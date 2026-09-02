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    La pareja de Julio Ponce ingresó al directorio de una de las nuevas cascadas

    Daniella Rocco, 52 años, se incorpoó hace una semana a la mesa de Potasios Investments, dueña del 6,26% de SQM. En ese directorio, de siete integrantes, compartirá con Rafael Guilisasti, presidente, y dos hijos de Julio Ponce, Francisca, su heredera, y Julio Ponce Pinochet.

    Víctor CofréPor 
    Víctor Cofré
    06/06/2026 - JULIO PONCE LEROU. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Las sociedades cascadas que participan en la estructura de propiedad de SQM se fusionaron y en vez de las cinco que existieron por décadas, a partir de este año son solo dos. Sobrevivieron Pampa Investment y Potasios Investments. La primera, antes llamada Inversiones Oro Blanco, controla un 16,83% de SQM, según los reportes de la CMF. La segunda, antes denominada Potasios de Chile, tiene otro 6,26%. La posición de ambas permiten a Julio Ponce, controlador de las cascadas, tener una presencia relevante en SQM, designando al menos a tres de los ocho directores de la minera no metálica.

    Tras la fusión de las cascadas, los gobiernos corporativos de las dos sociedades cascadas se mantuvieron. Hasta la semana pasada, que se produjo un cambio que pasó inadvertido. En el directorio de Potasios Investments se produjo un cambio de director: renunció Fanor Velasco Calvo y en su lugar fue designada la pareja de Julio Ponce desde hace ya algunos años, Daniella Rocco Castro.

    Rocco, de 52 años, estudió publicidad, comunicación social y relaciones públicas en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, dice su cuenta de Linkedin, donde además se presenta como directora de Aldea Nativa SpA. En la red social, se autodefine como “empresaria y directora ejecutiva con más de 20 años de experiencia en marcas de productos naturales y sostenibles. Fundé y lideré Dellanatura, cadena de tiendas de productos naturales, consolidando su posicionamiento y expansión en canales físicos y digitales”.

    La empresaria ha participado en el último tiempo en varias actividades privadas y públicas acompañando a Julio Ponce, como los festejos por sus 80 años, en noviembre del año pasado, ocasión en la que habló; en el cambio de nombre de la planta Nueva Victoria, de SQM, por el de Nueva Victoria Julio Ponce, en junio del año pasado, según reportó DF; y en el lanzamiento reciente del nuevo nombre de la sociedad principal del grupo, Pampa Investments, la que debutó este mes, además, en el índice de acciones locales más transadas, el Ipsa.

    20/08/2026 - PRESENTACION OFICIAL PAMPA INVESTMENT Y NUAM. EN LA FOTO, FRANCISCA PONCE. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    “Me apasiona generar un impacto positivo a través de proyectos que integren bienestar, sostenibilidad, centrado en el capital humano y experiencia de cliente”, dice Rocco en su descripción.

    En la mesa de Potasios, Rocco compartirá directorio con dos hijos de Julio Ponce: Francisca Ponce Pinochet (46 años), vicepresidenta, quien designada formalmente como la heredera del ingeniero forestal hace dos años, y Julio Ponce Pinochet (56), el mayor de sus cuatro hijos.

    La mesa es presidida desde hace más de una década por el ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y la viña Concha y Toro, Rafael Guilisasti, y la completan históricos asesores de Julio Ponce como Patricio Phillips y el ex diputado UDI Cristian Leay, y, como independiente, el abogado Javier Undurraga Breitling.

    La otra cascada, Pampa Investments, tiene una estructura parecida: también Rafael Guilisasti ocupa la presidencia y Francisca Ponce, licenciada en marketing de la Uniacc y MBC de la UC, la vicepresidencia. Pero ahí están los otros hijos de Julio Ponce: Alejandro (54), bachillerato en Ciencias Agrarias, Ferrum College; y Daniela Ponce, la menor (42), administradora de servicios de la Universidad de Los Andes. Por el controlador también fueron electos los abogados Andrés Nieme, en el grupo desde hace años, y el ex diputado y ex ministro Rodrigo Álvarez Zenteno. Como independiente está el ingeniero comercial Ignacio Ugarte.

    En las dos sociedades, Catalina Silva ejerce como gerente general.

    Más sobre:NegociosEmpresasJulio Ponce

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