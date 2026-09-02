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    Los descuentos de septiembre para ahorrar hasta $300 por litro de bencina

    Revisa la lista de convenios disponibles en las estaciones de servicio, que se activan al usar determinados medios de pago o comprar en un día concreto de la semana.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto

    Llega un nuevo mes y junto con eso se presentan una serie de descuentos en bencina por parte de diferentes estaciones de servicio, los que permiten cargar combustible a precio reducido por litro.

    Se trata de convenios que se activan en los establecimientos al usar determinados medios de pago asociados o al realizar la compra en un día de la semana en concreto.

    Revisa a continuación cuáles son las promociones que mantienen Copec, Shell y Aramco, según comunican las empresas mediante sus respectivos sitios web y redes sociales.

    Descuentos en Copec

    • Mach: descuento de $100 por litro todos los sábados usando Machbank Crédito a través de la app Copec.
    • Coopeuch: $100 de descuento por litro todos los jueves pagando con Tarjeta de Débito y Prepago Dale Coopeuch y $200 al pagar con Tarjeta de Crédito Coopeuch.
    • Automóvil Club: $50 de descuento por litro los miércoles para socios conductores con el RUT.
    • Jumbo Prime: $100 de descuento por litro los lunes ingresando el código enviado por Jumbo Prime.
    • Itaú: $100 de descuento por litro todos los martes pagando con Tarjetas de Crédito Legend y utilizando un código enviado por el banco.
    • Bice: $100 de descuento los domingo pagando con Tarjeta de Crédito Bice Limitless asociada a la aplicación Copec.
    • Caja Los Andes: $15 de descuento por litro todos los días pagando con la app Copec utilizando un cupón generado al ingresar en la web de Caja Los Andes.
    • Tenpo: desde $50 de descuento por litro los viernes pagando con Tarjeta Tenpo Mastercard. El cashback tiene tope de $4.000 Tenpesos y considera máximo 2 compras realizadas al mes.
    • Cencosud Scotiabank Mastercard: $100 de descuento por litro los lunes pagando con la tarjeta asociada a la app Copec.
    • Banco Internacional: $100 de descuento por litro todos los martes, pagando con tarjeta Mastercard Clásica, Gold o Black de Banco Internacional asociada a la app Copec.
    • BCI: 7% de cashback de descuento por litro todos los jueves pagando con Tarjeta de Crédito BCI mediante la app Copec, con tope diario de $7.000.
    • Santander Consumer: $100 de descuento por litro de viernes a domingo para clientes titulares de crédito automotriz Santander Consumer con pago al día. El beneficio se facilita a través de un código que se envía al e-mail.
    • Visa Scotiabank: $100 de descuento por litro todos los miércoles pagando con tarjeta de crédito Visa Scotiabank asociada a la app Copec.
    • Rutpay: $50 de descuento por litro los martes escaneando el código QR desde la aplicación Rutpay de BancoEstado.
    • App Copec: los domingos se permite activar un cupón de $100 de descuento mediante la aplicación. Una vez activado será válido por 7 días.
    • Copec Pay: $10 de descuento por litro todos los días pagando con cuenta digital desde la app Copec.

    Descuentos en Shell

    • Mercado Pago: $100 de descuento por litro los lunes pagando con la cuenta Mercado Pago, con máximo una carga de 40 litros al mes.
    • Tarjeta Lider Bci: $100 de descuento por litro cada martes pagando con Tarjeta Lider Bci mediante la App Shell, con tope de 40 litros en una carga.
    • App Shell: $50 de descuento en diésel los jueves con el código DIESEL50 en la aplicación, válido para una carga diaria de máximo 70 litros.
    • Scotiabank: descuento de hasta $200 por litro de combustible los jueves pagando con Tarjeta de Crédito Visa Scotiabank a través de la app, con tope de 40 litros en una carga diaria y dos cargas mensuales.
    • Tenpo: hasta $300 de cashback por litro de combustible cada viernes a través de la app, con máximo $4.000 por una carga diaria y dos cargas mensuales.
    • Banco Bice: descuento de $100 por litro cada domingo pagando con tarjetas de crédito Bice, a través de la app, con tope de $5.000 en una carga mensual.
    • Banco Security: $100 de descuento por litro cada domingo pagando con Banco Security a través de la app, con tope de $5.000 en una carga mensual.
    • Cumpleaños: los usuarios de la app pueden recibir un descuento de $50 por litro durante el mes de su cumpleaños. El tope es de una carga de máximo 70 litros.

    Descuentos en Aramco

    • Consorcio: descuento de $150 por litro los lunes pagando con Banco Consorcio mediante la app Aramco Estaciones. El tope por titular al mes es de $10.000.
    • Mercado Pago: todos los martes se obtiene un $50 de descuento por litro al pagar con tarjeta física prepago Mercado Pago, o digital mediante la app Aramco Estaciones, con tope de $5.000 al mes.
    • Banco Ripley: los miércoles se ofrece un descuento usando tarjeta de crédito o débito Banco Ripley física, a través de la app Aramco Estaciones, con $100 para categoría Plus; $125 para Silver o $150 para Gold, con tope de $8.000 al mes.
    • ABC: los jueves se ofrece un descuento de $150 pagando con tarjeta de crédito ABC Visa o con la app Aramco Estaciones. El tope es de $10.000 al mes por titular.
    • Tenpo: todos los viernes se puede obtener entre $50 y $300 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito o prepago Tenpo mediante la app Aramco Estaciones. El tope es de $4.000 por viernes, con máximo dos transacciones al mes en compras mínimas de $5.000.
    • SBPay: todos los sábados se obtiene un descuento de $100 por litro pagando con tarjeta de crédito SBPay física o $150 de descuento por litro si se utiliza la aplicación Aramco Estaciones. Para clientes prime el beneficio también aplica los viernes, sábado y domingo. El tope es de $10.000 por titular al mes.
    • Spin: $150 por litro de descuento cada domingo pagando con tarjeta de crédito Spin Visa o a través de la app Aramco en estaciones adheridas, con tope de $10.000 al mes por titular.
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