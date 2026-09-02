Grupo español A&G y exejecutivos del Grupo Security crean Values Corp Financial Solutions

Exejecutivos del Grupo Security, firma que fue absorbida por el Grupo Bice del grupo Matte, junto con los españoles del Grupo A&G crearon Values Corp Financial Solutions, una firma con operaciones en Chile.

La participación de los miembros del extinto Grupo Security se compone de Renato Peñafiel, último presidente del holding. Otro de los nombres ligados a la firma absorbida y al nuevo proyecto son Naoshi Matsumoto C (exdirector), Gonzalo Pavez (exdirector) y Álvaro Vial. Todos también eran accionistas de Grupo Security.

“Al proyecto se suman también los exejecutivos del grupo Fernando Salinas, Alberto Oviedo e Ignacio Prado”, agregaron.

La alianza nace en el contexto de que en mayo de este año se anunció que Renato Peñafiel, junto a algunos exdirectores de Grupo Security, entraba a la propiedad del banco español A&G.

El holding financiero inicia con un capital inicial de $14 mil millones y, en su puesta en marcha, se “prepara para desarrollar los negocios de factoring y wealth management (gestión patrimonial”, explicaron en comunicado.

En detalle, según explicaron, la firma “iniciará próximamente sus operaciones”, Values Corp Factoring Solutions, y en la cual participan también los exejecutivos de Factoring Security, Gabriel Becerra y Humberto Grattini. La segunda es la firma de administración de activos Values Corp A&G Wealth Solutions, que prevé iniciar sus actividades en 2027.

Peñafiel, quien asume con el cargo de presidente ejecutivo de Values Corp, destacó que “creemos en Chile y en las oportunidades de inversión que ofrece. Values Corp nace con la convicción de que existe espacio en nuestro país para desarrollar una propuesta financiera independiente, flexible y cercana, que combine un profundo conocimiento del mercado local con la experiencia y visión internacional de A&G”.

El ejecutivo también resaltó el equipo que destaca por la presencia de exmiembros del Grupo Security: “Contamos con un equipo de socios y ejecutivos con amplia trayectoria en la industria financiera, lo que nos motiva e incentiva para desarrollar este proyecto”.

Según su constitución societaria, el nuevo holding tiene un directorio integrado por Renato Peñafiel como presidente ejecutivo, Naoshi Matsumoto C., Gonzalo Pavez, Ana María Peñafiel y Carlos Ricci como directores, en representación de los accionistas chilenos, y Alberto Rodríguez-Fraile y Gonzalo Rodríguez-Fraile, principales accionistas de A&G.

En la gerencia general del grupo, asumió Fernando Salinas, exCEO del grupo Security. Por su parte, a cargo del área de riesgo de Values Corp se sumó Alberto Oviedo.

De acuerdo con lo que explicaron desde Values Corp, A&G cuenta con más de 100 banqueros distribuidos en 11 oficinas y, al cierre de junio de 2026, administraba más de US$ 21.000 millones en activos de clientes “de alto patrimonio”.

La firma nació en 1987 como el primer multi-family office de España y fue fundada por Alberto Rodríguez-Fraile, presidente de la entidad y principal accionista Además, el grupo tiene una gestora en España y otra en Luxemburgo.