SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Grupo español A&G y exejecutivos del Grupo Security crean Values Corp Financial Solutions

    La nueva firma inicia sus operaciones en Chile con un capital inicial de $14 mil millones y desarrollará los negocios de factoring y de gestión patrimonial en su arranque de operaciones.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Exejecutivos del Grupo Security, firma que fue absorbida por el Grupo Bice del grupo Matte, junto con los españoles del Grupo A&G crearon Values Corp Financial Solutions, una firma con operaciones en Chile.

    La participación de los miembros del extinto Grupo Security se compone de Renato Peñafiel, último presidente del holding. Otro de los nombres ligados a la firma absorbida y al nuevo proyecto son Naoshi Matsumoto C (exdirector), Gonzalo Pavez (exdirector) y Álvaro Vial. Todos también eran accionistas de Grupo Security.

    “Al proyecto se suman también los exejecutivos del grupo Fernando Salinas, Alberto Oviedo e Ignacio Prado”, agregaron.

    La alianza nace en el contexto de que en mayo de este año se anunció que Renato Peñafiel, junto a algunos exdirectores de Grupo Security, entraba a la propiedad del banco español A&G.

    El holding financiero inicia con un capital inicial de $14 mil millones y, en su puesta en marcha, se “prepara para desarrollar los negocios de factoring y wealth management (gestión patrimonial”, explicaron en comunicado.

    En detalle, según explicaron, la firma “iniciará próximamente sus operaciones”, Values Corp Factoring Solutions, y en la cual participan también los exejecutivos de Factoring Security, Gabriel Becerra y Humberto Grattini. La segunda es la firma de administración de activos Values Corp A&G Wealth Solutions, que prevé iniciar sus actividades en 2027.

    Peñafiel, quien asume con el cargo de presidente ejecutivo de Values Corp, destacó que “creemos en Chile y en las oportunidades de inversión que ofrece. Values Corp nace con la convicción de que existe espacio en nuestro país para desarrollar una propuesta financiera independiente, flexible y cercana, que combine un profundo conocimiento del mercado local con la experiencia y visión internacional de A&G”.

    El ejecutivo también resaltó el equipo que destaca por la presencia de exmiembros del Grupo Security: “Contamos con un equipo de socios y ejecutivos con amplia trayectoria en la industria financiera, lo que nos motiva e incentiva para desarrollar este proyecto”.

    Según su constitución societaria, el nuevo holding tiene un directorio integrado por Renato Peñafiel como presidente ejecutivo, Naoshi Matsumoto C., Gonzalo Pavez, Ana María Peñafiel y Carlos Ricci como directores, en representación de los accionistas chilenos, y Alberto Rodríguez-Fraile y Gonzalo Rodríguez-Fraile, principales accionistas de A&G.

    En la gerencia general del grupo, asumió Fernando Salinas, exCEO del grupo Security. Por su parte, a cargo del área de riesgo de Values Corp se sumó Alberto Oviedo.

    De acuerdo con lo que explicaron desde Values Corp, A&G cuenta con más de 100 banqueros distribuidos en 11 oficinas y, al cierre de junio de 2026, administraba más de US$ 21.000 millones en activos de clientes “de alto patrimonio”.

    La firma nació en 1987 como el primer multi-family office de España y fue fundada por Alberto Rodríguez-Fraile, presidente de la entidad y principal accionista Además, el grupo tiene una gestora en España y otra en Luxemburgo.

    Más sobre:Empresas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Congreso de Brasil aprueba fin de impuesto sobre compras internacionales de hasta US$ 50 en triunfo para Lula a un mes de elecciones

    Chile y Argentina respaldan tratados de 1881 y 1984 por el estrecho de Magallanes y Kast reitera apoyo a reclamo por las Malvinas

    ¿Burbuja? Julius Baer dice que la “carrera armamentista” de inversión en IA se acelera y no se estanca

    EE.UU. sanciona a un nieto del expresidente cubano Raúl Castro

    “Mariana Di Girolamo ofrece una interpretación encantadora”: la crítica alaba cinta filmada en Rapa Nui

    Brandon Judd y aplicación de la doctrina Donroe en Chile: “Cuando tienes una administración como la de José Antonio Kast se vuelve muy fácil”

    Lo más leído

    1.
    Países Bajos saca 86 toneladas de oro de EE.UU. y Canadá, y las traslada a Londres para prepararse ante “crisis”

    Países Bajos saca 86 toneladas de oro de EE.UU. y Canadá, y las traslada a Londres para prepararse ante “crisis”

    2.
    La venta de Construmart a grupo chino por parte de Gabriel Ruiz-Tagle llega a la justicia: exaccionista se querella por estafa

    La venta de Construmart a grupo chino por parte de Gabriel Ruiz-Tagle llega a la justicia: exaccionista se querella por estafa

    3.
    Licitación de scooters de Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes enfrenta a dos gigantes de Estados Unidos y Rusia

    Licitación de scooters de Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes enfrenta a dos gigantes de Estados Unidos y Rusia

    4.
    TDLC acoge propuesta de mayor transparencia para conglomerados económicos, pero rechaza intervención

    TDLC acoge propuesta de mayor transparencia para conglomerados económicos, pero rechaza intervención

    5.
    Gobierno dice que por ahora no hay “ningún fundamento claro” para modificar plazo de licitación del stock de afiliados de AFP

    Gobierno dice que por ahora no hay “ningún fundamento claro” para modificar plazo de licitación del stock de afiliados de AFP

    6.
    Hacienda pide renuncia a directora nacional de Aduanas

    Hacienda pide renuncia a directora nacional de Aduanas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Minsal extiende uso de mascarillas: ¿Hasta cuándo y dónde son obligatorias?

    Minsal extiende uso de mascarillas: ¿Hasta cuándo y dónde son obligatorias?

    Cambio de hora este fin de semana: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

    Cambio de hora este fin de semana: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

    Chile y Argentina respaldan tratados de 1881 y 1984 por el estrecho de Magallanes y Kast reitera apoyo a reclamo por las Malvinas
    Chile

    Chile y Argentina respaldan tratados de 1881 y 1984 por el estrecho de Magallanes y Kast reitera apoyo a reclamo por las Malvinas

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Brandon Judd y aplicación de la doctrina Donroe en Chile: “Cuando tienes una administración como la de José Antonio Kast se vuelve muy fácil”

    ¿Burbuja? Julius Baer dice que la “carrera armamentista” de inversión en IA se acelera y no se estanca
    Negocios

    ¿Burbuja? Julius Baer dice que la “carrera armamentista” de inversión en IA se acelera y no se estanca

    TDLC acoge propuesta de mayor transparencia para conglomerados económicos, pero rechaza intervención

    Ragnar Udd de BHP y con paso por Chile asumirá como nuevo CEO de Albemarle

    El sedentarismo podría aumentar el riesgo de muerte por cáncer, según una investigación
    Tendencias

    El sedentarismo podría aumentar el riesgo de muerte por cáncer, según una investigación

    “El mundo se encuentra en la zona de peligro”: el fenómeno El Niño intenso persistirá hasta 2027, confirma la OMM

    Primavera lluviosa: Meteochile revela qué esperar del tiempo durante los próximos meses

    Alejandro Tabilo remonta un duro partido ante Alexei Popyrin y avanza por primera vez a la tercera ronda del US Open
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo remonta un duro partido ante Alexei Popyrin y avanza por primera vez a la tercera ronda del US Open

    Fernando Gago anuncia el retorno más esperado en la U: “Octavio Rivero está muy bien... creo que es un ‘refuerzo’”

    Con Vozinha como gran sorpresa: Fernando Ortiz delinea la formación de Colo Colo para enfrentar a Huachipato

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    “Mariana Di Girolamo ofrece una interpretación encantadora”: la crítica alaba cinta filmada en Rapa Nui
    Cultura y entretención

    “Mariana Di Girolamo ofrece una interpretación encantadora”: la crítica alaba cinta filmada en Rapa Nui

    El nuevo referente de la cumbia ranchera, Benja Duarte, estrena “Yo Todo y Tú Nada”

    Fito Páez íntimo, entre la herida y la leyenda: así es su nuevo documental en Netflix

    EE.UU. sanciona a un nieto del expresidente cubano Raúl Castro
    Mundo

    EE.UU. sanciona a un nieto del expresidente cubano Raúl Castro

    Machado dice que la garantía de éxito para acuerdo petrolero con EE.UU. es un “gobierno democrático” en Caracas

    Ministro de Seguridad Nacional de Israel presenta un plan para desplazar a 1,86 millones de palestinos de Gaza en siete años

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera
    Paula

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa