde Magallanes, volvió a emplazar al Poder Judicial. Ahora lo hizo a propósito del Indio Juan, el imputado que fue detenido y que estuvo apunto de matar al alcalde de San Bernardo Christopher White (PS).

    “A todos aquellos que osen amenazar a una autoridad, sepan que vamos a ir por ellos. Así como se capturó a un prófugo de la cárcel, que es este señor que amenaza al alcalde White, a quien conozco, con quien el ministro de Seguridad estuvo precisamente dos días antes haciendo operativo en aquellos lugares más complejos de la comuna de San Bernardo, todo el respaldo, todo el apoyo”, dijo Kast.

    El Mandatario agregó: “Llegando a Santiago, veré cómo poder reunirme con él y reiterarle lo que le he dicho en distintas ocasiones donde nos hemos reunido, todo el apoyo para combatir al crimen organizado y decirle a aquellos que están prófugos que, al igual que a este narco delincuente, los vamos a capturar, lo vamos a poner a disposición de la justicia y lo vamos a encerrar”.

    Luego procedió con sus dardos hacia el Poder Judicial. “Esperamos que cuando tengan celdas de aislamiento, nadie ose de ningún poder del Estado a cambiarlo a un lugar más confortable para él”, dijo el Jefe de Estado recordando que su reforma constitucional incluye normas sobre régimen penitenciario.

    “Es inaceptable para nosotros, respetando si la autoridad de los distintos jueces, que se pretenda cuestionar la autoridad de Gendarmería de Chile cuando quiere aislar a sujetos como este que se fugaron de una cárcel, que fueron capturados y que hoy día está a disposición de nuevo de Gendarmería para que esa persona esté debidamente aislada del resto del mundo, tanto en temas de comunicación virtual como en entrega de encomiendas y de visitas personales”, dijo Kast.

    El Mandatario fue más allá: “Ese tipo de criminales tienen que estar aislados. Esperamos que la justicia reflexione sobre esto y permita que Gendarmería realice bien su trabajo”.

    Más sobre:KastPoder Judicial

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